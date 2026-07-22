Доллар подскочил, а евро резко упал: новый курс валют на 23 июля

Нацбанк обновил курс валют на 23 июля.

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Курс валют в Украине на 23 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Вы узнаете:

Какой курс валют установил НБУ на 23 июля

Как изменились цены на доллар, евро и злотый

Какие курсы валют были на межбанке

В четверг, 23 июля, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар США немного подорожал, тогда как евро и польский злотый незначительно подешевели. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс доллара

Официальный курс доллара США на 23 июля составляет 44,77 грн/долл. По сравнению с предыдущим показателем в 44,75 грн/долл. американская валюта подорожала примерно на две копейки.

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Курс евро

Европейская валюта продемонстрировала незначительное снижение. Курс евро установлен на уровне 51,07 грн/евро. Накануне он составлял 51,10 грн/евро, поэтому валюта подешевела примерно на три копейки.

Курс доллара / Инфографика: Главред

В то же время на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,76/44,79 грн/долл., а к евро - 51,07/51,08 грн/евро.

Курс злотого

Польский злотый также немного подешевел. Его официальный курс на 23 июля составляет 11,79 грн/злотый. Днем ранее валюта стоила 11,80 грн/злотый, поэтому снижение составило около одной копейки.

Каким будет курс доллара и евро в конце июля - прогноз эксперта

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии Главреду заявил, что валютный рынок Украины в последнюю декаду июля, скорее всего, останется относительно стабильным. По его словам, резких колебаний курса доллара и евро в ближайшее время не ожидается.

Эксперт прогнозирует, что в период с 20 по 26 июля курс доллара будет колебаться в пределах 44,5–45 грн, а евро - 50,5–52,5 грн. В то же время, по его словам, курс европейской валюты и в дальнейшем будет в значительной степени зависеть от ситуации на международных валютных рынках.

"Пока пара евро/доллар будет держаться вблизи 1,14–1,16, существенных оснований для резкого пересмотра курса евро в Украине также не будет", - отметил Лесовой

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 22 июля Нацбанк установил новый официальный курс валют. Доллар подорожал до 44,75 грн, евро вырос до 51,10 грн, а польский злотый - до 11,80 грн.

Эксперты прогнозируют, что во второй половине 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться нестабильным. Вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов допускает рост курса доллара до 46,5 грн.

В то же время экономист Сергей Фурса отмечает, что в условиях войны курс в значительной степени зависит от политики и регулирования Национального банка Украины.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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