Удар по Украине радиоактивными "Шахедами": Игнат оценил угрозу

Игнат пояснил, что зафиксированное излучение от ракеты Р-60 не свидетельствует об использовании Россией нового оружия, и призвал не поддаваться панике.

https://glavred.info/war/udar-po-ukraine-radioaktivnymi-shahedami-ignat-ocenil-ugrozu-10766663.html Ссылка скопирована

Игнат прокомментировал информацию о радиоактивных "Шахедах" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

Военно-воздушные силы опровергли заявления о радиоактивном оружии на БПЛА

На российских беспилотниках обнаружили старую советскую ракету Р-60

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал информацию о якобы использовании Россией радиоактивного вооружения на дронах-камикадзе после сообщений о повышенном уровне излучения на обломках сбитого беспилотника. Соответствующее заявление он сделал в эфире Новини.Live.

По словам Игната, не стоит сеять панику и пугать людей сообщениями о радиоактивном излучении.

видео дня

Он пояснил, что ракета Р-60 является стандартной авиационной ракетой, содержащей специальный сердечник из сплава, подобного тем, о которых ранее Россия заявляла в контексте американских боеприпасов. Игнат уточнил, что речь идет не об активном уране.

"Это просто стандартный сплав, который используется в этой старой советской ракете", — пояснил он.

"Шахед" / Инфографика: Главред

Что означает повышенный уровень радиации на ракетах, запущенных с "Шахеда" — мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт Олег Жданов отметил, что применение ракет Р-60 на дронах типа "Шахед" не является новой тактикой. По его словам, такие ракеты используются для противодействия украинской армейской авиации, которая привлекается к перехвату беспилотников.

В то же время эксперт подчеркнул, что обнаруженное излучение не является признаком применения ядерного оружия. По его мнению, российские военные могли намеренно разместить в дроне или ракете элементы, загрязненные радиоактивными веществами.

Жданов предположил, что это может быть одной из разновидностей так называемой "грязной бомбы", основной целью которой являются не масштабные разрушения, а психологическое воздействие и распространение паники среди населения.

Вместе с тем он подчеркнул, что делать окончательные выводы пока преждевременно. Прежде всего необходимо установить, был ли радиоактивный элемент установлен намеренно, или же отдельные детали могли подвергнуться загрязнению из-за нахождения вблизи источника излучения.

"Здесь еще нужно разобраться. Была ли это намеренно установленная излучающая деталь, или она где-то находилась рядом с каким-то источником радиации и заразилась", — подытожил он.

Удары по Украине — последние новости по теме

Напомним, Юрий Игнат ранее объяснял, почему "Шахеды" начали долетать до Закарпатья и как отдельные дроны избегают уничтожения украинской ПВО благодаря маневрам и полетам в облаках. Он обращал внимание, что россияне постоянно меняют тактику атак. Часть новых решений оккупанты тестируют именно во время массированных ударов по западным регионам.

Как ранее сообщал Главред, после сообщений о радиоактивном "Шахеде" с ракетой Р-60 военные эксперты предполагали, что РФ могла использовать элементы с ураном для психологического давления на население. В СБУ тогда заявляли о повышенном уровне гамма-излучения на обломках дрона и ракеты.

Отметим, что Россия уже применяет новые способы прорыва украинской обороны. Сергей "Флеш" Бескрестнов предупреждал, что россияне начали оснащать "Шахеды" системами РЭБ для подавления дронов-перехватчиков и создания помех радарам. В Украине внимательно следят за развитием этой угрозы.

Другие новости:

О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года — отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год — начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред