Сколько лет нужно откладывать на квартиру в Ровно: какова ситуация в других городах

Украинцам требуется от 5 до 7 лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру, откладывая весь доход.

https://glavred.info/regions/skolko-let-nuzhno-otkladyvat-na-kvartiru-v-rovno-kakova-situaciya-v-drugih-gorodah-10766684.html Ссылка скопирована

Ровно / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Читайте в материале:

Сколько лет нужно откладывать зарплату на квартиру в Ровно

Где жилье самое дорогое, а где самое дешевое

Чтобы стать владельцем однокомнатной квартиры в Ровно, жителям придется откладывать всю зарплату в течение семи лет.

Такие данные приводит исследование OLX Недвижимость. По их подсчетам, медианная зарплата в городе составляет 28,5 тыс. грн, тогда как средняя стоимость однокомнатной квартиры достигает почти 2,5 млн грн.

видео дня

Для сравнения, в Киеве и Ужгороде на квартиру придется копить девять лет, во Львове и Черновцах — восемь. Зато в Днепре, Чернигове, Кропивницком и Хмельницком накопить необходимую сумму можно примерно за пять лет, ведь цены на квартиры там колеблются от 1,3 до 1,8 млн грн.

Самые низкие показатели фиксируются в прифронтовых регионах. В Запорожье жилье стоит около 661 тыс. грн, в Херсоне — 636 тыс. грн, в Николаеве — 856 тыс. грн. Это означает, что при условии откладывания всей зарплаты приобрести квартиру можно уже за два-три года.

В целом украинцам требуется от пяти до семи лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру. Наименее доступными остаются Киев, Львов, Ужгород и Черновцы, где цены превышают 2,5–3,4 млн грн.

Последние новости Ровно и области

Как недавно писал Главред, в Ровно патрульные полицейские получили вызов, который трудно назвать обыденным. Возле одного из торговых центров на припаркованном автомобиле Volkswagen неожиданно поселился рой пчел. Инспекторам пришлось обратиться за помощью к пчеловоду.

Напомним, 13 мая российские оккупационные войска нанесли массированный удар дронами по западным регионам Украины. В Ровно в результате попадания погибли три человека, шестеро — ранены.

Читайте также:

Об источнике: OLX OLX — платформа онлайн-объявлений, которая объединяет людей для покупки, продажи или обмена товарами и услугами. По состоянию на 2018 год на площадке зарегистрировано 1,5 млн продавцов, размещено более 11 млн объявлений и каждую минуту добавляется около 100 новых, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред