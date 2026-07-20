Газон для "ленивых": названы сорта травы, не требующие постоянного кошения

Некоторые виды газонной травы способны годами сохранять насыщенный зеленый цвет без частой стрижки.

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Лучшие виды газонных трав / Коллаж: Главред, фото: pexels

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Какие травы растут не выше 4–6 см

Сколько раз в год стричь такой газон

Какие готовые смеси можно высевать

Создать ровный и ярко-зеленый газон, не требующий частой стрижки, можно самостоятельно - главное, правильно подобрать сорт травы. Такие растения в течение всего сезона не вырастают выше 4–6 см и при этом не уступают по качеству традиционным газонным травам, пишет ТСН.

Наибольшим спросом среди таких сортов пользуется мятлик луговой - компактное низкорослое растение, которое активно используют даже на спортивных площадках благодаря его способности выдерживать значительную нагрузку. Она быстро разрастается, однако в первый сезон требует внимания: главная задача садовода на этом этапе - своевременно удалять сорняки.

Еще один вариант для "ленивого" газона - мятлица побеговая, или ползучая. Эта трава отличается насыщенным зеленым цветом на протяжении всего вегетационного периода, а благодаря мягкой текстуре подходит для семей с маленькими детьми, которые могут ходить по ней босиком.

Высота растения не превышает 9–11 см, а за год один кустик способен разрастись на площадь до квадратного метра. Стричь такую траву приходится, но значительно реже - всего 3–4 раза в год.

Травы для сложных условий и без частой стрижки

Для тех, кто хочет свести уход к минимуму, подойдет тонконожка ползучая - за сезон она вырастает не более чем на 8–10 см, поэтому подстригать её нужно значительно реже по сравнению с другими травами. Неприхотливая к условиям овсяница красная выдерживает засуху, холод и затененные участки, а её "родственница" - мятлик волосовидный - способна расти даже на обочинах автомагистралей и железных дорог, поскольку легко переносит загрязнённость, соли и металлы.

Отдельно стоит выделить белую клеверу - она неприхотлива к типу почвы, устойчива к засухе и вытаптыванию, образует прочный дерн. Впрочем, это растение плохо переносит избыточную влажность и затенение, а из-за неравномерного разрастания по площади для декоративного или спортивного газона не подходит - лучше сочетать её в смеси с низкорослыми травами.

Готовые смеси вместо подбора отдельных сортов

Для тех, кто не хочет подбирать травы по отдельности, существуют готовые травосмеси. Одна из них - так называемый "мавританский газон", усыпанный цветами и практически не требующий ухода: его можно вообще не косить, а готовую смесь легко дополнить разноцветными цветами по своему вкусу.

Другой популярный вариант - смесь под названием "Лилипут", которая состоит из четырёх сортов овсяницы (красной, модифицированной, MYSTIC и волосовидной) в сочетании с мятлицей ползучей и тонкой, а также тонконогом луговым.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории в 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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