Спасет урожай или сожжет грядки: как правильно использовать луковую шелуху в огороде

Простая подкормка из луковой шелухи может сотворить чудо в саду.

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Луковые настои помогают защитить огород без применения химикатов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Чем полезна луковая шелуха для почвы и как использовать ее в огороде

Почему луковые очистки нельзя применять для гороха, фасоли и роз

Какое кухонное сырье категорически запрещено класть в компост

Луковая шелуха - одно из самых недооцененных средств для ухода за огородом. Она содержит полезные вещества, которые помогают растениям лучше расти, а также защищают их от некоторых болезней и насекомых.

Главред разобрался, как использовать луковую шелуху в огороде.

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По словам профессионального садовода Холли Фаррелл, луковая шелуха, безусловно, полезна в саду.

"Как и любые другие кухонные отходы и очистки, луковая шелуха, разлагаясь, обогащает почву ценными питательными веществами", - рассказала она изданию The Spruce.

Эксперт по растениям Сэнди Лян акцентировала на том, что луковая шелуха содержит серу, калий и фосфор, которые очень полезны для здоровья растений.

"Высокое содержание серы помогает растениям чувствовать себя хорошо благодаря своим антимикробным и противогрибковым свойствам, а калий способствует укреплению здоровья растений", - сказала Лян.

Что нельзя обрабатывать луковой шелухой

Однако следует быть осторожным. Лук известен своим сильным запахом, который может отпугивать не только вредителей, но и полезных насекомых. Более того, запах и вкус могут проникать в некоторые растения, поэтому, возможно, стоит избегать использования луковой кожуры рядом с такими растениями, как розы или клубника.

"Категорически избегайте использования луковой шелухи и для гороха и фасоли, поскольку известно, что лук подавляет рост растений этого семейства", - добавляет Фаррелл.

Как сделать отвар из луковой шелухи / Инфографика: Главред

Пять способов использования луковой шелухи в саду

1. Добавьте в компостную кучу

Если у вас уже есть компостная куча, проще всего просто добавить туда луковую шелуху. Полученную хорошо перепревшую массу следует выложить на поверхность почвы.

2. Вкапывать непосредственно в почву.

Если у вас нет компостной кучи, не волнуйтесь. По словам экспертов, вы все равно можете просто добавить луковую шелуху прямо в грядки и позволить ей разлагаться естественным образом на месте.

3. Создайте систему компостирования в почве.

Можно обустроить что-то среднее между компостной кучей и простым закапыванием шелухи непосредственно в почву. Фаррелл предлагает закопать старый дуршлаг или пароварку в землю.

"Продолжайте добавлять туда пищевые отходы, и черви, проникнув через отверстия, помогут им перегнить, превратив в доступные питательные вещества для ваших растений", - сказала Фаррелл.

4. Приготовьте удобрение на основе лука.

Из луковой шелухи можно изготовить отличное удобрение.

Замочите на несколько дней шелуху лука в ведре с водой. Используйте не менее трех-четырех луковиц. Накройте ведро крышкой. Потом процедите раствор, разлейте по бутылкам и раз в неделю добавляйте немного этого концентрата в лейку.

5. Отпугивание вредителей.

Лук не только обогащает почву питательными веществами, но и является отличным природным средством от вредителей. Для этого можно использовать не только кожуру.

"Крупно нарежьте обрезки лука и разбросайте их вокруг основания растений. Или вы можете добавить эти нарезанные обрезки в полную лейку, дать настояться пару часов, а затем полить растения получившимся луковым настоем", - посоветовала Фаррелл.

Затем закопайте остатки в землю или выложите в компостную кучу.

Как вырастить большой лук / Инфографика: Главред

Какие отходы можно добавить в компостную яму

Как отмечает Фаррелл, практически любое органическое вещество, которое вы захотите добавить в компостную яму или просто в почву, принесет пользу. Впрочем, есть определенные исключения.

"Обязательно избегайте мясных обрезков, костей, жира, целых яиц и молочных продуктов, поскольку они медленно разлагаются, вызывают неприятный запах и могут привлекать грызунов", - сказала Лян.

Другие советы:

перец чили и чеснок можно использовать по отдельности или вместе для отпугивания тли;

измельчённая яичная скорлупа богата кальцием, что очень полезно для здоровья почвы;

кофейная гуща может обогатить почву питательными веществами, способствуя здоровому росту растений;

если вы заинтересованы в расширении ассортимента своего сада, то обрезки корнеплодов могут стать отличным способом это сделать. Дело в том, что у моркови, свеклы или салата листья могут отрастать от основания.

Смотрите видео - Как сделать удобрение из луковой шелухи:

Ранее Главред писал, почему желтеет лук. Это может означать, что растение умирает, готово к сбору урожая или взывает о помощи.

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