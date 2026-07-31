Стилист призвала молодых мам отказаться от старых джинсов после родов: зачем

Особое внимание специалист рекомендует уделить посадке вещей.

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Стилист дала удачные советы / Коллаж Главред, фото 1+1

Кратко:

Что советует стилист

Какими приемами она поделилась

Многие женщины после рождения ребенка совершают одну и ту же ошибку - пытаются как можно скорее снова влезть в одежду, которую носили до беременности.

По мнению стилиста Анны Криворучко, которую цитирует 1+1, такой подход лишь усиливает стресс и негативно влияет на самооценку.

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Эксперт советует не хранить в центре гардероба джинсы, которые пока не подходят по размеру. Вместо этого лучше подобрать несколько современных вещей, соответствующих нынешним параметрам фигуры. Такой гардероб позволит чувствовать себя комфортно и не будет ежедневно напоминать о необходимости срочно похудеть.

Стилист рассказала, почему не нужно хранить джинсы / Фото 1+1

Стилист отмечает, что тело женщины после родов постепенно восстанавливается, поэтому не стоит торопить этот процесс. По ее словам, одежда должна помогать чувствовать уверенность, а не становиться источником постоянного разочарования.

Особое внимание специалист рекомендует уделить посадке вещей. Вместо тесных моделей лучше выбирать брюки и джинсы свободного кроя, платья с акцентом на талии, а также качеовые ткани, которые хорошо держат форму. Такие решения позволяют создать гармоничный силуэт без ущерба для комфорта.

Эксперт также советует отказаться от бесформенной одежды, которая полностью скрывает фигуру. По ее мнению, правильно подобранный крой способен подчеркнуть достоинства внешности гораздо лучше, чем слишком объемные вещи.

"Не мучьте себя старыми джинсами", - подчеркнула стилист, призвав женщин не сравнивать себя с тем, какими они были до беременности, а подбирать одежду, которая подходит им сегодня.

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