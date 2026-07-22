Совсем не пиво и не район: тайна древнего слова "оболонь"

Слово "оболонь" имеет древнее украинское происхождение. Узнайте, что означает слово "оболонь", почему так назвали район Киева и известную марку пива.

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Что такое Оболонь / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Что на самом деле означает слово "Оболонь"

Как возникло название киевского района

Почему так назвали известное украинское пиво

Большинство украинцев, услышав слово "Оболонь", сразу представляют себе известный район Киева или популярную марку пива. Однако это слово возникло задолго до появления столичных высоток и пивоварни, а его истинное значение уходит корнями в древние времена. О том, что на самом деле означает это слово и какую связь оно имеет с природой, расскажет Главред

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Что такое оболонь: истинное значение слова

Согласно Академическому толмаческому словарю украинского языка, оболонь (или оболоння) - это древний географический термин. Так наши предки называли низменные пойменные луга у рек, которые во время весенних паводков регулярно затоплялись.

После того как вода отступала, на таких землях оставались влага и плодородный ил, благодаря чему там росла густая и сочная трава. Оболони имели огромное значение для крестьянского хозяйства:

Естественные пастбища - сюда выгоняли скот на выпас.

- сюда выгоняли скот на выпас. Сенокосы - на этих лугах заготавливали качественное сено на зиму.

Во многих регионах Украины до сих пор можно услышать от людей старшего поколения выражение: "пойти с коровами на оболонь".

Как появились названия района и пива

Название столичного района Оболонь появилось не случайно. Эта местность простиралась вдоль Днепра и в древности представляла собой именно такие пойменные луга и низины. Со временем историческое название ландшафта закрепилось за всей территорией, а позже - и за современным жилым массивом.

Что же касается пива, то оно не имеет никакого отношения к процессу пивоварения или специальной терминологии. Напиток получил такое название лишь в честь района, где расположен завод, а сам район - от древнего украинского слова.

Такие топонимы и слова народного языка являются ярким напоминанием о том, насколько тесно украинский язык связан с природой и бытом наших предков.

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