Судья "Мастер Шеф" усыновил мальчика: трогательные фото

Кратко:
- Кого усыновил кулинар
- О чем он рассказал
Популярный украинский кулинар и судья нового сезона проекта "Мастер Шеф. Профессионалы" поделился на своей станице в Instagram важной новостью.
В частности, шеф-повар сообщил, что они с женой стали родителями мальчика.
"Официально Александрович. Сегодня суд поставил окончательную точку по делу об усыновлении, удовлетворив наше заявление. Наконец", - написал он.
Ранее он также публиковал видео со знакомства со своим сыном.
Пара также раньше делилась, что усыновление - это был для них единственный вариант стать родителями.
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Отметим, как сообщал Главред, ранее любовница террориста Путина, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, вновь оказалась в центре внимания.
Ранее также украинская телеведущая Андриана Кучер завершила работу на "24 Канале", где проработала шесть лет. Во время прощального эфира журналистка также призналась, что готова присоединиться к Вооруженным силам Украины.
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О персоне: Алекс Якутов
Алекс Якутов - украинский шеф-повар, успешный ресторатор и известный телеведущий проектов "Адская кухня" и "На ножах" на Новом канале. Родился 19 сентября 1975 года в Мариуполе.
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