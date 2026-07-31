Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Дроны ударили по двум регионам РФ: горят склады Wildberries и НПЗ

Анна Ярославская
31 июля 2026, 08:03обновлено 31 июля, 09:13
google news Подпишитесь
на нас в Google
Атакован склад Wildberries и НПЗ в Волгограде. Также дроны долетели до Татарстана.
Атака дронов на РФ
Атака дронов на РФ: Wildberries снова под прицелом / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

  • Горит склад Wildberries и НПЗ "Лукойл" в Волгограде
  • В Зеленодольске атакован ещё один склад WB
  • Дроны ударили по НПЗ в Нижнекамске
  • В Казани - взрывы

В ночь на 31 июля и утром в пятницу в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. Громко было в Волгоградской области и Татарстане.

Логистический склад Wildberries и нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" атакованы и горят в Волгограде. Одновременно дроны ударили по логистическому центру компании в Зеленодольске, а в Нижнекамске после серии взрывов зафиксировано сильное горение на НПЗ.

видео дня

Атака на Волгоград

Как сообщает российский Telegram-канал Astra, в ночь на 31 июля жители Волгограда и области сообщали о взрывах и пожарах.

Город затянуло черным дымом.

Смотрите видео - Волгоград после атаки накрыло дымом:

скриншот

Согласно анализу кадров очевидцев, один из атакованных и охваченных огнем объектов в Волгограде - логистический комплекс Wildberries (РВБ) по адресу: Бузулукский проезд, 1.

По открытым данным, площадь центра превышает 48 тысяч квадратных метров. Это ключевой логистический узел для Волгоградской, Астраханской и соседних областей.

Атака на Волгоград
Атака на Волгоград / Фото: Exile

Губернатор Волгоградской области подтвердил масштаб ночной атаки и назвал количество пострадавших.

"В результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также на складских помещениях в Дзержинском районе. Пятеро пострадавших госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Волгоград после
Волгоград после "прилетов" / Фото: t.me/exilenova_plus

"По сообщениям российских мониторинговых каналов, в Волгограде работают БПЛА со скидами", - пишет Exile.

Волгоград
Волгоград / Фото: t.me/exilenova_plus
Волгоград
Волгоград / Фото: t.me/exilenova_plus

По предварительным данным местных жителей, беспилотники также атаковали НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", расположенный на юге Волгограда - там же, где губернатор сообщал о возгорании на предприятии топливно-энергетического комплекса.

Справка. НПЗ "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка" - это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие производит бензин, дизельное, авиационное топливо и другие нефтепродукты, имеющие важное значение для экономики страны и обеспечение топливом гражданского и государственного секторов.

В Волгограде горит НПЗ
В Волгограде горит НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" / Фото: t.me/exilenova_plus

Wildberries приостановил работу склада из-за "форс-мажора"

Пресс-служба Wildberries официально подтвердила сам факт атаки и пожара на складе, уточнив данные о пострадавших среди персонала.

"Из-за атаки на логистическом объекте компании в Волгограде возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах", - сообщили в пресс-службе компании.

Wildberries в Волгограде после ночных прилетов.
Wildberries в Волгограде после ночных прилетов. / Фото: Exilenova+

В Зеленодольске атакован склад Wildberries

Волна взрывов тем же утром прокатилась и по территории Татарстана, где под удар вторично за неделю попал ещё один логистический объект компании. Жители Казани и пригорода сообщали о взрывах утром 31 июля, передает Astra.

По анализу кадров очевидцев, под атаку попал логистический комплекс Wildberries, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский район, промышленная площадка "Зеленодольск", 20. На имеющихся кадрах видно задымление над зданием комплекса после удара.

Склад WB в Зеленодольске уже атаковали дроны 23 июля.

Почему Wildberries стал мишенью?
Почему Wildberries стал мишенью? / Инфографика: Главред

На Нижнекамском НПЗ вспыхнул факел после серии взрывов

Ещё один тревожный сигнал поступил из Нижнекамска, где за час до появления дыма на нефтезаводе жители насчитали десятки взрывов подряд. Местные жители поделились кадрами сильного горения факела на одном из предприятий, хотя однозначная связь с атакой пока не установлена, передает Astra.

"Мой дядя лично видел и звонил в 112, они сказали ему, мы ничего поделать не можем, но щас может быть туда приедут службы", - написала в местном чате одна из пользовательниц.

Основные нефтеперерабатывающие предприятия Нижнекамска находятся в одной промышленной зоне, в частности НПЗ АО "ТАНЕКО" и АО "ТАИФ-НК".

Нижнекамский НПЗ
Нижнекамский НПЗ / Фото: t.me/astrapress

В чем цель атак на Wildberries: мнение эксперта

Украина наносит удары по крупным логистическим объектам в России не только для уничтожения военных ресурсов, но и для оказания экономического давления и влияния на российское общество. Об этом в интервью Главреду рассказал экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков, бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран.

По словам эксперта, крупные склады и логистические центры в России могут использоваться не только для гражданских нужд, но и для обеспечения военной промышленности. Шапран отметил, что через такие хабы Россия импортирует, в частности, из Китая дроны, комплектующие и другие товары двойного назначения.

"Россияне используют эти логистические хабы для импорта, в том числе из Китая, дронов, компонентов к ним и т. д. Поэтому условно они являются законными военными целями", - подчеркнул экономист.

Шапран добавил, что одним из факторов таких атак может быть желание заставить россиян ощутить последствия войны в повседневной жизни.

Атаки на Wildberries в РФ - новости

Как писал Главред, 30 июля беспилотники атаковали крупный логистический центр Wildberries в Пензенской области, на объекте вспыхнул масштабный пожар. Также под удар попал склад WB в Удмуртской Республике.

29 июля Силы обороны Украины уничтожили склад Wildberries и атаковали НПЗ в Рязани. На территории логистического центра вспыхнул масштабный пожар, а завод начал экстренно сбрасывать давление в системе.

25 июля в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Украина атаковала дронами склад Wildberries в Екатеринбурге на расстоянии около 1750 километров от административной границы.

В ночь на 24 июля российский Санкт-Петербург массированно атаковали дроны. Возникли масштабные пожары на двух складах Wildberries. Некоторые секторы складов двойного назначения уничтожены полностью.

В ночь на 23 июля в двух российскийх регионах прогремели взрывы. Под удар, возможно, попал логистический хаб Wildberries в Воронежской области и объект нефтеперерабатывающей промышленности в Ульяновской области.

В ночь на 22 июля Краснодарский край и Ставропольский край России атаковали беспилотники. Вспыхнули масштабные пожары на территории логистических центров Wildberries. Кроме того, под удар дронов попал НПЗ.

Другие новости:

Об источнике: Astra

Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступлений российской армии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России война России и Украины атака дронов Wildberries
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дроны ударили по двум регионам РФ: горят склады Wildberries и НПЗ

Дроны ударили по двум регионам РФ: горят склады Wildberries и НПЗ

08:03Война
Трамп внезапно засомневался насчёт лицензии на Patriot для Украины: что случилось

Трамп внезапно засомневался насчёт лицензии на Patriot для Украины: что случилось

07:00Мир
"Есть реальная опасность": эксперт объяснил, как Украина могла потерять F-16

"Есть реальная опасность": эксперт объяснил, как Украина могла потерять F-16

04:02Война
Реклама

Популярное

Ещё
Пищевая моль исчезнет раз и навсегда: что нужно положить в кухонный шкаф

Пищевая моль исчезнет раз и навсегда: что нужно положить в кухонный шкаф

Колебания достигнут почти 5-балльного уровня: прогноз магнитных бурь

Колебания достигнут почти 5-балльного уровня: прогноз магнитных бурь

Воды Дуная отступили: на дне реки неожиданно нашли древнего гиганта

Воды Дуная отступили: на дне реки неожиданно нашли древнего гиганта

Что сжечь в печи, чтобы дымоход прочистился сам: достаточно всего одной таблетки

Что сжечь в печи, чтобы дымоход прочистился сам: достаточно всего одной таблетки

Китайский гороскоп на снглдня, 31 июля: Драконам — мечты, Лошадям — начинания

Китайский гороскоп на снглдня, 31 июля: Драконам — мечты, Лошадям — начинания

Последние новости

08:24

Рыба получится нежной, сочной и не прилипнет: что сделать перед жаркой

08:03

Дроны ударили по двум регионам РФ: горят склады Wildberries и НПЗ

07:50

Война расползается по Ближнему Востоку - предупреждение Невзлинамнение

07:00

Трамп внезапно засомневался насчёт лицензии на Patriot для Украины: что случилось

05:11

Почему водители в СССР массово хранили в багажнике линолеум: ответ удивит многих

Мобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августаМобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августа
04:21

Кулинары раскрыли секрет пышного омлета: что добавить к яйцам вместо молока

04:02

"Есть реальная опасность": эксперт объяснил, как Украина могла потерять F-16

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке путешественника за 6 с

03:32

Кому карты Таро сулят богатство и успех: расклад на август 2026

Реклама
03:02

Как научить ребенка правильно обуваться: небольшая хитрость для родителей

02:03

Сенат США продвинул законопроект Грэмма о санкциях: какие последствия ожидают РФ

01:13

Правильный момент: когда остановить полив арбузов, чтобы не стали водянистымиВидео

00:06

В ЕС приняли решение о военнообязанных украинцах: о чем идет речь

30 июля, четверг
23:56

Нож мясорубки снова станет острым: лайфхак с крышкой от банки

23:09

Почему РФ снова начала бить по Украине ракетами из КНДР: в ЦПД раскрыли тревожный сигнал

23:08

Не ковром единственным: дизайнеры назвали вещи, "убивающие" стиль интерьераВидео

22:55

"Это недопустимо": в городах Украины начнутся масштабные проверки, причина

22:36

Побег с деньгами и обман: таролог предупредила Козерогов о рисках в августе 2026

22:31

Вселилась Волочкова: пьяная Лорак на видео опозорилась в сетиВидео

22:31

Известный актер выиграл $1 млн в шоу "Кто хочет стать миллионером?"Видео

Реклама
22:09

Одежда, надетая наизнанку, привлечет беду — как быстро нейтрализовать суеверие

21:58

Главные везунчики августа: кому карты Таро предрекли мощный финансовый взлетВидео

21:48

Когда копать картошку в августе — идеальные дни для сбора урожая по календарю

21:48

Секрет здоровых помидоров до октября: чем обработать кусты перед созреваниемВидео

21:47

57-летняя Дженнифер Энистон в бикини показала подтянутый пресс

21:27

Названы месяцы рождения людей, которых скоро покинет "черная полоса"

21:24

Детей из Вишневого после трагедии отправили в лагерь, где царит антисанитарияФото

20:38

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке голубя за 11 с

20:35

Россия впервые за долгое время ударила по Украине ракетой из КНДР: что известно

20:31

Wi-Fi плохо работает в квартире из-за одного устройства на кухне — в чём причина

19:55

Из одного куста — целая грядка: огородник показал, как размножить помидоры без семянВидео

19:51

"Просто кайфую": Илона Гвоздева впервые за пять лет отдохнула с мужем за границей

19:47

Колебания достигнут почти 5-балльного уровня: прогноз магнитных бурь

19:36

На работе готовят предложение — кого из знаков зодиака ждет неожиданность

19:16

Курс валют в августе: банкир назвал риски для доллара и евро в Украине

19:10

Июль стал рекордным по количеству ракетных ударов РФ по Украине: Коваленко раскрыл деталимнение

19:07

В Польше резко изменили позицию по передаче Украине ракет для Patriot

18:59

Заговенье на Успенский пост: что можно и нельзя делать 31 июля

18:47

Закуска из баклажанов, которую съедят в первую очередь: рецепт за 15 минут

18:40

Путинист Басков обновил свое уставшее лицо: что он сделал

Реклама
18:33

Россияне останутся без света и тепла: назван катастрофический для Кремля сценарийВидео

18:15

Как говорить правильно — "завідувач" или "завідуючий": ответ может удивить

18:05

Натали Портман показала беременный живот на последних сроках

18:03

Температура снизится с +34 до +12 градусов: как изменится погода в Украине

17:57

Призывал к ядерному удару по Украине: СБУ объявила подозрение режиссеру из РФ

17:53

Wi-Fi будет работать в разы лучше: названы топ предметов, "убивающих" сигнал роутераВидео

17:19

Голубика завалит урожаем: чем обязательно подкормить кусты уже сейчас

17:08

РФ хочет оставить украинцев без тепла, света и газа: насколько тяжелой будет зима

17:00

Судьба пяти детей до сих пор неизвестна: Зеленский отреагировал на трагедию под Кривым Рогом

16:43

Звезду сериала "Бумажный дом" задержали по делу о коррупции в Турции

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости Днепра
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять