Сколько лет нужно откладывать на квартиру в Ровно: какова ситуация в других городах

Чтобы стать владельцем однокомнатной квартиры в Ровно, жителям придется откладывать всю зарплату в течение семи лет.
Такие данные приводит исследование OLX Недвижимость. По их подсчетам, медианная зарплата в городе составляет 28,5 тыс. грн, тогда как средняя стоимость однокомнатной квартиры достигает почти 2,5 млн грн.
Для сравнения, в Киеве и Ужгороде на квартиру придется копить девять лет, во Львове и Черновцах — восемь. Зато в Днепре, Чернигове, Кропивницком и Хмельницком накопить необходимую сумму можно примерно за пять лет, ведь цены на квартиры там колеблются от 1,3 до 1,8 млн грн.
Самые низкие показатели фиксируются в прифронтовых регионах. В Запорожье жилье стоит около 661 тыс. грн, в Херсоне — 636 тыс. грн, в Николаеве — 856 тыс. грн. Это означает, что при условии откладывания всей зарплаты приобрести квартиру можно уже за два-три года.
В целом украинцам требуется от пяти до семи лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру. Наименее доступными остаются Киев, Львов, Ужгород и Черновцы, где цены превышают 2,5–3,4 млн грн.
Об источнике: OLX
OLX — платформа онлайн-объявлений, которая объединяет людей для покупки, продажи или обмена товарами и услугами.
