Как заставить зеленые томаты покраснеть за пару дней: лучшие способы

Если созревание томатов остановилось из-за похолодания, то эту проблему можно решить.

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Как ускорить созревание зеленых томатов / скриншот

Читайте в материале:

Что делать, если томаты не успевают созреть до заморозков

Как стресс растения ускоряет созревание плодов

Почему нельзя класть томаты в холодильник

Не все томаты успевают созреть на кусте до наступления прохладной погоды, особенно если лето выдалось дождливым или прохладным. К счастью, существуют простые способы ускорить покраснение зеленых плодов без ущерба для их вкуса.

Автор популярного YouTube-канала Зелёная фазенда рассказал, как ускорить созревание зелёных томатов.

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"Мы разберем, как помочь томатам ускорить процесс налива и созревания плодов. Это особенно актуально в августе, когда температура снижается, подступает сентябрь, и мы понимаем, что урожай не успевает вызреть. Кроме того, сейчас погода часто преподносит сюрпризы: то скачки температур, то резкие ночные похолодания. Даже сейчас, в середине лета, я закрываю теплицу на ночь, потому что температура едва набирает 18 °C", - рассказал Александр.

Почему томаты не успевают созреть?

1. Задержка на стадии рассады.

Когда томат достигает генеративной фазы, зацветает и формирует первую кисть, его нужно срочно высаживать. Если из-за холодной погоды мы задерживаем высадку, то пропускаем правильную закладку первых кистей и опаздываем с урожаем в открытом грунте минимум на три недели.

2. Погодные условия.

Как холод, так и сильная жара останавливают развитие растений.

3. Болезни.

Пораженное кусты теряют силы и не могут нормально наливать плоды.

Как сделать, чтобы зеленые помидоры покраснели

Способ №1. Препараты на основе этилена

В промышленных теплицах для ускорения созревания используют газ этилен, обрабатывая им помещения с помощью специальных установок. На дачном участке можно применять жидкие препараты по листу (желательно с прилипателем).

Они стимулируют само растение активно выделять этилен. В результате в томатах ускоряется обмен веществ: быстро перераспределяются железо, кальций, бор, калий, сахара. Созревание проходит как на "ускоренной перемотке".

Главное опасение огородников - что ускоренное созревание сделает плоды твёрдыми и невкусными. Александр объяснил, что причина совсем в другом.

"Деревянный вкус дают не препараты, а гибридные сорта с геном твёрдости, которые выращивают специально для длительного хранения и транспортировки. Именно такие томаты выращивают для продажи, а не для вкуса, поэтому в них меньше накапливается сахара", - сказал он.

Тот же биохимический механизм объясняет, почему домашние томаты теряют вкус в холодильнике.

"При температуре ниже плюс 12 градусов томат воспринимает холод как стресс и начинает готовиться к образованию семян: сахар в плодах переходит в крахмал, и вкус пропадает. Храните собранные томаты в прохладном тёмном месте, в миске, а не в холодильнике", - посоветовал специалист.

Способ №2. Природный этилен

Если вы не хотите использовать покупные препараты, примените естественный источник этилена:

Наденьте плотный пакет на кисть с зелеными томатами, положите туда кожуру банана, яблоко или грушу и завяжите. Через 3–4 дня томаты начнут буреть. Снимите пакет - за неделю они полностью дозреют.

В теплице можно замульчировать грядки и разложить прямо под кустами падалицу яблок или груш. Выделяющийся газ будет стимулировать созревание. На открытых грядках этот способ не работает, так как газ быстро улетучивается.

Способ №3. Регуляция зеленой массы (удаление лишнего)

Удаляя лишние побеги и листья, мы решаем сразу две задачи: убираем "лишние рты" и создаем для растения контролируемый стресс. Чувствуя угрозу, томат стремится как можно быстрее отдать урожай и сформировать семена.

"Мы удаляем зелёную массу и листья, тем самым создаём для куста стресс, и томат начинает созревать быстрее. Пасынки в этом плане тоже лишние: они забирают минимум 30–40% ресурсов урожая, а новых кистей уже не формируют", - подчеркнул Александр.

Отдельно он акцентировал на сроках, за которые цветок превращается в спелый плод.

"От завязи до созревания первого плода проходит около 40 дней, а при похолодании этот процесс замедляется ещё на 30–40%. В лучшем случае такой плод созреет только в середине сентября, поэтому после середины августа верхние соцветия и верхушку куста лучше убрать - для питания урожая это уже ничего не добавит", - пояснил эксперт.

По его словам, на высокорослых сортах нижние листья удаляют до уровня уже созревшей кисти, а на низкорослых сортах, которые не формируют длинных стеблей, можно сразу убрать до половины всей листовой массы.

Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Способ №4. Защита от болезней и мульчирование

В конце лета созревание часто совпадает с вспышками фитофторы и альтернариоза. Если растение заболеет, плоды не дозреют.

Что нужно сделать:

Обязательно мульчируйте почву (соломой, опилками). Большинство инфекций попадает на листья с каплями воды, отскакивающими от земли.

Если требуется обработка, лучше не опрыскивать по листу (у контактных препаратов большой срок ожидания - до 30 дней), а пролить растения под корень системными препаратами (например, *Превикур Энерджи*, *Провизор*, *Константа*).

Способ №5. Углекислый газ и стресс для корней

В теплице можно поджечь дымовую шашку или поставить емкость с бродящим настоем травы, навоза или куриного помета. Выделение CO2 значительно ускоряет фотосинтез и созревание.

Чтобы заставить растение отдавать силы плодам, лопатой подрубите корни по кругу на расстоянии около 30 см от стебля на глубину штыка. Растение решит, что гибнет, и начнет экстренно дозаривать томаты.

По словам Александра, надрезать или протыкать сам стебель зубочистками не рекомендуется - через раны легко проникает инфекция.

Почему желтеют листья помидоров / Инфографика: Главред

Способ №6. Тепло, полив и дозаривание

В конце августа установите дуги над открытыми грядками и накрывайте томаты на ночь, сохраняя накопленное за день тепло.

Постепенно сводите полив к минимуму. Давайте томатам калийные и фосфорные удобрения - они стимулируют созревание и накопление сахаров.

Если заморозки близко, снимите томаты в стадии бланжевой (молочной) спелости. Лучше срезать их целыми кистями или вместе с кустом и подвесить вниз головой в сухом теплом помещении (на веранде или в сарае). От высыхающего стебля плоды дойдут до полной зрелости.

Смотрите видео - Как ускорить созревание томатов:

Как писал Главред, даже при регулярном поливе и подкормках растения иногда плохо развиваются: листья желтеют, скручиваются или опадают, а количество плодов остается небольшим. Читайте - чем полить помидоры в июле, чтобы увеличить урожай томатов на 25%.

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