Как заставить огурцы плодоносить уже через несколько дней: огородник раскрыл секрет

Огородник объяснил, почему сортовые огурцы обильно цветут, но не дают плодов, и показал простую агротехнику, которая решает эту проблему за несколько дней.

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Почему огурцы зацветают и засыхают: как сформировать куст для быстрого урожая / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Почему огурцы цветут, но не образуют завязи

Почему на огурцах только пустоцвет

Что делать, чтобы огурцы не были горькими

Огурцы на грядке обильно цветут, однако плодов на кустах не появляется - с такой проблемой этим летом столкнулись десятки огородников. Причина кроется не в болезни или неудачном сорте, а в самой биологии растения: сортовые пчелоопыляемые огурцы сначала формируют исключительно мужские цветки, и без специального приёма женские завязи просто засыхают. О механизме цветения и способе ускорить урожай рассказал огородник, блогер и автор YouTube-канала "Полезное ТВ" Николай Тертишник.

Главред выяснил, когда прищипывать центральную лиану огурца.

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Почему огурцы цветут, но не завязываются

Массовое появление пустых цветков беспокоит многих аграриев, однако причина проблемы кроется в самой природе растения, а не в ошибках ухода.

"Потому что такая проблема встречается только у сортовых огурцов, опыляемых пчелами. И это не проблема какого-то отдельного сорта, а биологическое свойство всех сортовых огурцов. Потому что у сортовых огурцов есть как женский цветок, так и мужской", - пояснил Тертишник.

Смотрите видео о том, как избавиться от пустоцвета на огурцах:

Что такое пустоцвет на огурцах на самом деле

Огородники часто считают лишние цветки без плодов дефектом и обрывают их, боясь потерять урожай. На самом деле эти элементы выполняют ключевую репродуктивную функцию.

"Тот самый пустоцвет, которого все боятся, пытаются удалить, думая, что это какая-то проблема огурца, что он дает пустые цветки без урожая, - это мужской цветок. Он дает пыльцу", - отмечает эксперт.

По словам блогера, сначала растение наращивает мужские соцветия на центральном стебле, чтобы накопить достаточно пыльцы. Только когда лиана вырастает примерно до полутора метров, в пазухах листьев пробуждаются боковые побеги, на которых и появляются первые женские цветки с завязью.

Без опыления судьба женского цветка предрешена.

"Если мужских цветков не будет, то все эти женские цветки, которые вырастут, просто пожелтеют и опадут", - предупреждает огородник.

Как прищипывать огурцы для быстрого урожая

Ускорить появление завязи можно с помощью простой агротехнической операции, которую следует выполнить еще до начала активного цветения.

"Когда главная центральная лиана огурца достигнет длины 1 метра, её нужно прищипнуть, срезать верхушку, можно её просто отломать. Тем самым мы останавливаем рост центральной лианы. Но корни у растения уже большие, сока и питательных веществ растению хватает, и оно быстро начинает пускать между листьями боковые побеги, на которых и будут расти огурчики", - рассказывает Тертишник.

На собственном огороде эксперт продемонстрировал разницу: прищипнутая лиана уже дала первый боковой побег с женским цветком, тогда как неприщипнутое растение метровой длины образовало одни лишь мужские соцветия без единого плода. По словам огородника, без такого вмешательства урожай на сортовых огурцах всё равно появится, однако заметно позже, ведь растение медленнее активирует боковые побеги, сосредоточиваясь на удлинении центральной лианы.

Полив огурцов: почему вода влияет на вкус плодов

Помимо прищипывания, на урожайность и качество плодов влияет режим полива.

"Они очень любят вечерний полив тёплой водой, чтобы корни не заболели и чтобы само растение также не болело. Если будете поливать огурцы холодной водой, то сами плоды огурца станут горькими", - отмечает блогер.

Правила полива огурцов / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Полезное ТВ" YouTube-канал "Полезное ТВ" - это канал, на котором можно найти множество лайфхаков, поделок и других полезных видео. Автор делится множеством рецептов подкормки растений на всех этапах вегетации, а также рассказывает свои секреты ухода за садом и огородом. На этот канал подписано более 2,92 миллиона пользователей.

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