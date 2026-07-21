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Зеленский рассматривает отставку Сырского: в Bloomberg назвали вероятного преемника

Анна Ярославская
21 июля 2026, 06:57
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Протесты против увольнения Фёдорова пошатнули позицию Сырского - главнокомандующего ВСУ могут заменить.
Зеленсккий, Сырский
Отставка Сырского - кого Зеленский рассматривает на замену / Коллаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, t.me/V_Zelenskiy_official

О чём пишет Bloomberg:

  • Зеленский рассматривает замену Сырского
  • Главным кандидатом назван генерал Драпатый
  • Сырского могут уволить в течение нескольких дней

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки главнокомандующего Вооружённых сил Александра Сырского на фоне масштабных протестов с требованиями сместить военного руководителя. Об этом сообщили два источника, знакомые с ситуацией, сообщает Bloomberg.

По словам источников, попросивших не называть их имена из-за непубличного характера информации, Зеленский уже начал изучать кандидатуры на замену Сырскому. Один из собеседников агентства отметил, что украинский лидер, скорее всего, выберет на эту должность командующего Объединёнными силами, генерал-майора Михаила Драпатого, а самого Сырского могут уволить в течение нескольких дней.

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Второй источник, однако, указал на иной статус решения.

"Решение о замене ещё не принято, поскольку короткий список, включающий 11 кандидатов, ещё не сформирован окончательно", - сообщил он.

Помощник Зеленского Дмитрий Литвин отказался комментировать ситуацию, однако сообщил журналистам, что увольнение Сырского в понедельник (20 июля) маловероятно. Генеральный штаб Украины в тот же день опубликовал заявление в Facebook, в котором отметил, что Сырский не был отстранён от должности и продолжает исполнять свои обязанности.

Сам Зеленский в сообщении в X подтвердил, что встречался с Драпатым в понедельник, однако не упомянул о каких-либо планах по замене главнокомандующего.

Как отмечает Bloomberg, Это уже не первые переговоры президента с высшими генералами с тех пор, как на прошлой неделе вспыхнули протесты из-за увольнения министра обороны Михаила Фёдорова.

Тысячи людей вышли на улицы Киева и других крупных городов, протестуя против отставки министра обороны. Фёдоров заявил журналистам, что добивался отставки Сырского, обвиняя его в торможении военных реформ, однако Зеленский встал на сторону начальника штаба армии.

Ранее о том, что Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего, сообщала Financial Times. Глава администрации президента Кирилл Буданов заявил, что общественное мнение по этому вопросу было услышано, и призвал к спокойствию, сообщило в понедельник издание РБК-Украина, не приводя дополнительных подробностей.

Сырский возглавил армию Украины в начале 2024 года, сменив на этом посту генерала Валерия Залужного. В первые месяцы полномасштабного вторжения России в 2022 году Сырский получил признание за успешное командование обороной Киева, а также за контрнаступление, в результате которого в том же году были освобождены значительные территории Харьковской области.

Александр Сырский
Александр Сырский / Инфографика: Главред

​Отставка Федорова и массовые протесты - новости

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский объявил о масштабной перезагрузке правительства.

14 июля Верховная Рада Украины поддержала отставку Юлии Свириденко с должности премьер-министра. Согласно процедуре, после отставки премьер-министра весь состав правительства автоматически складывает полномочия.

15 июля Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны Украины. После ухода он обнародовал развернутый отчет о работе команды, перечислив ключевые изменения, которых удалось добиться за время руководства оборонным ведомством, а также отметив направления, где реформы еще не завершены.

16 июля Верховная Рада Украины проголосовала за кандидатуру Сергея Корецкого на пост премьер-министра страны. "За" проголосовали 289 народных депутатов, "против" - 1.

В Украине начались акции в поддержку министра обороны Михаила Федорова. Люди вышли на улицы с мирными протестами в Киеве, Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Одессе, Харькове, Днепре, Житомире и Чернигове.

По словам советника Офиса президента Украины Сергея Лещенко, сигнал протестующих был услышан, но для реализации решений требуется время.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал конфликт с Федоровым.

"Я воспринимал наши отношения как рабочие: со сложными вопросами, с разными позициями. Так и должно быть между двумя институтами во время большой войны. Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, простите. Бываю жестким, - сказал Сырский.

Он также призвал не превращать общественную дискуссию в борьбу между отдельными личностями и подчеркнул, что это лишь играет на руку противнику.

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Об источнике: Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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