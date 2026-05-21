Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Как на самом деле выглядел Иисус Христос и почему все ошибались

Константин Пономарев
21 мая 2026, 11:17
google news Подпишитесь
на нас в Google
Как выглядел Иисус Христос в реальности, почему его образ связан с Зевсом и что об этом известно ученым сегодня.
Исследователи считают, что реальный внешний вид Иисуса мог значительно отличаться от популярных изображений
Исследователи считают, что реальный внешний вид Иисуса мог значительно отличаться от популярных изображений / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему настоящий облик Иисуса оказался совсем другим
  • Откуда появился образ Христа с длинными волосами
  • Что историки выяснили о внешности Иисуса Христа

Вопрос о том, как на самом деле выглядел Иисус Христос, уже много лет вызывает споры среди историков, археологов и верующих.

Привычный образ с длинными волосами, бородой и светлой одеждой знаком практически каждому, однако исследователи считают, что реальный внешний вид Иисуса мог значительно отличаться от популярных изображений. В этом помогает разобраться Главред.

видео дня

Какая внешность была у Иисуса Христа

В видео с группы в Facebook "Ми українці" утверждается, что классический образ Христа появился лишь в византийскую эпоху, начиная с IV века. Художники того времени стремились показать Иисуса не как обычного человека, а как небесного правителя и царя мира. Именно поэтому его начали изображать с длинными волосами, бородой и величественным обликом, напоминающим античного Зевса.

Смотрите в видео о том, как на самом деле мог выглядеть Иисус:

Об группе в Facebook "Мы украинцы"

"Мы украинцы" — это онлайн-сообщество, объединяющее украинцев из разных регионов Украины и мира. В группе публикуются новости, истории, социальные и культурные материалы, обсуждаются актуальные события, украинские традиции, жизнь общества и поддержка украинского сообщества. Проект ориентирован на общение, обмен мнениями и сохранение связи между украинцами независимо от места проживания.

Согласно исследованиям BBC и данным историков, Иисус был евреем из Галилеи и, вероятнее всего, выглядел как обычный житель Иудеи I века. У него могли быть короткие темные волосы, небольшая борода, смуглая кожа и простая одежда без ярких украшений.

Иисус как реально выглядел по мнению ученых

Когда ученые пытаются понять, как реально выглядел Иисус, они опираются на археологические находки, древние тексты и изображения людей той эпохи. Судебный антрополог Ричард Нив даже создал модель галилейского мужчины для документального фильма BBC, используя настоящий череп, найденный в регионе.

По мнению исследователей, Иисус, скорее всего:

  • носил короткие волосы;
  • имел небольшую бороду;
  • одевался в простую неокрашенную шерстяную одежду;
  • носил сандалии из кожи;
  • выглядел как обычный еврейский мужчина своего времени.

Историки также считают, что длинные белые одежды, которые часто можно увидеть на иконах и картинах, не соответствуют реальности.

Поверх туники надевали мантию, которую называли гиматион, такую же носил и Иисус
Поверх туники надевали мантию, которую называли гиматион, такую же носил и Иисус / Фото: Wikimedia Commons

В те времена такую одежду носили богатые люди или представители высшего общества, тогда как Иисус проповедовал скромность.

Почему Иисуса Христа изображают с длинными волосами

Многих интересует, почему Иисуса Христа изображают с длинными волосами, если историки сомневаются в достоверности такого образа. Ответ связан с византийским искусством и символизмом.

В IV веке художники начали создавать образ Христа как небесного царя. За основу были взяты изображения римских императоров и древнегреческого бога Зевса. Длинные волосы и борода воспринимались как символ мудрости, власти и божественности.

Длинные волосы и борода воспринимались как символ мудрости, власти и божественности
Длинные волосы и борода воспринимались как символ мудрости, власти и божественности / Фото: скриншот с видео Facebook

При этом в I веке среди мужчин Римской империи длинные волосы были редкостью. Большинство людей носили короткие стрижки. Даже философы обычно имели лишь слегка удлиненные волосы и короткую бороду.

Некоторые исследователи предполагают, что Иисус мог носить бороду как странствующий проповедник, однако очень длинные волосы были бы необычными и наверняка вызвали бы обсуждения среди современников.

Об источнике: BBC

Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

Кто вытер лицо Иисуса согласно преданию

Отдельный интерес вызывает вопрос, кто вытер лицо Иисуса во время его пути на Голгофу. Издание The Jerusalem Post отмечает, что согласно христианскому преданию, это сделала женщина по имени Святая Вероника.

Считается, что она подошла к Христу и дала ему платок, чтобы вытереть лицо. После этого на ткани якобы чудесным образом отпечатался лик Иисуса. Этот образ известен как "Плат Вероники" и стал одной из самых известных реликвий христианской традиции.

Однако историки отмечают, что этот эпизод отсутствует в канонических Евангелиях и относится именно к более позднему церковному преданию.

О ресурсе: The Jerusalem Post

The Jerusalem Post - это крупнейшее англоязычное издание в Израиле.

Основана в 1932 году как The Palestine Post. Переименована в The Jerusalem Post в 1950 году. Штаб-квартира находится в Иерусалиме, пишет Википедия.

Принадлежит медиагруппе The Jerusalem Post Group. Контролируется израильским бизнесменом Эли Азуром.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Иисус Христос Библия интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ массированно атакует областной центр: есть несколько попаданий, ранены люди

РФ массированно атакует областной центр: есть несколько попаданий, ранены люди

11:48Украина
Ядерные боеприпасы уже в Беларуси: Минобороны РФ сделало заявление

Ядерные боеприпасы уже в Беларуси: Минобороны РФ сделало заявление

11:24Война
Людей массово увольняют, экономика рушится: что будет с РФ

Людей массово увольняют, экономика рушится: что будет с РФ

09:07Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк

Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк

НБУ меняет правила оплаты картами: новые требования уже вступили в силу

НБУ меняет правила оплаты картами: новые требования уже вступили в силу

Пойдет в рост на следующий день: чем подкормить капусту после высадки в грунт

Пойдет в рост на следующий день: чем подкормить капусту после высадки в грунт

Китайский гороскоп на сегодня, 21 мая: Быкам - разборки, Лошадям - жалобы

Китайский гороскоп на сегодня, 21 мая: Быкам - разборки, Лошадям - жалобы

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в наушниках за 23 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в наушниках за 23 с

Последние новости

11:48

РФ массированно атакует областной центр: есть несколько попаданий, ранены люди

11:46

Стул-сердце и лампа-гриб: названа культовая ретро-мебель, за которой охотятся всеВидео

11:44

Мало и дорого: в Украине дефицит базового овоща, как изменились цены

11:35

Китайский гороскоп на завтра, 22 мая: Тиграм - советы, Козлам - критика

11:24

Ядерные боеприпасы уже в Беларуси: Минобороны РФ сделало заявлениеВидео

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
11:17

Как на самом деле выглядел Иисус Христос и почему все ошибалисьВидео

11:14

РФ потеряла имидж "энергетической сверхдержавы": эксперт раскрыл влияние ударов ВСУ

10:53

Во время приема Путина в Китае произошел курьез с намеком на переворот в РФ

10:34

Вышиванки и улыбки: Зеленский с супругой появились в особенных образах

Реклама
10:04

5 причин, по которым перец не растет после посадки в грунт: что с этим делатьВидео

10:02

Секрет розовых гортензий и крупных томатов: как правильно использовать золу в садуВидео

09:58

РФ хочет использовать Германию для давления на Украину: в чем замысел Кремля

09:50

"Зачем приглашать": Данилко жестко разнес Евровидение 2026 и объявил о решении

09:50

Карта Deep State онлайн за 21 мая: что происходит на фронте (обновляется)

09:10

Рейтинг онлайн-школ по математике по результатам НМТ-2025: кто стал лидером дистанционного образования новости компании

09:07

Людей массово увольняют, экономика рушится: что будет с РФ

09:06

Год перемен: успех и удача ждут четырех знаков зодиака до конца 2026

08:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 мая (обновляется)

08:17

В российской Сызрани пожар и черный дым: НПЗ атаковали дроны

07:50

Портников: Визит Путина в Китай не принес главногомнение

Реклама
07:12

Партизаны провели диверсию в Санкт-Петербурге: сожжен тепловоз с нефтью

06:52

РФ ударила по Днепру: вражеские беспилотники атаковали жилые кварталыФото

05:45

В России начали резко ненавидеть Ленина - что произошло и при чем здесь УкраинаВидео

05:16

Гороскоп на завтра, 22 мая: Львам — разочарование, Рыбам — прибыль

04:41

Не случайность: почему в СССР пол красили только в коричневый цвет

04:25

Без слёз и истерик: в каком возрасте лучше отдать ребёнка в детский сад

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в наушниках за 23 с

03:30

Карты Таро показали опасный период для одного знака: Таро-прогноз на июнь 2026Видео

03:01

Выдержат любую жару: 8 лучших цветов для солнечного балкона

02:13

Океанический коллапс грозит заморозить Европу: эксперты бьют тревогу

00:52

"Проблема с ракетами": тревожное заявление ВСУ после массированного обстрела РФ

00:07

Удар по центру пилотов РФ: взорваны десятки "кадыровцев" вместе с командиром

20 мая, среда
23:07

Крупные НПЗ России останавливаются после мощных ударов БпЛА – Reuters

23:05

Почему "Шахеды" начали долетать до Закарпатья: Игнат назвал причину

23:04

Кроты и клещи убегают от него мгновенно: какое растение стоит посадить на участке

23:03

Можно ли спасти розу: что делать, если на листьях появились пятна

22:25

Россия ударила по Украине радиоактивным "Шахедом": что известно о новой угрозеФото

22:04

Важный успех на юге: появились детали зачистки Степногорска от россиян

21:54

Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк

21:03

Как сказать "несущая стена" на украинском языке: ответ удивит многих

Реклама
21:01

Вступление Украины в Евросоюз: Венгрия выдвинула Киеву условие для переговоров

20:53

Будет ли Европа заставлять Украину прекратить бить по России: эксперт дал прогнозВидео

20:47

Алина Гросу рассекретила имя новорожденного сына

20:27

Привлечете болезни и бедность: в какие дни недели нельзя мыть голову

20:13

Рост тарифов на коммуналку и скидки в платежках: к чему готовиться украинцам

19:48

Умер экс-участник группы ТНМК: что известно

19:41

Зеленский назвал направления нового наступления РФ с севера: что готовит Кремль

19:31

Прикрывали сети "порноофисов": задержан замначальника Нацполиции Житомирщины

19:25

Раньше скрывались от соседей: какая профессия считалась позором в СССР

19:23

Карабахский эпизод как часть биографии, которую пытаются переписать

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости Житомира
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять