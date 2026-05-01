Искали веками: археологи сделали "абсолютно потрясающее" открытие

Вы узнаете:
- Почему город Александра Великого считался мифом веками
- Как технологии помогли "увидеть" древний мегаполис под землей
- Какие тайны открыли дроны и сканирование земли
В южной части Ирака археологи обнаружили один из самых загадочных городов древности, а именно Александрию на Тигре, основанную Александром Великим. Находку уже называют "абсолютно потрясающей", ведь долгое время этот город считался почти легендой.
Благодаря современным технологиям ученые смогли обнаружить улицы, стены и инфраструктуру, которые сохранились под землей спустя тысячи лет. Об этом пишет Mirror.
Город, соединявший миры
Исследователи полагают, что именно этот город играл роль стратегического узла между внутренними регионами Месопотамии и морскими торговыми путями Персидского залива. Благодаря своему расположению Александрия на Тигре могла контролировать движение товаров, включая зерно, металлы и ремесленные изделия, а также обеспечивать быстрый обмен информацией между различными частями древнего мира.
В период своего расцвета город был не просто портом, а полноценным экономическим центром, куда стекались купцы, путешественники и посланники из разных регионов. В нем пересекались культуры, языки и технологии, превращая его в важнейший пункт на карте античной торговли и дипломатии.
Почему его не могли найти веками
На протяжении столетий река Тигр неоднократно меняла свое русло, постепенно смещая береговую линию и покрывая древние постройки слоями ила и песка. Эти природные процессы буквально "законсервировали" город под землей, сделав его невидимым для последующих поколений.
Кроме того, регион пережил множество исторических потрясений (от падения империй до современных военных конфликтов), что затрудняло систематические археологические исследования. В результате Александрия на Тигре оставалась скорее легендой из античных источников, чем подтвержденным историческим фактом.
Что удалось обнаружить
Современные технологии стали ключом к новым открытиям. С помощью дронов, аэрофотосъемки и геофизического сканирования ученые смогли "заглянуть" под поверхность земли, не разрушая слои почвы. Это позволило точно определить расположение оборонительных стен, улиц, жилых кварталов и производственных зон.
Особый интерес вызвали найденные религиозные комплексы, мастерские с печами и плавильными установками, а также разветвленная сеть каналов и портовых сооружений. Такая степень сохранности дает редкую возможность реконструировать жизнь древнего города практически во всех деталях.
Ранее Главред писал о том, что ученые прочитали древнюю рукопись Библии, уничтоженную монахами. Исследователи сделали редкое открытие, которое уже называют прорывом в изучении раннего христианства.
Также сообщалось о том, что мальчик во время прогулки нашел древнюю монету. В Германии произошла необычная археологическая находка, которая уже вызвала интерес ученых. Тринадцатилетний подросток во время обычной прогулки по Берлину заметил на земле небольшую бронзовую монету.
Вам может быть интересно:
- Археологи нашли уникальную гробницу с сокровищами - что там было
- Вместо трассы — древний город: неожиданная находка археологов
- Оружие из звезды: археологи раскрыли тайну древней цивилизации
Об источнике: The Mirror
Об источнике: The Mirror
