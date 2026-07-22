Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Спасет урожай или сожжет грядки: как правильно использовать луковую шелуху в огороде

Анна Ярославская
22 июля 2026, 11:35
google news Подпишитесь
на нас в Google
Простая подкормка из луковой шелухи может сотворить чудо в саду.
Лук, луковая шелуха
Луковые настои помогают защитить огород без применения химикатов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Чем полезна луковая шелуха для почвы и как использовать ее в огороде
  • Почему луковые очистки нельзя применять для гороха, фасоли и роз
  • Какое кухонное сырье категорически запрещено класть в компост

Луковая шелуха - одно из самых недооцененных средств для ухода за огородом. Она содержит полезные вещества, которые помогают растениям лучше расти, а также защищают их от некоторых болезней и насекомых.

Главред разобрался, как использовать луковую шелуху в огороде.

видео дня

По словам профессионального садовода Холли Фаррелл, луковая шелуха, безусловно, полезна в саду.

"Как и любые другие кухонные отходы и очистки, луковая шелуха, разлагаясь, обогащает почву ценными питательными веществами", - рассказала она изданию The Spruce.

Эксперт по растениям Сэнди Лян акцентировала на том, что луковая шелуха содержит серу, калий и фосфор, которые очень полезны для здоровья растений.

"Высокое содержание серы помогает растениям чувствовать себя хорошо благодаря своим антимикробным и противогрибковым свойствам, а калий способствует укреплению здоровья растений", - сказала Лян.

Что нельзя обрабатывать луковой шелухой

Однако следует быть осторожным. Лук известен своим сильным запахом, который может отпугивать не только вредителей, но и полезных насекомых. Более того, запах и вкус могут проникать в некоторые растения, поэтому, возможно, стоит избегать использования луковой кожуры рядом с такими растениями, как розы или клубника.

"Категорически избегайте использования луковой шелухи и для гороха и фасоли, поскольку известно, что лук подавляет рост растений этого семейства", - добавляет Фаррелл.

Как сделать отвар из луковой шелухи
Как сделать отвар из луковой шелухи / Инфографика: Главред

Пять способов использования луковой шелухи в саду

1. Добавьте в компостную кучу

Если у вас уже есть компостная куча, проще всего просто добавить туда луковую шелуху. Полученную хорошо перепревшую массу следует выложить на поверхность почвы.

2. Вкапывать непосредственно в почву.

Если у вас нет компостной кучи, не волнуйтесь. По словам экспертов, вы все равно можете просто добавить луковую шелуху прямо в грядки и позволить ей разлагаться естественным образом на месте.

3. Создайте систему компостирования в почве.

Можно обустроить что-то среднее между компостной кучей и простым закапыванием шелухи непосредственно в почву. Фаррелл предлагает закопать старый дуршлаг или пароварку в землю.

"Продолжайте добавлять туда пищевые отходы, и черви, проникнув через отверстия, помогут им перегнить, превратив в доступные питательные вещества для ваших растений", - сказала Фаррелл.

4. Приготовьте удобрение на основе лука.

Из луковой шелухи можно изготовить отличное удобрение.

Замочите на несколько дней шелуху лука в ведре с водой. Используйте не менее трех-четырех луковиц. Накройте ведро крышкой. Потом процедите раствор, разлейте по бутылкам и раз в неделю добавляйте немного этого концентрата в лейку.

5. Отпугивание вредителей.

Лук не только обогащает почву питательными веществами, но и является отличным природным средством от вредителей. Для этого можно использовать не только кожуру.

"Крупно нарежьте обрезки лука и разбросайте их вокруг основания растений. Или вы можете добавить эти нарезанные обрезки в полную лейку, дать настояться пару часов, а затем полить растения получившимся луковым настоем", - посоветовала Фаррелл.

Затем закопайте остатки в землю или выложите в компостную кучу.

