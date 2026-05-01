Искали веками: археологи сделали "абсолютно потрясающее" открытие

В Ираке раскрыта тайна исчезнувшего города который долго считался мифом и оказался крупным портом древнего мира.

В южной части Ирака археологи обнаружили Александрию на Тигре

В южной части Ирака археологи обнаружили один из самых загадочных городов древности, а именно Александрию на Тигре, основанную Александром Великим. Находку уже называют "абсолютно потрясающей", ведь долгое время этот город считался почти легендой.

Благодаря современным технологиям ученые смогли обнаружить улицы, стены и инфраструктуру, которые сохранились под землей спустя тысячи лет. Об этом пишет Mirror.

Город, соединявший миры

Исследователи полагают, что именно этот город играл роль стратегического узла между внутренними регионами Месопотамии и морскими торговыми путями Персидского залива. Благодаря своему расположению Александрия на Тигре могла контролировать движение товаров, включая зерно, металлы и ремесленные изделия, а также обеспечивать быстрый обмен информацией между различными частями древнего мира.

В период своего расцвета город был не просто портом, а полноценным экономическим центром, куда стекались купцы, путешественники и посланники из разных регионов. В нем пересекались культуры, языки и технологии, превращая его в важнейший пункт на карте античной торговли и дипломатии.

Почему его не могли найти веками

На протяжении столетий река Тигр неоднократно меняла свое русло, постепенно смещая береговую линию и покрывая древние постройки слоями ила и песка. Эти природные процессы буквально "законсервировали" город под землей, сделав его невидимым для последующих поколений.

Древний город, известный как Александрия на Тигре, расположен на юге Ирака, недалеко от Персидского залива / Фото: Charax Spasinou Project

Кроме того, регион пережил множество исторических потрясений (от падения империй до современных военных конфликтов), что затрудняло систематические археологические исследования. В результате Александрия на Тигре оставалась скорее легендой из античных источников, чем подтвержденным историческим фактом.

Что удалось обнаружить

Современные технологии стали ключом к новым открытиям. С помощью дронов, аэрофотосъемки и геофизического сканирования ученые смогли "заглянуть" под поверхность земли, не разрушая слои почвы. Это позволило точно определить расположение оборонительных стен, улиц, жилых кварталов и производственных зон.

Особый интерес вызвали найденные религиозные комплексы, мастерские с печами и плавильными установками, а также разветвленная сеть каналов и портовых сооружений. Такая степень сохранности дает редкую возможность реконструировать жизнь древнего города практически во всех деталях.

