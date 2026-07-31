Судья "Мастер Шеф" усыновил мальчика: трогательные фото

Популярный кулинар поделился радостной новостью об усыновлении.

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Популярный украинский шеф усыновил мальчика / Коллаж Главред, фото Instagram/ alex_yakutov

Кратко:

Кого усыновил кулинар

О чем он рассказал

Популярный украинский кулинар и судья нового сезона проекта "Мастер Шеф. Профессионалы" поделился на своей станице в Instagram важной новостью.

В частности, шеф-повар сообщил, что они с женой стали родителями мальчика.

видео дня

Шеф Якутов стал папой мальчика / Фото Instagram/alex_yakutov

"Официально Александрович. Сегодня суд поставил окончательную точку по делу об усыновлении, удовлетворив наше заявление. Наконец", - написал он.

Шеф Якутов стал папой мальчика / Фото Instagram/alex_yakutov

Ранее он также публиковал видео со знакомства со своим сыном.

Алекс Якутов с женой усыновил мальчика / Фото Instagram/

Якутов и его супруга Анна усыновили мальчика / Фото Instagram/toropush_a

Якутов и его супруга Анна усыновили мальчика / Фото Instagram/toropush_a

Пара также раньше делилась, что усыновление - это был для них единственный вариант стать родителями.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее любовница террориста Путина, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, вновь оказалась в центре внимания.

Ранее также украинская телеведущая Андриана Кучер завершила работу на "24 Канале", где проработала шесть лет. Во время прощального эфира журналистка также призналась, что готова присоединиться к Вооруженным силам Украины.

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О персоне: Алекс Якутов Алекс Якутов - украинский шеф-повар, успешный ресторатор и известный телеведущий проектов "Адская кухня" и "На ножах" на Новом канале. Родился 19 сентября 1975 года в Мариуполе.

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