Лорак отменили еще два концерта в РФ

Предательница Лорак лишается своих концертов в террористической России.

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Концерты Ани Лорак отменяют в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Где отменили концерты Лорак

Какие причины назвали

Певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора, с завидной методичностью продолжает лишаться концертов на своей новой родине - России.

На этот раз ей отменили концерты в Сочи и в Ростове-на-Дону. Об этом сказано на странице певицы в Instagram.

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"Уважаемые зрители Сочи и Ростова-на-Дону, просим минуточку Вашего внимания!К сожалению, по независящим от организаторов и артиста причинам, мы вынуждены перенести концерты Ани Лорак с шоу "Аура", - написали в команде запроданки.

Запроданке Лорак отменяют концерты / Скриншот

Отметим, что это уже не первая отмена концертов "российской звезды" в ее любимой России. Кроме того, Лорак не хотят видеть и в Грузии - там недавно также отменили концерт предательницы.

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О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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