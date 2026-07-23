Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Как заставить зеленые томаты покраснеть за пару дней: лучшие способы

Анна Ярославская
23 июля 2026, 12:35
google news Подпишитесь
на нас в Google
Если созревание томатов остановилось из-за похолодания, то эту проблему можно решить.
Томаты
Как ускорить созревание зеленых томатов / скриншот

Читайте в материале:

  • Что делать, если томаты не успевают созреть до заморозков
  • Как стресс растения ускоряет созревание плодов
  • Почему нельзя класть томаты в холодильник

Не все томаты успевают созреть на кусте до наступления прохладной погоды, особенно если лето выдалось дождливым или прохладным. К счастью, существуют простые способы ускорить покраснение зеленых плодов без ущерба для их вкуса.

Автор популярного YouTube-канала Зелёная фазенда рассказал, как ускорить созревание зелёных томатов.

видео дня

"Мы разберем, как помочь томатам ускорить процесс налива и созревания плодов. Это особенно актуально в августе, когда температура снижается, подступает сентябрь, и мы понимаем, что урожай не успевает вызреть. Кроме того, сейчас погода часто преподносит сюрпризы: то скачки температур, то резкие ночные похолодания. Даже сейчас, в середине лета, я закрываю теплицу на ночь, потому что температура едва набирает 18 °C", - рассказал Александр.

Почему томаты не успевают созреть?

1. Задержка на стадии рассады.

Когда томат достигает генеративной фазы, зацветает и формирует первую кисть, его нужно срочно высаживать. Если из-за холодной погоды мы задерживаем высадку, то пропускаем правильную закладку первых кистей и опаздываем с урожаем в открытом грунте минимум на три недели.

2. Погодные условия.

Как холод, так и сильная жара останавливают развитие растений.

3. Болезни.

Пораженное кусты теряют силы и не могут нормально наливать плоды.

Как сделать, чтобы зеленые помидоры покраснели

Способ №1. Препараты на основе этилена

В промышленных теплицах для ускорения созревания используют газ этилен, обрабатывая им помещения с помощью специальных установок. На дачном участке можно применять жидкие препараты по листу (желательно с прилипателем).

Они стимулируют само растение активно выделять этилен. В результате в томатах ускоряется обмен веществ: быстро перераспределяются железо, кальций, бор, калий, сахара. Созревание проходит как на "ускоренной перемотке".

Главное опасение огородников - что ускоренное созревание сделает плоды твёрдыми и невкусными. Александр объяснил, что причина совсем в другом.

"Деревянный вкус дают не препараты, а гибридные сорта с геном твёрдости, которые выращивают специально для длительного хранения и транспортировки. Именно такие томаты выращивают для продажи, а не для вкуса, поэтому в них меньше накапливается сахара", - сказал он.

Тот же биохимический механизм объясняет, почему домашние томаты теряют вкус в холодильнике.

"При температуре ниже плюс 12 градусов томат воспринимает холод как стресс и начинает готовиться к образованию семян: сахар в плодах переходит в крахмал, и вкус пропадает. Храните собранные томаты в прохладном тёмном месте, в миске, а не в холодильнике", - посоветовал специалист.

Способ №2. Природный этилен

Если вы не хотите использовать покупные препараты, примените естественный источник этилена:

Наденьте плотный пакет на кисть с зелеными томатами, положите туда кожуру банана, яблоко или грушу и завяжите. Через 3–4 дня томаты начнут буреть. Снимите пакет - за неделю они полностью дозреют.

В теплице можно замульчировать грядки и разложить прямо под кустами падалицу яблок или груш. Выделяющийся газ будет стимулировать созревание. На открытых грядках этот способ не работает, так как газ быстро улетучивается.

Способ №3. Регуляция зеленой массы (удаление лишнего)

Удаляя лишние побеги и листья, мы решаем сразу две задачи: убираем "лишние рты" и создаем для растения контролируемый стресс. Чувствуя угрозу, томат стремится как можно быстрее отдать урожай и сформировать семена.

"Мы удаляем зелёную массу и листья, тем самым создаём для куста стресс, и томат начинает созревать быстрее. Пасынки в этом плане тоже лишние: они забирают минимум 30–40% ресурсов урожая, а новых кистей уже не формируют", - подчеркнул Александр.

Отдельно он акцентировал на сроках, за которые цветок превращается в спелый плод.

"От завязи до созревания первого плода проходит около 40 дней, а при похолодании этот процесс замедляется ещё на 30–40%. В лучшем случае такой плод созреет только в середине сентября, поэтому после середины августа верхние соцветия и верхушку куста лучше убрать - для питания урожая это уже ничего не добавит", - пояснил эксперт.

