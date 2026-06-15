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РФ свалила на ВСУ удар по Лавре в Киеве: фото в Сети помогло лжи оккупантов

Анна Ярославская
15 июня 2026, 12:15
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Минобороны России цинично оправдывает масштабный обстрел Киева.
Удар по Киево-Печерской Лавре
Удар по Киево-Печерской Лавре - в РФ обвинили Украину / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Главное:

  • Минобороны РФ попыталось оправдать обстрелы гражданских объектов
  • Оккупанты запустили нарратив о самообстреле
  • Россияне назвали киностудию Довженко цехом по производству БПЛА

Министерство обороны страны-агрессора РФ возложило на украинские силы ПВО ответственность за ракетный удар по Киево-Печерской Лавре в центре столицы. В ведомстве оккупантов утверждают, что по Лавре якобы ударила ракета "Патриот". В Воздушных силах Украины отреагировали на заявление МО РФ и российских пропагандистов.

Российское Минобороны заявило, что якобы были нанесены удары по нескольким предприятиям ВПК Украины. При этом в ведомстве лживо утверждают, что "ВС РФ по объектам гражданской инфраструктуры удары не планируют и не наносят".

видео дня

В РФ утверждают, что "по подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса "Патриот".

Инфографика patriot, патриот
ЗРК "Патриот" - основные характеристики / Инфографика: Главред

Также в российском военном ведомстве заявили якобы о поражении в результате "массированного удара высокоточным оружием большой дальности" и БПЛА ряда военных предприятий: АО "Киевский завод "Радар", ООО "Беспилотные технологии", АО "Завод Маяк", "Киевский государственный завод "Буревестник", ООО "Укр Армо Тех", "Киевский агрегатный завод" и "Авиаремонтный завод №410 гражданской авиации", ЧАО "Днепровский завод электромеханического оборудования", "Гринхаус Солюшн" и ООО "ДТ-1 групп" в Харькове.

В РФ утверждают, что на территории киностудии им. А.П.Довженко якобы находился цех по производству БПЛА, а на территории "Киевского инновационного терминала "Новая почта" якобы хранились компоненты для БПЛА и РЭБ.

Также Минобороны призналось, что российские военные наносили удары по Василькову, Умани, Черкассам и Слободке.

Реакция Воздушных сил ВСУ

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат написал в Facebook, что ракета Patriot минувшей ночью, вероятно, сбила российский "Циркон". Украинцы сфотографировали обломки и выложили кадры в Сеть, что дало повод вражеским Telegram-каналам распространять дезинформацию.

"Еще раз показываю, почему не нужно выставлять в соцсети обломки любых ракет! Очередной массированный обстрел Киева – один из самых больших по количеству "баллистики". Противовоздушная оборона применяет Patriot! Из-за массированной атаки врага, к сожалению, есть разрушения, погибшие и пострадавшие, горит Лавра", - отметил Игнат.

"Украинцы фотографируют фрагмент ракеты Patriot, которая сегодня ночью, вероятно, сбила российский "Циркон", и, даже не понимая чья она, публикуют это фото в сетях. Вот пример (на скриншотах из вражеских ТЛГ-каналов) как враг использует любой украинский контент для продвижения собственных нарративов и пропаганды: очередная ложь, о том, что мы сами себя обстреляли", - добавил он.

facebook.com/yuriy.ignat
facebook.com/yuriy.ignat

Удар по Киево-Печерской лавре - что сейчас происходит

Как писал Главред, во время атаки на Киев российские оккупанты дважды ударили по Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Сейчас Лавра закрыта.

Один из "шахедов" попал в алтарную часть Успенского собора — Стефановский придел. Во время повторной атаки была повреждена Башня Иоанна Кушника. Это было оборонительное сооружение XVII–XVIII веков — часть фортификационного комплекса Верхней Лавры.

Спасатели разбирают конструкции собора, чтобы потушить возгорание внутри.

Митрополит Епифаний назвал произошедшее "еще одним российским преступлением против человечности".

Смотрите видео - Что сейчас происходит в Киево-Печерской лавре:

Скриншот

После массированного обстрела президент Украины Владимир Зеленский лично приехал в Киево-Печерскую лавру.

