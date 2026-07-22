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Почему огурцы перестают плодоносить: семь секретов урожая, о которых молчат огородники

Юрий Берендий
22 июля 2026, 22:27
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Садовод Джастин раскрыл семь правил, последнее из которых определяет, доживет ли куст до конца сезона.
Почему огурцы перестают плодоносить: семь секретов урожая, о которых молчат огородники
Как увеличить урожай огурцов летом - 7 секретов от агроблогера / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Чем подкормить огурцы во время плодоношения
  • Почему огурцы перестают плодоносить
  • Как правильно поливать огурцы

Огородники по всему миру часто жалуются на резкое падение урожайности огурцов уже в середине лета. Блогер и автор популярного YouTube-канала S&K Greenhouse Джастин назвал семь агротехнических приемов, без которых кусты преждевременно увядают и перестают плодоносить, а последний из них является решающим для выживания растения.

Главред выяснил, как увеличить урожай огурцов.

видео дня

Чем лучше мульчировать огурцы от жары и сорняков

В середине лета почва на грядках быстро перегревается и теряет влагу, из-за чего поверхностная корневая система огурцов испытывает сильный стресс. Джастин советует обязательно укрывать землю вокруг кустов слоем мульчи.

Для этого подойдет измельченная солома, кусочки сосновой коры, измельченная древесина твёрдых пород или перегной из листьев.

"Мульча создает защитный слой и помогает регулировать тепловой стресс. Она очень хорошо удерживает влагу у корней и подавляет рост сорняков, чтобы те не отбирали у растений питательные вещества", - отмечает агроблогер.

Что такое партенокарпические огурцы и почему их стоит сажать

У части классических сортов огурцов (как и у кабачков или цуккини) мужские и женские цветки разделены и требуют насекомых-опылителей. Если из-за дождя или жары пчелы не опылили женский цветок, завязь просто желтеет, гниет и опадает.

Чтобы не зависеть от погоды и насекомых, Джастин советует выбирать партенокарпические гибриды (например, сорт Pickle Bushel).

"Партенокарпические огурцы самоопыляются. Они прекрасно плодоносят даже в закрытых теплицах, куда пчелы практически не залетают", - объясняет огородник.

Почему огурцы становятся горькими и что с этим делать
Почему огурцы горькие и что с этим делать / Инфографика: Главред

Как правильно поливать огурцы, чтобы они не горчили

Огурцам нужен регулярный полив - на приподнятых грядках или песчаных почвах их приходится поливать практически ежедневно.

  • Когда поливать: рано утром или поздно вечером, чтобы вода не испарялась под палящим солнцем.
  • Как поливать: строго под корень. Орошение по листьям провоцирует вспышки грибковых инфекций (в частности, мучнистой росы и пероноспороза).

"Если вы заметите, что огурцы начинают горьковать или вырастают деформированными, это первый сигнал о том, что растениям систематически не хватает воды", - отмечает Джастин.

Смотрите видео о том, как ухаживать за огурцами в июле:

Как сеять огурцы несколько раз за сезон для непрерывного урожая

В отличие от томатов, огуречные кусты имеют короткий жизненный цикл и не могут плодоносить непрерывно весь сезон. Чтобы собирать свежие плоды до осени, их нужно подсевать волнами.

Джастин высевает новую партию семян в кассеты, когда первые кусты достигают пика плодоношения. Всходы появляются уже через неделю, а после появления третьего настоящего листика рассада полностью готова к высадке на грядку взамен старых кустов.

На каком расстоянии подвязывать огурцы к сетке

Выращивание огурцов на земле ухудшает циркуляцию воздуха и приводит к быстрому заражению грибковыми заболеваниями. Вертикальная опора (металлическая сетка для скота, шпалера или колья) решает эту проблему.

  • Уплотнённая посадка: благодаря вертикальному росту кусты можно высаживать на расстоянии всего 20 см (8 дюймов) друг от друга. На участке длиной 3,6 метра удаётся разместить более десятка кустов.
  • Естественная подвязка: у огурцов есть специальные усики, которые сами прочно цепляются за сетку. Растению нужно лишь задать направление в начале - закручивать или привязывать его веревками не требуется.

Чем подкармливать огурцы во время цветения и плодоношения

В начале роста огурцу нужен азот для наращивания зелени. Однако во время цветения и завязывания плодов акцент должен сместиться на калий, фосфор и кальций.

Джастин использует органические гранулированные удобрения для овощей с соотношением NPK 3-4-4 или 3-3-6, где содержание калия и фосфора превышает содержание азота. Дополнительный кальций в составе удобрений укрепляет клеточные стенки плодов и предотвращает их порчу.

Гранулы рассыпают непосредственно вокруг основания куста перед поливом. Органический состав удобрений гарантирует, что корни не получат ожогов.

Почему желтеют огурцы на кусте и как это предотвратить

Самая главная ошибка, которую допускают тысячи огородников, - это оставлять плоды перезревать на кусте.

Из-за густой листвы огурец легко упустить из виду. Если он становится слишком толстым и начинает желтеть, растение воспринимает это как сигнал о том, что оно сформировало полноценные семена и полностью выполнило свою биологическую миссию.

"Оставленный перезрелый огурец сигнализирует кусту о завершении жизненного цикла. Растение перестает образовывать новые завязи и просто погибает. Огурцы для маринования и салатов нужно собирать молодыми каждый день или через день - это единственный способ заставить куст плодоносить непрерывно", - подытоживает Джастин.

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Об источнике: S&K Greenhouse

S&K Greenhouse - это англоязычный YouTube-канал, посвященный садоводству, ландшафтному дизайну и выращиванию декоративных и плодовых растений. Проект ведут специалисты тепличного хозяйства S&K Greenhouse, которые делятся практическими советами по уходу за садом, выбору растений и созданию привлекательных зеленых зон вокруг дома.

Основная тематика канала охватывает выращивание цветов, кустарников, деревьев, овощей и многолетних растений, а также сезонные работы в саду. Авторы объясняют, как правильно высаживать растения, формировать клумбы, ухаживать за газоном, обрезать кусты, удобрять почву и защищать насаждения от вредителей и болезней. Большое внимание уделяется озеленению приусадебных участков и подбору неприхотливых растений для различных климатических условий.

Видео канала имеют обучающий формат и рассчитаны как на начинающих, так и на опытных садоводов. Среди самых популярных тем - выбор декоративных кустарников, сочетание растений в ландшафтном дизайне, размножение растений черенками, выращивание томатов и другие практические советы для домашнего садоводства.

Канал был создан в 2019 году в США. По состоянию на 2026 год он насчитывает около 290 тысяч подписчиков и более 20 миллионов просмотров, что делает его одним из популярных англоязычных YouTube-проектов, посвященных садоводству и тепличному хозяйству.

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