Как вырастить большой лук
Как вырастить большой лук / Инфографика: Главред

Какие отходы можно добавить в компостную яму

Как отмечает Фаррелл, практически любое органическое вещество, которое вы захотите добавить в компостную яму или просто в почву, принесет пользу. Впрочем, есть определенные исключения.

"Обязательно избегайте мясных обрезков, костей, жира, целых яиц и молочных продуктов, поскольку они медленно разлагаются, вызывают неприятный запах и могут привлекать грызунов", - сказала Лян.

Другие советы:

  • перец чили и чеснок можно использовать по отдельности или вместе для отпугивания тли;
  • измельчённая яичная скорлупа богата кальцием, что очень полезно для здоровья почвы;
  • кофейная гуща может обогатить почву питательными веществами, способствуя здоровому росту растений;
  • если вы заинтересованы в расширении ассортимента своего сада, то обрезки корнеплодов могут стать отличным способом это сделать. Дело в том, что у моркови, свеклы или салата листья могут отрастать от основания.

Смотрите видео - Как сделать удобрение из луковой шелухи:

Ранее Главред писал, почему желтеет лук. Это может означать, что растение умирает, готово к сбору урожая или взывает о помощи.

Также мы писали о том, почему рядом с морковью обязательно стоит посадить лук.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: The Spruce

The Spruce - это популярный американский онлайн-ресурс о доме и образе жизни, который предлагает практичные советы и вдохновение для улучшения вашего жилья, сада и бытовых задач. На сайте публикуются статьи и инструкции по декору, ремонту, садоводству, уборке и другим аспектам домашнего уюта, которые создаются экспертами и практикующими специалистами.

Сайт входит в число ведущих ресурсов в категории "Дом и сад" и ежедневно помогает миллионам читателей находить полезную информацию для повседневной жизни, ремонта, дизайна и ухода за домом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лук огород сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинский F-16 впервые сбил истребитель РФ в воздушном бою — генерал США

Украинский F-16 впервые сбил истребитель РФ в воздушном бою — генерал США

13:16Война
В центре Киева заработала сеть 5G: какой город будет следующим

В центре Киева заработала сеть 5G: какой город будет следующим

12:54Техно и IT
"Армия ему доверяет": Буданов сделал важное заявление о Драпатом и Сырском

"Армия ему доверяет": Буданов сделал важное заявление о Драпатом и Сырском

12:04Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Скончался звезда криминальных российских кино и сериалов

Скончался звезда криминальных российских кино и сериалов

Доллар и евро синхронно взлетели: официальный курс валют на 22 июля

Доллар и евро синхронно взлетели: официальный курс валют на 22 июля

Семья разбогатела на мусоре: вещи с помойки принесли целое состояние

Семья разбогатела на мусоре: вещи с помойки принесли целое состояние

Запутанная головоломка со спичками, которую не все могут решить с первой попытки

Запутанная головоломка со спичками, которую не все могут решить с первой попытки

Пол будет идеально чистым: лучший лайфхак против пыли и грязи

Пол будет идеально чистым: лучший лайфхак против пыли и грязи

Последние новости

13:39

"Произошло столкновение": Анатолий Анатолич попал в ДТП

13:29

Стиральная машина расходует лишнее: как экономно стирать летомВидео

13:23

Биологическая дочь Питта и Джоли нанесла удар по своему отцу

13:16

Украинский F-16 впервые сбил истребитель РФ в воздушном бою — генерал США

13:02

В США в 18 лет скончалась популярная актриса

Россия исчерпала резервы: запрет экспорта дизеля не спасет Кремль от кризиса - ГардусРоссия исчерпала резервы: запрет экспорта дизеля не спасет Кремль от кризиса - Гардус
12:54

В центре Киева заработала сеть 5G: какой город будет следующим

12:51

Кот проживет на несколько лет дольше: какой частой ошибки следует избегать хозяевам

12:50

Орнелла Мути цинично решила получить гражданство РФ: "Подаем заявление"

12:16

Кто цепляется за отношения до последнего: как ведут себя знаки зодиака после разрыва

