Сенат США продвинул законопроект Грэмма о санкциях: какие последствия ожидают РФ

Сенат США приблизил принятие законопроекта Грэма о санкциях против РФ, который предусматривает новые ограничения для Москвы.

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Законопроект Грема о санкциях против России близок к принятию / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, whitehouse.gov

Кратко:

Сенат США приблизил к принятию законопроект о санкциях против РФ

Документ предусматривает новые ограничения в отношении российских компаний

В Палате представителей его могут рассмотреть в конце года

Законопроект об ужесточении санкций против России, инициированный покойным сенатором США Линдси Гремом, прошел важный процедурный этап в Сенате. После положительного голосования у документа появилось больше шансов на окончательное одобрение.

Ожидается, что в ближайшее время законопроект рассмотрит и примет Сенат в полном составе. По прогнозам, он может получить значительную двухпартийную поддержку. После этого документ должен перейти в Палату представителей, где голосование ожидается в конце года.

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Как сообщает Foreign Policy, окончательное принятие законопроекта может означать возвращение более активной поддержки Украины со стороны республиканцев после нескольких лет полномасштабной войны России против Украины. Также этот документ может стать первым масштабным пакетом санкций США против Москвы во время второго президентского срока Дональда Трампа.

Авторы материала отмечают, что инициатива появилась на фоне усиления санкционного давления на Россию со стороны Европейского Союза и Великобритании.

"Грэм неустанно добивался принятия своего законопроекта. Он последовательно выступал за усиление экономического давления на Россию с использованием всех доступных инструментов американской экономической политики, но холодное отношение Трампа держало законопроект в подвешенном состоянии более года", - говорится в статье.

Что предусматривает законопроект Грэма

Одним из главных преимуществ документа эксперты называют закрепление санкций против России на законодательном уровне. Это может затруднить их отмену будущими администрациями США.

Законопроект предусматривает возможность введения ограничений в отношении отдельных российских банков и компаний. Кроме того, он должен помочь согласовать американские санкции против российского "теневого флота" с ограничениями, которые уже действуют в Великобритании и ЕС.

"Если Запад хочет серьезно ограничить российский экспорт нефти и нефтепродуктов, крайне важно вывести российский теневой флот из открытого моря".

В Foreign Policy напомнили, что значительная часть морского экспорта российской нефти до сих пор осуществляется танкерами, находящимися под санкциями. Именно поэтому финансовые ограничения в сочетании с санкциями против судов могут сделать давление на Москву более эффективным.

Отдельный пункт документа касается судоходных компаний, которые помогают России и Ирану пополнять устаревшие флоты танкеров. По данным издания, среди таких компаний значительное количество греческих.

Законопроект Линдси Грэма об ужесточении санкций против РФ / Инфографика: Главред

Каковы недостатки законопроекта

В то же время эксперты обращают внимание и на слабые стороны документа. В отличие от некоторых предыдущих санкционных законов США, новые ограничения не будут автоматическими - окончательное решение будет зависеть от президента.

"Это означает, что окончательные последствия законопроекта о санкциях будут зависеть от Трампа, который не занимал жесткой позиции в отношении Путина с момента своего возвращения на пост".

Еще одним спорным моментом остаются вторичные пошлины для стран, закупающих российские энергоносители. Законопроект предусматривает возможность введения высоких импортных тарифов в отношении государств, продолжающих закупать нефть и газ у России.

Ранее Дональд Трамп уже использовал подобный инструмент в отношении Индии - одного из крупных покупателей российской нефти. В то же время в отношении Китая, который является крупнейшим покупателем российских энергоносителей, такие меры пока не применялись.

Именно расширение президентских полномочий в сфере таможенной политики может стать главным препятствием при рассмотрении законопроекта в Палате представителей. По оценкам журналистов, демократы могут выступить против предоставления Трампу дополнительных возможностей для введения пошлин.

Почему новые санкции США могут стать проблемой для России - комментарий эксперта

Военный эксперт Петр Черник считает, что возможное принятие нового американского санкционного законопроекта может создать значительные проблемы для российской экономики. По его мнению, документ способен стать одним из самых мощных инструментов давления на Москву за весь период полномасштабной войны.

По словам эксперта, несмотря на попытки России переориентировать экспорт на азиатские рынки, её экономика по-прежнему остаётся зависимой от доходов от продажи энергоносителей.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика - Главред

Именно нефтяные доходы, отмечает Черник, дают Кремлю возможность финансировать военно-промышленный комплекс, покрывать бюджетные потери и поддерживать высокие расходы на войну.

"Для России нефть - это кровь её бюджета. Если сократить валютные поступления, рано или поздно возникнет вопрос: за счёт каких средств продолжать эту войну", - заявил Петр Черник в комментарии Армия Inform.

Эксперт также обратил внимание на изменение подхода США к санкционной политике в отношении России. По его мнению, за последний год позиция Вашингтона прошла путь от попыток дипломатического урегулирования до усиления экономического давления на Москву.

"В прошлом году Путин встретился в Анкоридже с Трампом, и считалось, что там Украину "сдают" и заставляют капитулировать. Это не так. На самом деле россиянам предлагали остановить войну по той линии, которая на тот момент сложилась, и за это россияне могли получить значительное снятие санкций. А теперь ситуация эволюционировала от того шанса, предоставленного россиянам, к такому явлению, которое называется перспективным, а теперь уже реальным удушением энергетического сектора Российской Федерации", - подчеркнул Черник.

По оценке военного эксперта, ужесточение ограничений в отношении российского энергетического сектора может существенно повлиять на способность Кремля продолжать финансирование войны.

Санкции против России - новости по теме

Как писал Главред, в июле стало известно, что Белый дом одобрил "адские санкции" против РФ.

Кроме того, Сенат США в ходе процедурного голосования 28 июля поддержал законопроект о санкциях против России и Ирана, который разрабатывал покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм. Документ был одобрен всего через несколько часов после похорон Грэма в Вашингтоне и вскоре после встречи президента Украины Владимира Зеленского с сенаторами в Капитолии.

Также президент США Дональд Трамп предложил расширить законопроект о так называемых "адских" санкциях против России, включив в него также Иран.

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Об источнике: Foreign Policy "Foreign Policy" - американский журнал, основанный в 1970 году. Освещает новости международной политики. Тираж составляет более ста тысяч экземпляров, выходит раз в два месяца. Издание также ежегодно публикует собственный список 100 мировых интеллектуалов, сообщает Википедия.

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