Малоизвестное правило этикета: как носить солнцезащитные очки летом

Вы узнаете:
- Можно ли носить солнцезащитные очки на голове
- Что означает, когда человек надевает солнцезащитные очки как ободок
Солнцезащитные очки давно стали не только средством защиты глаз от солнца, но и важным аксессуаром. В то же время существуют нюансы этикета, которые определяют, когда уместно носить очки на голове как ободок, а когда от этого жеста лучше отказаться.
Главред узнал, что эксперт по этикету и изысканности Алена Калиниченко на своем YouTube-канале объяснила, что главным критерием всегда остается контекст.
Она привела пример Кейт Миддлтон, которая на некоторых фото запечатлена с очками на голове. И это не означает, что принцесса не знает правил хорошего тона.
На самом деле носить очки на голове можно, но только в непринужденной обстановке. По словам Калиниченко, это может быть прогулка или отдых, но не официальное мероприятие.
Какое значение могут иметь очки на голове
Использование очков в качестве ободка, по словам эксперта, помогает создать более непринуждённое впечатление во время неформального общения.
Смотрите видео с объяснением эксперта:
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О персоне: Алена Калиниченко
Алена Калиниченко - эксперт по этикету и изысканности, психолог-терапевт. В соцсетях делится советами и рассказывает о правилах этикета. В Instagram у неё более 7 тысяч подписчиков.
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