Смотрите видео с Владимиром Зеленским в Лавре:

Скриншот

Украина срочно инициирует процедуры в рамках ЮНЕСКО и всех других международных механизмов, требуя немедленного ответа на действия оккупантов.

  • Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
    Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026 Фото: ГСЧС, facebook.com/berezhna.tetyana
  • Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
    Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026 Фото: ГСЧС, facebook.com/berezhna.tetyana
  • Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
    Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026 Фото: ГСЧС, facebook.com/berezhna.tetyana
  • Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
    Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026 Фото: ГСЧС, facebook.com/berezhna.tetyana
  • Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
    Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026 Фото: ГСЧС, facebook.com/berezhna.tetyana
  • Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
    Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026 Фото: ГСЧС, facebook.com/berezhna.tetyana, ГосЧС Киева
  • Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
    Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026 Фото: ГСЧС, facebook.com/berezhna.tetyana, ГосЧС Киева
  • Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
    Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026 Фото: ГСЧС, facebook.com/berezhna.tetyana, ГосЧС Киева
  • Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
    Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026 Фото: ГСЧС, facebook.com/berezhna.tetyana, ГосЧС Киева
  • Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
    Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026 Фото: ГСЧС, facebook.com/berezhna.tetyana, ГосЧС Киева
  • Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
    Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026 Фото: ГСЧС, facebook.com/berezhna.tetyana, ГосЧС Киева
  • Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
    Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026 Фото: ГСЧС, facebook.com/berezhna.tetyana, ГосЧС Киева
  • Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
    Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026 Фото: ГСЧС, facebook.com/berezhna.tetyana, ГосЧС Киева
  • Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
    Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026 Фото: ГСЧС, facebook.com/berezhna.tetyana, ГосЧС Киева
  • Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
    Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026 Фото: ГСЧС, facebook.com/berezhna.tetyana, ГосЧС Киева
  • Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
    Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026 Фото: ГСЧС, facebook.com/berezhna.tetyana, ГосЧС Киева
  • Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
    Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026 Фото: ГСЧС, facebook.com/berezhna.tetyana, ГосЧС Киева
  • Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
    Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026 Фото: ГСЧС, facebook.com/berezhna.tetyana, ГосЧС Киева

В центре Киева горит "Мистецький арсенал"

По состоянию на 9 утра потушен масштабный пожар на территории Киево-Печерской лавры. В то же время в национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Мистецький арсенал" продолжается ликвидация возгорания.

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, в то время, когда спасатели пытались потушить пламя в главном соборном храме Киево-Печерской Лавры, оккупанты нанесли повторный удар рядом - под удар попал "Мистецький арсенал".

Директор Олеся Островская-Люта сообщила, что "прилет" был именно в ту часть комплекса, которая уже была разрушена во времена Второй мировой.

По данным ГосЧС, площадь пожара достигла 1000 кв. м.

Армия РФ атаковала киностудию Довженко в Киеве

Во время массированной атаки на Киев в ночь на 15 июня российская армия нанесла удар по Национальной киностудии имени Александра Довженко. Вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике Татьяна Бережная.

В результате попадания снаряда был поврежден костюмерный цех.

Пожар, разразившийся на территории киностудии, уничтожил уникальную коллекцию костюмов, которая была самой большой и старой в Украине.

"В студии хранилось около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц различной одежды", — отметила Бережная.

Также повреждены другие корпуса и здания киностудии. На месте работают спасательные и экстренные службы, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий атаки и безопасности.

  • Киностудия Довженко в Киеве попала под удар РФ
    Киностудия Довженко в Киеве попала под удар РФ Фото: facebook.com/berezhna.tetyana
  • Киностудия Довженко в Киеве попала под удар РФ
    Киностудия Довженко в Киеве попала под удар РФ Фото: facebook.com/berezhna.tetyana
  • Киностудия Довженко в Киеве попала под удар РФ
    Киностудия Довженко в Киеве попала под удар РФ Фото: facebook.com/berezhna.tetyana

Возможна новая волна ракетных ударов - мониторы

Российские оккупанты могут снова атаковать Украину ракетами. Мониторинговые каналы предупреждают об угрозе новой волны ударов.

Враг может поднять в воздух самолеты МиГ-31К — носители гиперзвуковых ракет "Кинжал".

"В случае угрозы — будет объявлена тревога по всей территории Украины", — говорится в сообщении.

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О персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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