По его словам, на высокорослых сортах нижние листья удаляют до уровня уже созревшей кисти, а на низкорослых сортах, которые не формируют длинных стеблей, можно сразу убрать до половины всей листовой массы.

Что любят и чего не любят томаты
Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Способ №4. Защита от болезней и мульчирование

В конце лета созревание часто совпадает с вспышками фитофторы и альтернариоза. Если растение заболеет, плоды не дозреют.

Что нужно сделать:

  • Обязательно мульчируйте почву (соломой, опилками). Большинство инфекций попадает на листья с каплями воды, отскакивающими от земли.
  • Если требуется обработка, лучше не опрыскивать по листу (у контактных препаратов большой срок ожидания - до 30 дней), а пролить растения под корень системными препаратами (например, *Превикур Энерджи*, *Провизор*, *Константа*).

Способ №5. Углекислый газ и стресс для корней

В теплице можно поджечь дымовую шашку или поставить емкость с бродящим настоем травы, навоза или куриного помета. Выделение CO2 значительно ускоряет фотосинтез и созревание.

Чтобы заставить растение отдавать силы плодам, лопатой подрубите корни по кругу на расстоянии около 30 см от стебля на глубину штыка. Растение решит, что гибнет, и начнет экстренно дозаривать томаты.

По словам Александра, надрезать или протыкать сам стебель зубочистками не рекомендуется - через раны легко проникает инфекция.

Почему желтеют листья помидоров
Почему желтеют листья помидоров / Инфографика: Главред

Способ №6. Тепло, полив и дозаривание

В конце августа установите дуги над открытыми грядками и накрывайте томаты на ночь, сохраняя накопленное за день тепло.

Постепенно сводите полив к минимуму. Давайте томатам калийные и фосфорные удобрения - они стимулируют созревание и накопление сахаров.

Если заморозки близко, снимите томаты в стадии бланжевой (молочной) спелости. Лучше срезать их целыми кистями или вместе с кустом и подвесить вниз головой в сухом теплом помещении (на веранде или в сарае). От высыхающего стебля плоды дойдут до полной зрелости.

Смотрите видео - Как ускорить созревание томатов:

Как писал Главред, даже при регулярном поливе и подкормках растения иногда плохо развиваются: листья желтеют, скручиваются или опадают, а количество плодов остается небольшим. Читайте - чем полить помидоры в июле, чтобы увеличить урожай томатов на 25%.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Youtube-канал Зеленая фазенда

"Зелёная Фазенда" - это русскоязычный YouTube-канал, посвященный садоводству, огородничеству и ландшафтному дизайну. На канал подписаны 154 тыс. человек.

Слоган канала, указанный в описании: "Любовь - это когда много-много цветов".

Канал представляет собой практическое руководство для дачников и владельцев загородных домов. Видео четко структурированы по плейлистам. На нем можно найти советы по весенней, летней и осенней обрезке плодовых деревьев и кустарников; по выбору и правильному внесению удобрений; пошаговые гиды по посадке цветов, овощей, ягод и выбору семян.

Автор канала делится личным опытом, показывает все процессы наглядно (прямо в саду на живых примерах) и объясняет сложные агротехнические приемы простым языком, понятным даже начинающим садоводам.

Канал ориентирован на тех, кто хочет иметь ухоженный, здоровый сад и красивый приусадебный участок.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
помидоры томаты сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Московской области разбился военный самолет Су-57 - что известно

В Московской области разбился военный самолет Су-57 - что известно

13:37Мир
Много погибших и раненых: РФ посреди дня обстреляла гражданское предприятие

Много погибших и раненых: РФ посреди дня обстреляла гражданское предприятие

12:55Украина
Мирное соглашение между Украиной и РФ: в США намекнули на новый подход

Мирное соглашение между Украиной и РФ: в США намекнули на новый подход

12:28Война
Реклама

Популярное

Ещё
Армия РФ продвинулась сразу в двух областях Украины: что происходит на фронте

Армия РФ продвинулась сразу в двух областях Украины: что происходит на фронте

Легендарный хит 1986 года признали одной из лучших песен для летнего отдыха

Легендарный хит 1986 года признали одной из лучших песен для летнего отдыха

Рывок в карьере и тайный поклонник: кому август 2026 принесет прорыв - гороскоп

Рывок в карьере и тайный поклонник: кому август 2026 принесет прорыв - гороскоп

В Кремле изменили позицию по выводу войск РФ из регионов Украины – что требует Путин

В Кремле изменили позицию по выводу войск РФ из регионов Украины – что требует Путин

Земля будет как пух: что посеять на огороде после уборки урожая с грядок

Земля будет как пух: что посеять на огороде после уборки урожая с грядок

Последние новости

13:55

"Скотское отношение": Лепс оскандалился гадкой выходкой на сцене

13:37

В Московской области разбился военный самолет Су-57 - что известно

13:23

Какой "код богатства" каждого человека: ответ кроется в дате рождения

13:14

Россияне применили боеприпасы с обедненным ураном в Черниговской области - СБУ

13:12

Всего 2 грамма - и помидоры будут ломиться от плодов: секрет сладкого урожая без химииВидео

Самое страшное для России случилось, как она доживет до осени, неясно – ЗагороднийСамое страшное для России случилось, как она доживет до осени, неясно – Загородний
12:59

"Лучший голос Украины": Эктор Хименес-Браво раскрыл, кто озвучивает его на "МастерШеф"Видео

12:58

Туалетная бумага теряет популярность в 2026 году: новый тренд для ванной

12:55

Много погибших и раненых: РФ посреди дня обстреляла гражданское предприятие

12:42

Гороскоп Таро на завтра 24 июля: Тельцам - гордость, Весам - думать

Реклама
12:35

Как заставить зеленые томаты покраснеть за пару дней: лучшие способы

12:28

Мирное соглашение между Украиной и РФ: в США намекнули на новый подход

12:17

Куриное филе получится сочным, как в ресторане: что нужно добавить в маринад

12:08

Суда не заходят в украинские порты: министр сказал, грозит ли стране морская блокада

11:57

Мужчину почти выбросило из самолета: пассажиры удерживали его за ноги

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 24 июля: Собакам - бодрость, Козлам - отказ

11:47

Топливный кризис - лишь начало: без чего РФ прекратит существовать как государствоВидео

11:35

Персики вырастут крупными и сладкими: чем обязательно подкормить дерево в июле

11:23

"Думаю, 3-4 тысячи": певец удивил размером ежемесячных расходов на творчество

11:02

"Начал кричать": Киркоров устроил истерику из-за украинских дронов

10:48

Лавров на встрече с Рубио выдвинул новое требование по Украине: что заявили в РФ

Реклама
10:40

Новые тарифы на газ и электричество: придется ли украинцам платить больше

10:38

Масштабная трансформация коснется трех знаков: кого выбрали звезды

10:12

Что посадить летом ради яркой осени в саду: назван список лучших цветов

10:12

Почему 24 июля нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

10:01

"Не давал прохода": Тополя впервые назвала имя шантажиста, слившего ее видео

09:55

В Кремле назвали новые условия прекращения войны: чего требует Путин

09:17

"Цена будет расти": эксперт прогнозирует бензин и дизель по 100 грн за литр

09:02

Как атакует дрон "Молния": "Флэш" раскрыл новую схему оккупантов

08:18

Кремль готовится к возможной мобилизации и волнениям внутри РФ – ISW

07:59

Взрывы в Ялте, Феодосии, Севастополе: под удар могла попасть Балаклавскя ТЭС

07:15

"Картонный майдан" может разойтись, чтобы вновь собраться: Денисенко о перспективахмнение

07:09

Взрывы прогремели за 1900 км от Украины: под удар попал нефтяной объект РФ

05:55

Звезда "Квартала 95" сильно похудела после операции — как она изменилась

05:11

Как сказать "указка" на украинском языке: ответ удивит многих

04:42

Гороскоп на завтра, 24 июля: Львам — неожиданность, Козерогам — прибыль

04:22

Гороскоп для Близнецов на август — судьба готовит неожиданные повороты

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке морских существ за 11 с

03:25

Москитная сетка будет как новая в считанные минуты: как помыть ее без снятия

03:02

Москва "взорвется": назван сценарий устранения Путина и гражданской войны в РоссииВидео

02:36

"Потом долго аукается": Козерогов ждут судьбоносные изменения в августе - гороскопВидео

Реклама
02:02

Новые санкции ЕС против РФ зависли: неожиданная страна выступила против

00:55

Отнюдь не белый: дизайнеры назвали цвета, которые реально увеличивают кухню

00:08

Не только для посуды: 9 полезных лайфхаков с таблетками для посудомойки в бытуВидео

22 июля, среда
23:49

Запеченный картофель получится вкуснее, чем в ресторане: что нужно добавить

23:33

Грузия или Сакартвело: почему Тбилиси просит мир изменить название страны

23:20

"Чо приехала": Каменских вернулась в Украину и нарвалась на хейт

23:03

"Сын убил ректора": Королева сделала дикое признание

23:02

Земля будет как пух: что посеять на огороде после уборки урожая с грядокВидео

22:39

Принцу Джорджу 13: Дворец поделился красивым фото молодого человека

22:27

Почему огурцы перестают плодоносить: семь секретов урожая, о которых молчат огородникиВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять