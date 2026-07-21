Малоизвестное правило этикета: как носить солнцезащитные очки летом

Люди часто не догадываются, когда можно надевать очки как ободок, а когда это неуместно.

https://glavred.info/life/maloizvestnoe-pravilo-etiketa-kak-nosit-solncezashchitnye-ochki-letom-10782353.html Ссылка скопирована

Как правильно носить солнцезащитные очки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Можно ли носить солнцезащитные очки на голове

Что означает, когда человек надевает солнцезащитные очки как ободок

Солнцезащитные очки давно стали не только средством защиты глаз от солнца, но и важным аксессуаром. В то же время существуют нюансы этикета, которые определяют, когда уместно носить очки на голове как ободок, а когда от этого жеста лучше отказаться.

Главред узнал, что эксперт по этикету и изысканности Алена Калиниченко на своем YouTube-канале объяснила, что главным критерием всегда остается контекст.

видео дня

Она привела пример Кейт Миддлтон, которая на некоторых фото запечатлена с очками на голове. И это не означает, что принцесса не знает правил хорошего тона.

На самом деле носить очки на голове можно, но только в непринужденной обстановке. По словам Калиниченко, это может быть прогулка или отдых, но не официальное мероприятие.

Какое значение могут иметь очки на голове

Использование очков в качестве ободка, по словам эксперта, помогает создать более непринуждённое впечатление во время неформального общения.

Смотрите видео с объяснением эксперта:

Читайте также:

О персоне: Алена Калиниченко Алена Калиниченко - эксперт по этикету и изысканности, психолог-терапевт. В соцсетях делится советами и рассказывает о правилах этикета. В Instagram у неё более 7 тысяч подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред