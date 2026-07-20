От русизма "дворник" пора отказаться: как правильно назвать профессию на украинском

Слова, обозначающие обычные профессии или предметы быта, чаще всего не вызывают сомнений. Но именно среди них нередко встречаются русизмы.

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Как сказать "дворник" на украинском / Коллаж: Главред, фото: magnific

Вы узнаете:

Как правильно назвать профессию "дворник" на украинском

Откуда происходит слово "дворник"

Как на украинском языке называются щетки на автомобиле

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Слово "дворник" - это русизм, хотя им до сих пор часто называют и человека, убирающего двор, и щетки на лобовом стекле автомобиля. На украинском языке для обоих понятий существуют отдельные, исконные соответствия, пишет 24 канал.

Бытовые слова, которые человек слышит каждый день, реже всего вызывают подозрение в ошибке - именно поэтому русизмы в них укореняются глубже всего. "Дворник" - один из таких примеров, который продолжают употреблять, несмотря на существование четкой украинской нормы.

Откуда происходит слово "двірник"

Название профессии человека, который следит за чистотой двора, улицы или придомовой территории, имеет в украинском языке собственный корень. Слово "двірник" образовано от существительного "двір" с помощью суффикса -ник - того же самого, что и в словах "лісник", "пасічник" или "садівник".

Как быть со щетками на автомобиле

Отдельная путаница касается детали автомобиля, которая удаляет воду и грязь со стекла. В разговорной речи ее также часто называют "дворником", хотя правильный вариант - "склоочисник" или "щітки склоочисника".

Термин точно описывает функцию механизма - очистку стекла от дождя, снега и грязи. В украинском языке, в отличие от некоторых других, название детали не происходит от названия профессии, а основано на её непосредственном назначении.

Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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