Реклама
12:11

КНУ — среди лидеров вступительной кампании: Валерий Копийка объявил о начале года инноваций для студентов

12:04

"Армия ему доверяет": Буданов сделал важное заявление о Драпатом и Сырском

11:58

Какой церковный праздник в Украине 23 июля: что можно и нельзя делать

11:57

Незнакомец скрывался за стеной: семья пережила кошмар в съемном доме

11:40

Никакая не "Грузия": украинцам объяснили, как на самом деле правильно называть страну

11:39

Китайский гороскоп на завтра, 23 июля: Змеям - неожиданность, Лошадям - щедрость

11:35

Спасет урожай или сожжет грядки: как правильно использовать луковую шелуху в огородеВидео

11:04

Гороскоп на завтра, 23 июля: Тельцам — награда, Рыбам — перемены

10:56

"Тошнило, как собаку": Шэрон Стоун рассказала о сложном лечении после инсульта

10:54

Бандуристка и педагог: что известно о жене нового главкома Михаила Драпатого

10:37

Три знака зодиака добьются большого успеха уже сегодня: кого ждет прорыв

Реклама
10:35

"Буферные зоны" вместо возврата земель: Bloomberg назвал новый ультиматум Путина

10:29

В РФ объявили в розыск нового главкома ВСУ: в чем "обвиняют" Драпатого

09:55

Владимир Остапчук с женой уезжают из Канады — что произошло

09:52

На Одессу обрушился мощный ливень: затоплены улицы и ограничено движение

09:42

Технологии подавления "Шахедов": Украина тестирует новые средства РЭБ

09:03

"Надеюсь, что наступление будет продолжено": Сырский сделал заявление после увольнения

08:55

"Ему будет тяжело": Залужный отреагировал на назначение Драпатого главкомом ВСУ

08:33

"Для нас это плохо": россияне запаниковали после назначения Драпатого главкомом ВСУ

08:22

Дроны ударили по Крыму: горит большая электроподстанция, Алушта и Ялта без светаВидео

07:08

Два региона РФ - в огне: дроны ударили по НПЗ и складам Wildberries

05:50

Начинается период большой удачи: три знака зодиака окажутся в вихре процветания

05:09

Почему россияне хотят уничтожить Украину: историк назвал главное различие между народамиВидео

05:09

Жара может уничтожить урожай: чем срочно обработать помидоры, чтобы их спасти

04:41

Зачем в СССР намеренно строили тесные квартиры: ответ удивит многих

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке альбатроса за 27 с

03:20

Подарки судьбы и рост доходов: какой знак зодиака станет главным богачом августаВидео

02:57

Пол будет идеально чистым: лучший лайфхак против пыли и грязи

02:34

Тест на IQ: нужно найти курицу среди петухов за 10 секунд

02:05

Шаг к разгадке главной тайны Вселенной: сенсационное открытие "темного фотона"

01:06

Полотенца снова станут мягкими и свежими: раскрыт всего один простой фокусВидео

Реклама
00:07

От легендарного прорыва до громкой отставки: что известно о главкоме ВСУ ДрапатомВидео

21 июля, вторник
23:32

"Снялся - лето прожил": известный актер рассказал о своих доходах во время войны

23:17

Курникова показала старших детей от Иглесиаса

23:10

Яичница больше не будет обычной: всего один ингредиент удивит новым вкусомВидео

22:49

Запутанная головоломка со спичками, которую не все могут решить с первой попыткиВидео

22:47

Девушку из села превратили в нереальную красотку: умопомрачительное преображение

22:43

Гороскоп для Стрельца на август 2026 года — когда настанет время больших перемен

22:29

Очень загадочные: названы месяцы рождения людей, которых сложнее всего разгадать

22:16

Огурцы по-чумацки на зиму: как простерилизовать, чтобы они остались хрустящими

22:14

РФ готовит новое наступление: майор назвал опасное направление на севере

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости Черкассы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять