Искали веками: археологи сделали "абсолютно потрясающее" открытие

Константин Пономарев
1 мая 2026, 11:44
В Ираке раскрыта тайна исчезнувшего города который долго считался мифом и оказался крупным портом древнего мира.
В южной части Ирака археологи обнаружили Александрию на Тигре / Коллаж Главред, фото: National Geographic, Shutterstock

Вы узнаете:

  • Почему город Александра Великого считался мифом веками
  • Как технологии помогли "увидеть" древний мегаполис под землей
  • Какие тайны открыли дроны и сканирование земли

В южной части Ирака археологи обнаружили один из самых загадочных городов древности, а именно Александрию на Тигре, основанную Александром Великим. Находку уже называют "абсолютно потрясающей", ведь долгое время этот город считался почти легендой.

Благодаря современным технологиям ученые смогли обнаружить улицы, стены и инфраструктуру, которые сохранились под землей спустя тысячи лет. Об этом пишет Mirror.

Город, соединявший миры

Исследователи полагают, что именно этот город играл роль стратегического узла между внутренними регионами Месопотамии и морскими торговыми путями Персидского залива. Благодаря своему расположению Александрия на Тигре могла контролировать движение товаров, включая зерно, металлы и ремесленные изделия, а также обеспечивать быстрый обмен информацией между различными частями древнего мира.

В период своего расцвета город был не просто портом, а полноценным экономическим центром, куда стекались купцы, путешественники и посланники из разных регионов. В нем пересекались культуры, языки и технологии, превращая его в важнейший пункт на карте античной торговли и дипломатии.

Почему его не могли найти веками

На протяжении столетий река Тигр неоднократно меняла свое русло, постепенно смещая береговую линию и покрывая древние постройки слоями ила и песка. Эти природные процессы буквально "законсервировали" город под землей, сделав его невидимым для последующих поколений.

Древний город, известный как Александрия на Тигре, расположен на юге Ирака, недалеко от Персидского залива / Фото: Charax Spasinou Project

Кроме того, регион пережил множество исторических потрясений (от падения империй до современных военных конфликтов), что затрудняло систематические археологические исследования. В результате Александрия на Тигре оставалась скорее легендой из античных источников, чем подтвержденным историческим фактом.

Что удалось обнаружить

Современные технологии стали ключом к новым открытиям. С помощью дронов, аэрофотосъемки и геофизического сканирования ученые смогли "заглянуть" под поверхность земли, не разрушая слои почвы. Это позволило точно определить расположение оборонительных стен, улиц, жилых кварталов и производственных зон.

Особый интерес вызвали найденные религиозные комплексы, мастерские с печами и плавильными установками, а также разветвленная сеть каналов и портовых сооружений. Такая степень сохранности дает редкую возможность реконструировать жизнь древнего города практически во всех деталях.

Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ученые Александрия археологи интересные новости
