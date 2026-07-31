Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Стилист призвала молодых мам отказаться от старых джинсов после родов: зачем

Алена Кюпели
31 июля 2026, 13:15
google news Подпишитесь
на нас в Google
Особое внимание специалист рекомендует уделить посадке вещей.
Стилист дала удачные советы
Стилист дала удачные советы / Коллаж Главред, фото 1+1

Кратко:

  • Что советует стилист
  • Какими приемами она поделилась

Многие женщины после рождения ребенка совершают одну и ту же ошибку - пытаются как можно скорее снова влезть в одежду, которую носили до беременности.

По мнению стилиста Анны Криворучко, которую цитирует 1+1, такой подход лишь усиливает стресс и негативно влияет на самооценку.

видео дня

Эксперт советует не хранить в центре гардероба джинсы, которые пока не подходят по размеру. Вместо этого лучше подобрать несколько современных вещей, соответствующих нынешним параметрам фигуры. Такой гардероб позволит чувствовать себя комфортно и не будет ежедневно напоминать о необходимости срочно похудеть.

Стилист рассказала, почему не нужно хранить джинсы
Стилист рассказала, почему не нужно хранить джинсы / Фото 1+1

Стилист отмечает, что тело женщины после родов постепенно восстанавливается, поэтому не стоит торопить этот процесс. По ее словам, одежда должна помогать чувствовать уверенность, а не становиться источником постоянного разочарования.

Особое внимание специалист рекомендует уделить посадке вещей. Вместо тесных моделей лучше выбирать брюки и джинсы свободного кроя, платья с акцентом на талии, а также качеовые ткани, которые хорошо держат форму. Такие решения позволяют создать гармоничный силуэт без ущерба для комфорта.

Эксперт также советует отказаться от бесформенной одежды, которая полностью скрывает фигуру. По ее мнению, правильно подобранный крой способен подчеркнуть достоинства внешности гораздо лучше, чем слишком объемные вещи.

"Не мучьте себя старыми джинсами", - подчеркнула стилист, призвав женщин не сравнивать себя с тем, какими они были до беременности, а подбирать одежду, которая подходит им сегодня.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
мода
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Жара до +38 и грозовые ливни: синоптик предупредил, где в Украине изменится погода

Жара до +38 и грозовые ливни: синоптик предупредил, где в Украине изменится погода

15:17Синоптик
Сегодня была попытка покушения на командира "Хартии" Игоря Оболенского — Зеленский

Сегодня была попытка покушения на командира "Хартии" Игоря Оболенского — Зеленский

15:01Украина
Армия РФ имеет новые продвижения на важном участке фронта: раскрыты детали

Армия РФ имеет новые продвижения на важном участке фронта: раскрыты детали

14:45Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Колебания достигнут почти 5-балльного уровня: прогноз магнитных бурь

Колебания достигнут почти 5-балльного уровня: прогноз магнитных бурь

Нож мясорубки снова станет острым: лайфхак с крышкой от банки

Нож мясорубки снова станет острым: лайфхак с крышкой от банки

В ЕС приняли решение о военнообязанных украинцах: о чем идет речь

В ЕС приняли решение о военнообязанных украинцах: о чем идет речь

Доллар резко обвалился, а евро взлетел вверх: курс валют на 31 июля

Доллар резко обвалился, а евро взлетел вверх: курс валют на 31 июля

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке голубя за 11 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке голубя за 11 с

Последние новости

15:17

Жара до +38 и грозовые ливни: синоптик предупредил, где в Украине изменится погода

15:01

Сегодня была попытка покушения на командира "Хартии" Игоря Оболенского — Зеленский

14:51

Сергей Жадан признался, в каком городе Украины его группа больше не хочет выступать

14:45

Армия РФ имеет новые продвижения на важном участке фронта: раскрыты детали

14:30

Супруги нашли в старом доме целые пачки денег: где был спрятан тайникВидео

Мобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августаМобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августа
13:58

1 августа - Медовый Спас: что можно и нельзя делать на праздник

13:22

Мощные взрывы в Хмельницком: военные сообщили о чрезвычайном происшествии на полигоне

