Как на самом деле выглядел Иисус Христос и почему все ошибались

Как выглядел Иисус Христос в реальности, почему его образ связан с Зевсом и что об этом известно ученым сегодня.

https://glavred.info/nauka/kak-na-samom-dele-vyglyadel-iisus-hristos-i-pochemu-vse-oshibalis-10766519.html Ссылка скопирована

Исследователи считают, что реальный внешний вид Иисуса мог значительно отличаться от популярных изображений / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему настоящий облик Иисуса оказался совсем другим

Откуда появился образ Христа с длинными волосами

Что историки выяснили о внешности Иисуса Христа

Вопрос о том, как на самом деле выглядел Иисус Христос, уже много лет вызывает споры среди историков, археологов и верующих.

Привычный образ с длинными волосами, бородой и светлой одеждой знаком практически каждому, однако исследователи считают, что реальный внешний вид Иисуса мог значительно отличаться от популярных изображений. В этом помогает разобраться Главред.

видео дня

Какая внешность была у Иисуса Христа

В видео с группы в Facebook "Ми українці" утверждается, что классический образ Христа появился лишь в византийскую эпоху, начиная с IV века. Художники того времени стремились показать Иисуса не как обычного человека, а как небесного правителя и царя мира. Именно поэтому его начали изображать с длинными волосами, бородой и величественным обликом, напоминающим античного Зевса.

Смотрите в видео о том, как на самом деле мог выглядеть Иисус:

Об группе в Facebook "Мы украинцы" "Мы украинцы" — это онлайн-сообщество, объединяющее украинцев из разных регионов Украины и мира. В группе публикуются новости, истории, социальные и культурные материалы, обсуждаются актуальные события, украинские традиции, жизнь общества и поддержка украинского сообщества. Проект ориентирован на общение, обмен мнениями и сохранение связи между украинцами независимо от места проживания.

Согласно исследованиям BBC и данным историков, Иисус был евреем из Галилеи и, вероятнее всего, выглядел как обычный житель Иудеи I века. У него могли быть короткие темные волосы, небольшая борода, смуглая кожа и простая одежда без ярких украшений.

Иисус как реально выглядел по мнению ученых

Когда ученые пытаются понять, как реально выглядел Иисус, они опираются на археологические находки, древние тексты и изображения людей той эпохи. Судебный антрополог Ричард Нив даже создал модель галилейского мужчины для документального фильма BBC, используя настоящий череп, найденный в регионе.

По мнению исследователей, Иисус, скорее всего:

носил короткие волосы;

имел небольшую бороду;

одевался в простую неокрашенную шерстяную одежду;

носил сандалии из кожи;

выглядел как обычный еврейский мужчина своего времени.

Историки также считают, что длинные белые одежды, которые часто можно увидеть на иконах и картинах, не соответствуют реальности.

Поверх туники надевали мантию, которую называли гиматион, такую же носил и Иисус / Фото: Wikimedia Commons

В те времена такую одежду носили богатые люди или представители высшего общества, тогда как Иисус проповедовал скромность.

Почему Иисуса Христа изображают с длинными волосами

Многих интересует, почему Иисуса Христа изображают с длинными волосами, если историки сомневаются в достоверности такого образа. Ответ связан с византийским искусством и символизмом.

В IV веке художники начали создавать образ Христа как небесного царя. За основу были взяты изображения римских императоров и древнегреческого бога Зевса. Длинные волосы и борода воспринимались как символ мудрости, власти и божественности.

Длинные волосы и борода воспринимались как символ мудрости, власти и божественности / Фото: скриншот с видео Facebook

При этом в I веке среди мужчин Римской империи длинные волосы были редкостью. Большинство людей носили короткие стрижки. Даже философы обычно имели лишь слегка удлиненные волосы и короткую бороду.

Некоторые исследователи предполагают, что Иисус мог носить бороду как странствующий проповедник, однако очень длинные волосы были бы необычными и наверняка вызвали бы обсуждения среди современников.

Об источнике: BBC Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания. По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

Кто вытер лицо Иисуса согласно преданию

Отдельный интерес вызывает вопрос, кто вытер лицо Иисуса во время его пути на Голгофу. Издание The Jerusalem Post отмечает, что согласно христианскому преданию, это сделала женщина по имени Святая Вероника.

Считается, что она подошла к Христу и дала ему платок, чтобы вытереть лицо. После этого на ткани якобы чудесным образом отпечатался лик Иисуса. Этот образ известен как "Плат Вероники" и стал одной из самых известных реликвий христианской традиции.

Однако историки отмечают, что этот эпизод отсутствует в канонических Евангелиях и относится именно к более позднему церковному преданию.

О ресурсе: The Jerusalem Post The Jerusalem Post - это крупнейшее англоязычное издание в Израиле. Основана в 1932 году как The Palestine Post. Переименована в The Jerusalem Post в 1950 году. Штаб-квартира находится в Иерусалиме, пишет Википедия. Принадлежит медиагруппе The Jerusalem Post Group. Контролируется израильским бизнесменом Эли Азуром.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред