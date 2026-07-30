Вселилась Волочкова: пьяная Лорак на видео опозорилась в сети

Запроданка Лорак снялась в странном видео, которое вызвало волну критики.

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Лорак снова опозорилась / Коллаж Главред, скриншот

Кратко:

Что сделала запроданка

Почему у нее ничего не получилось

Певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора - России, разнесли после ее неожиданного появления в коротком ролике.

Видео предательницы появилось в социальной сети Instagram в акаунте телеведущей Алены, Блин.

видео дня

Лорак и ее кринжовое видео / Скриншот

В этом видео Лорак нелепо, смешно и совершенно бесталанно попыталась сыграть пьяную женщину с бокалом вина. Она пыталась показать свой актерский талант, а показала свою неумелую игру.

Лорак и ее кринжовое видео / Скриншот

Ясно, что ролик носил юмористический характер, если бы его не испортила ужасная игра Лорак. Тоже самое заметили и комментаторы, которые достаточно дипломатично писали, что актерство, это не ее.

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О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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