13:15

Стилист призвала молодых мам отказаться от старых джинсов после родов: зачем

13:11

Путин готовит чистку в Крыму: гауляйтера Аксенова заменят - АТЕШ

Реклама
12:56

Экономика выдохнется за полгода: эксперт сказал, что обрушит РоссиюВидео

12:55

Гороскоп на завтра, 1 августа: Львам — успех, Водолеям — неожиданное известие

12:37

Любовницу Путина засняли без макияжа: как она выглядит

12:32

Говорить "поднять тост" — грубая ошибка: как правильно говорить на украинском

12:12

Главные враги Стрельца в любви: астрологи назвали четыре знака зодиака

11:53

СБУ сообщила об ударах по важным объектам в Крыму и РФ - детали

11:08

Змеям — романтика, Быкам — разговор по душам: китайский гороскоп на 1 августа

11:05

Президент озвучил новые потери России и Украины в войне: названы потрясающие цифры

10:57

"Прощаюсь с вами": известная украинская телеведущая ушла с канала ради ВСУВидео

10:55

Зачем поливать томаты йогуртом: неожиданный способ укрепить кусты и повысить урожай

10:48

Август будет совсем другим: какие знаки зодиака оставят проблемы в прошлом

Реклама
10:10

Перец вырастет мясистым и сочным: чем подкормить кусты в августе

09:52

Как сократить принудительную мобилизацию в Украине: "Ахиллес" Федоренко объяснил

09:34

РФ впервые ударила по компании из США: уничтожен завод дронов в Киеве - The Guardian

09:24

Украинцев предупредили о новом подорожании продуктов: что будет с ценами в августе

08:24

Рыба получится нежной, сочной и не прилипнет: что сделать перед жаркой

08:03

Дроны ударили по двум регионам РФ: горят склады Wildberries и НПЗ

07:50

Война расползается по Ближнему Востоку - предупреждение Невзлинамнение

07:00

Трамп внезапно засомневался насчёт лицензии на Patriot для Украины: что случилось

05:11

Почему водители в СССР массово хранили в багажнике линолеум: ответ удивит многих

04:21

Кулинары раскрыли секрет пышного омлета: что добавить к яйцам вместо молока

04:02

"Есть реальная опасность": эксперт объяснил, как Украина могла потерять F-16

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке путешественника за 6 с

03:32

Кому карты Таро сулят богатство и успех: расклад на август 2026

03:02

Как научить ребенка правильно обуваться: небольшая хитрость для родителей

02:03

Сенат США продвинул законопроект Грэмма о санкциях: какие последствия ожидают РФ

01:13

Правильный момент: когда остановить полив арбузов, чтобы не стали водянистымиВидео

00:06

В ЕС приняли решение о военнообязанных украинцах: о чем идет речь

30 июля, четверг
23:56

Нож мясорубки снова станет острым: лайфхак с крышкой от банки

23:09

Почему РФ снова начала бить по Украине ракетами из КНДР: в ЦПД раскрыли тревожный сигнал

23:08

Не ковром единственным: дизайнеры назвали вещи, "убивающие" стиль интерьераВидео

Реклама
22:55

"Это недопустимо": в городах Украины начнутся масштабные проверки, причина

22:36

Побег с деньгами и обман: таролог предупредила Козерогов о рисках в августе 2026

22:31

Вселилась Волочкова: пьяная Лорак на видео опозорилась в сетиВидео

22:31

Известный актер выиграл $1 млн в шоу "Кто хочет стать миллионером?"Видео

22:09

Одежда, надетая наизнанку, привлечет беду — как быстро нейтрализовать суеверие

21:58

Главные везунчики августа: кому карты Таро предрекли мощный финансовый взлетВидео

21:48

Когда копать картошку в августе — идеальные дни для сбора урожая по календарю

21:48

Секрет здоровых помидоров до октября: чем обработать кусты перед созреваниемВидео

21:47

57-летняя Дженнифер Энистон в бикини показала подтянутый пресс

21:27

Названы месяцы рождения людей, которых скоро покинет "черная полоса"

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять