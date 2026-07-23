Как заставить зеленые томаты покраснеть за пару дней: лучшие способы

Читайте в материале:
- Что делать, если томаты не успевают созреть до заморозков
- Как стресс растения ускоряет созревание плодов
- Почему нельзя класть томаты в холодильник
Не все томаты успевают созреть на кусте до наступления прохладной погоды, особенно если лето выдалось дождливым или прохладным. К счастью, существуют простые способы ускорить покраснение зеленых плодов без ущерба для их вкуса.
Автор популярного YouTube-канала Зелёная фазенда рассказал, как ускорить созревание зелёных томатов.
"Мы разберем, как помочь томатам ускорить процесс налива и созревания плодов. Это особенно актуально в августе, когда температура снижается, подступает сентябрь, и мы понимаем, что урожай не успевает вызреть. Кроме того, сейчас погода часто преподносит сюрпризы: то скачки температур, то резкие ночные похолодания. Даже сейчас, в середине лета, я закрываю теплицу на ночь, потому что температура едва набирает 18 °C", - рассказал Александр.
Почему томаты не успевают созреть?
1. Задержка на стадии рассады.
Когда томат достигает генеративной фазы, зацветает и формирует первую кисть, его нужно срочно высаживать. Если из-за холодной погоды мы задерживаем высадку, то пропускаем правильную закладку первых кистей и опаздываем с урожаем в открытом грунте минимум на три недели.
2. Погодные условия.
Как холод, так и сильная жара останавливают развитие растений.
3. Болезни.
Пораженное кусты теряют силы и не могут нормально наливать плоды.
Как сделать, чтобы зеленые помидоры покраснели
Способ №1. Препараты на основе этилена
В промышленных теплицах для ускорения созревания используют газ этилен, обрабатывая им помещения с помощью специальных установок. На дачном участке можно применять жидкие препараты по листу (желательно с прилипателем).
Они стимулируют само растение активно выделять этилен. В результате в томатах ускоряется обмен веществ: быстро перераспределяются железо, кальций, бор, калий, сахара. Созревание проходит как на "ускоренной перемотке".
Главное опасение огородников - что ускоренное созревание сделает плоды твёрдыми и невкусными. Александр объяснил, что причина совсем в другом.
"Деревянный вкус дают не препараты, а гибридные сорта с геном твёрдости, которые выращивают специально для длительного хранения и транспортировки. Именно такие томаты выращивают для продажи, а не для вкуса, поэтому в них меньше накапливается сахара", - сказал он.
Тот же биохимический механизм объясняет, почему домашние томаты теряют вкус в холодильнике.
"При температуре ниже плюс 12 градусов томат воспринимает холод как стресс и начинает готовиться к образованию семян: сахар в плодах переходит в крахмал, и вкус пропадает. Храните собранные томаты в прохладном тёмном месте, в миске, а не в холодильнике", - посоветовал специалист.
Способ №2. Природный этилен
Если вы не хотите использовать покупные препараты, примените естественный источник этилена:
Наденьте плотный пакет на кисть с зелеными томатами, положите туда кожуру банана, яблоко или грушу и завяжите. Через 3–4 дня томаты начнут буреть. Снимите пакет - за неделю они полностью дозреют.
В теплице можно замульчировать грядки и разложить прямо под кустами падалицу яблок или груш. Выделяющийся газ будет стимулировать созревание. На открытых грядках этот способ не работает, так как газ быстро улетучивается.
Способ №3. Регуляция зеленой массы (удаление лишнего)
Удаляя лишние побеги и листья, мы решаем сразу две задачи: убираем "лишние рты" и создаем для растения контролируемый стресс. Чувствуя угрозу, томат стремится как можно быстрее отдать урожай и сформировать семена.
"Мы удаляем зелёную массу и листья, тем самым создаём для куста стресс, и томат начинает созревать быстрее. Пасынки в этом плане тоже лишние: они забирают минимум 30–40% ресурсов урожая, а новых кистей уже не формируют", - подчеркнул Александр.
Отдельно он акцентировал на сроках, за которые цветок превращается в спелый плод.
"От завязи до созревания первого плода проходит около 40 дней, а при похолодании этот процесс замедляется ещё на 30–40%. В лучшем случае такой плод созреет только в середине сентября, поэтому после середины августа верхние соцветия и верхушку куста лучше убрать - для питания урожая это уже ничего не добавит", - пояснил эксперт.
По его словам, на высокорослых сортах нижние листья удаляют до уровня уже созревшей кисти, а на низкорослых сортах, которые не формируют длинных стеблей, можно сразу убрать до половины всей листовой массы.
Способ №4. Защита от болезней и мульчирование
В конце лета созревание часто совпадает с вспышками фитофторы и альтернариоза. Если растение заболеет, плоды не дозреют.
Что нужно сделать:
- Обязательно мульчируйте почву (соломой, опилками). Большинство инфекций попадает на листья с каплями воды, отскакивающими от земли.
- Если требуется обработка, лучше не опрыскивать по листу (у контактных препаратов большой срок ожидания - до 30 дней), а пролить растения под корень системными препаратами (например, *Превикур Энерджи*, *Провизор*, *Константа*).
Способ №5. Углекислый газ и стресс для корней
В теплице можно поджечь дымовую шашку или поставить емкость с бродящим настоем травы, навоза или куриного помета. Выделение CO2 значительно ускоряет фотосинтез и созревание.
Чтобы заставить растение отдавать силы плодам, лопатой подрубите корни по кругу на расстоянии около 30 см от стебля на глубину штыка. Растение решит, что гибнет, и начнет экстренно дозаривать томаты.
По словам Александра, надрезать или протыкать сам стебель зубочистками не рекомендуется - через раны легко проникает инфекция.
Способ №6. Тепло, полив и дозаривание
В конце августа установите дуги над открытыми грядками и накрывайте томаты на ночь, сохраняя накопленное за день тепло.
Постепенно сводите полив к минимуму. Давайте томатам калийные и фосфорные удобрения - они стимулируют созревание и накопление сахаров.
Если заморозки близко, снимите томаты в стадии бланжевой (молочной) спелости. Лучше срезать их целыми кистями или вместе с кустом и подвесить вниз головой в сухом теплом помещении (на веранде или в сарае). От высыхающего стебля плоды дойдут до полной зрелости.
Смотрите видео - Как ускорить созревание томатов:
Как писал Главред, даже при регулярном поливе и подкормках растения иногда плохо развиваются: листья желтеют, скручиваются или опадают, а количество плодов остается небольшим. Читайте - чем полить помидоры в июле, чтобы увеличить урожай томатов на 25%.
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О ресурсе: Youtube-канал Зеленая фазенда
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