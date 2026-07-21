Насекомые будут обходить кухню стороной: поможет один доступный ингредиент

Открытые окна и двери нередко становятся для насекомых легким способом попасть в дом.

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Как избавиться от насекомых / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, freepik.com

Вы узнаете:

Открытые окна и двери - легкий способ для насекомых попасть в дом

Чтобы избежать этого, стоит заранее принять несколько несложных мер

С наступлением жарких дней комары, мухи, муравьи и другие насекомые становятся особенно активными.

Проветривание помещений помогает спастись от духоты, однако открытые окна и двери нередко становятся для них легким способом попасть в дом, пишет Express.

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Чтобы избежать этого, стоит заранее принять несколько несложных мер. Одним из самых доступных натуральных средств считается обычный белый уксус.

Достаточно смешать его с водой в пропорции 1:1, перелить раствор в пульверизатор и обработать оконные рамы, подоконники, дверные проемы и углы комнат.

Резкий запах уксуса отпугивает многих насекомых, а если добавить несколько капель эфирного масла мяты или лаванды, средство станет еще эффективнее и наполнит помещение приятным ароматом.

Полезными помощниками могут стать и ароматные травы.

Базилик, мята, розмарин и лаванда не только украсят интерьер и пригодятся на кухне, но и помогут естественным образом сдерживать появление насекомых.

Горшки с такими растениями лучше разместить возле окон, на подоконниках или у входной двери.

Не менее важно поддерживать порядок в доме, особенно на кухне. Остатки пищи, сладкие пятна на столешницах и переполненное мусорное ведро быстро привлекают незваных гостей. Регулярная уборка, хранение продуктов в герметичных емкостях и своевременный вынос мусора значительно снижают вероятность появления насекомых в помещении.

/ Главред

Смотрите видео - эффектиная борьба с насекомыми:

В видеоролике автор показывает, как ему удалось справиться с нашествием мух в хозяйственном помещении. По его словам, сначала он испытал несколько широко распространенных методов, но они оказались малоэффективными. После ряда попыток он нашел способ, который дал заметный результат.

В видео пошагово показано, как применяется этот метод, а также продемонстрировано, насколько быстро с его помощью удалось уменьшить количество насекомых.

Ранее Главред писал о том, где никогда не бывает комаров в Украине. Казалось, не существует места, где нет комаров в стране с умеренно континентальным климатом, однако Украина славится несколькими такими точками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что комары не выдерживают одного запаха. Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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