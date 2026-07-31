Дроны ударили по двум регионам РФ: горят склады Wildberries и НПЗ

Атакован склад Wildberries и НПЗ в Волгограде. Также дроны долетели до Татарстана.

https://glavred.info/war/drony-udarili-po-dvum-regionam-rf-goryat-sklady-wildberries-i-npz-10784837.html Ссылка скопирована

Атака дронов на РФ: Wildberries снова под прицелом / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

Горит склад Wildberries и НПЗ "Лукойл" в Волгограде

В Зеленодольске атакован ещё один склад WB

Дроны ударили по НПЗ в Нижнекамске

В Казани - взрывы

В ночь на 31 июля и утром в пятницу в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. Громко было в Волгоградской области и Татарстане.

Логистический склад Wildberries и нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" атакованы и горят в Волгограде. Одновременно дроны ударили по логистическому центру компании в Зеленодольске, а в Нижнекамске после серии взрывов зафиксировано сильное горение на НПЗ.

видео дня

Атака на Волгоград

Как сообщает российский Telegram-канал Astra, в ночь на 31 июля жители Волгограда и области сообщали о взрывах и пожарах.

Город затянуло черным дымом.

Смотрите видео - Волгоград после атаки накрыло дымом:

Согласно анализу кадров очевидцев, один из атакованных и охваченных огнем объектов в Волгограде - логистический комплекс Wildberries (РВБ) по адресу: Бузулукский проезд, 1.

По открытым данным, площадь центра превышает 48 тысяч квадратных метров. Это ключевой логистический узел для Волгоградской, Астраханской и соседних областей.

Атака на Волгоград / Фото: Exile

Губернатор Волгоградской области подтвердил масштаб ночной атаки и назвал количество пострадавших.

"В результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также на складских помещениях в Дзержинском районе. Пятеро пострадавших госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Волгоград после "прилетов" / Фото: t.me/exilenova_plus

"По сообщениям российских мониторинговых каналов, в Волгограде работают БПЛА со скидами", - пишет Exile.

Волгоград / Фото: t.me/exilenova_plus

Волгоград / Фото: t.me/exilenova_plus

По предварительным данным местных жителей, беспилотники также атаковали НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", расположенный на юге Волгограда - там же, где губернатор сообщал о возгорании на предприятии топливно-энергетического комплекса.

Справка. НПЗ "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка" - это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие производит бензин, дизельное, авиационное топливо и другие нефтепродукты, имеющие важное значение для экономики страны и обеспечение топливом гражданского и государственного секторов.

В Волгограде горит НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" / Фото: t.me/exilenova_plus

Wildberries приостановил работу склада из-за "форс-мажора"

Пресс-служба Wildberries официально подтвердила сам факт атаки и пожара на складе, уточнив данные о пострадавших среди персонала.

"Из-за атаки на логистическом объекте компании в Волгограде возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах", - сообщили в пресс-службе компании.

Wildberries в Волгограде после ночных прилетов. / Фото: Exilenova+

В Зеленодольске атакован склад Wildberries

Волна взрывов тем же утром прокатилась и по территории Татарстана, где под удар вторично за неделю попал ещё один логистический объект компании. Жители Казани и пригорода сообщали о взрывах утром 31 июля, передает Astra.

По анализу кадров очевидцев, под атаку попал логистический комплекс Wildberries, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский район, промышленная площадка "Зеленодольск", 20. На имеющихся кадрах видно задымление над зданием комплекса после удара.

Склад WB в Зеленодольске уже атаковали дроны 23 июля.

Почему Wildberries стал мишенью? / Инфографика: Главред

На Нижнекамском НПЗ вспыхнул факел после серии взрывов

Ещё один тревожный сигнал поступил из Нижнекамска, где за час до появления дыма на нефтезаводе жители насчитали десятки взрывов подряд. Местные жители поделились кадрами сильного горения факела на одном из предприятий, хотя однозначная связь с атакой пока не установлена, передает Astra.

"Мой дядя лично видел и звонил в 112, они сказали ему, мы ничего поделать не можем, но щас может быть туда приедут службы", - написала в местном чате одна из пользовательниц.

Основные нефтеперерабатывающие предприятия Нижнекамска находятся в одной промышленной зоне, в частности НПЗ АО "ТАНЕКО" и АО "ТАИФ-НК".

Нижнекамский НПЗ / Фото: t.me/astrapress

В чем цель атак на Wildberries: мнение эксперта

Украина наносит удары по крупным логистическим объектам в России не только для уничтожения военных ресурсов, но и для оказания экономического давления и влияния на российское общество. Об этом в интервью Главреду рассказал экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков, бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран.

По словам эксперта, крупные склады и логистические центры в России могут использоваться не только для гражданских нужд, но и для обеспечения военной промышленности. Шапран отметил, что через такие хабы Россия импортирует, в частности, из Китая дроны, комплектующие и другие товары двойного назначения.

"Россияне используют эти логистические хабы для импорта, в том числе из Китая, дронов, компонентов к ним и т. д. Поэтому условно они являются законными военными целями", - подчеркнул экономист.

Шапран добавил, что одним из факторов таких атак может быть желание заставить россиян ощутить последствия войны в повседневной жизни.

Атаки на Wildberries в РФ - новости

Как писал Главред, 30 июля беспилотники атаковали крупный логистический центр Wildberries в Пензенской области, на объекте вспыхнул масштабный пожар. Также под удар попал склад WB в Удмуртской Республике.

29 июля Силы обороны Украины уничтожили склад Wildberries и атаковали НПЗ в Рязани. На территории логистического центра вспыхнул масштабный пожар, а завод начал экстренно сбрасывать давление в системе.

25 июля в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Украина атаковала дронами склад Wildberries в Екатеринбурге на расстоянии около 1750 километров от административной границы.

В ночь на 24 июля российский Санкт-Петербург массированно атаковали дроны. Возникли масштабные пожары на двух складах Wildberries. Некоторые секторы складов двойного назначения уничтожены полностью.

В ночь на 23 июля в двух российскийх регионах прогремели взрывы. Под удар, возможно, попал логистический хаб Wildberries в Воронежской области и объект нефтеперерабатывающей промышленности в Ульяновской области.

В ночь на 22 июля Краснодарский край и Ставропольский край России атаковали беспилотники. Вспыхнули масштабные пожары на территории логистических центров Wildberries. Кроме того, под удар дронов попал НПЗ.

Другие новости:

Об источнике: Astra Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступлений российской армии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред