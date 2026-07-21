Украина усилила давление: враг начал терять позиции на важном участке - СМИ

Украинские войска продвинулись на юге и заставили РФ потерять более 40 кв. км оккупированных территорий.

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Силы обороны восстановили позиции на юге / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

Украина смогла вернуть 21 кв. км территории за неделю

РФ потеряла 43,4 кв. км на южных направлениях

Это самые большие потери оккупантов с сентября 2023 года

Украинские войска в течение прошлой недели, вероятно, восстановили контроль как минимум над 21 кв. км территории, которую ранее занимали российские войска. Об этом свидетельствуют данные проекта DeepState, проанализированные изданием "Агентство".

По подсчётам журналистов, за неделю площадь территорий под контролем РФ сократилась на 43,4 кв. км на юге Украины. В то же время российская армия продвинулась на отдельных участках фронта: в районе Краматорска оккупанты захватили около 11,6 кв. км, возле Покровска и Константиновки - 9,1 кв. км, а в районе Славянска - ещё 1,7 кв. км.

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В итоге, с учетом наступательных действий обеих сторон, площадь территорий, контролируемых Россией, сократилась примерно на 21 кв. км. Авторы исследования отметили, что это самые большие недельные потери оккупированной территории для российской армии с сентября 2023 года.

По данным DeepState, 14 июля Силы обороны продвинулись вблизи населенных пунктов Малеевка, Сичнево, Новогеоргиевка и Запорожское на границе Днепропетровской области. Аналитики предполагают, что эти действия являются продолжением украинского наступления, начавшегося ещё в мае. Тогда за одну неделю площадь территорий под контролем РФ сократилась на 19,1 кв. км.

DeepState / Инфографика: Главред

Военный аналитик следственной группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов заявил, что украинские контратаки на этом участке продолжаются уже несколько месяцев. По его словам, они стали возможными благодаря ударам по российской логистике и растяжению флангов оккупационных войск.

"Продвижение могло произойти некоторое время назад, а зафиксировано оно было после того, как Силы обороны надежно закрепились", - пояснил Михайлов.

По его оценке, после этих действий российская армия может быть вынуждена перебрасывать подразделения для усиления обороны фланга с основного направления.

Военный обозреватель Константин Машовец также прокомментировал ситуацию. По его мнению, действия Украины направлены на создание угрозы флангам и тылу российской 5-й общевойсковой армии.

"Эти действия могут заставить армию РФ перебросить часть сил с направления Гуляйполе - Орехов на север", - отметил Машовец.

В то же время эксперт подчеркнул, что дальнейшее развитие событий на этом участке фронта остается неопределенным. По его словам, российские войска по-прежнему имеют преимущество в артиллерии и применении управляемых авиабомб, а также регулярно получают пополнение для штурмовых подразделений.

Какова цель летнего наступления РФ - комментарий эксперта

Российские войска в ходе летней кампании могут сосредоточить основные усилия на Донецком направлении, поскольку стремятся установить контроль над рядом стратегически важных городов региона. Такое мнение высказал бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак в интервью Главреду.

По его словам, ближайшими целями оккупантов могут стать Покровск, Константиновка, а также Краматорск и Славянск.

"Думаю, они сосредоточатся на Донецкой области. Россиянам необходимо решить вопрос с Покровском, Константиновкой и, конечно, Краматорском и Славянском", - отметил Ступак.

Эксперт считает, что захват Покровска и Константиновки мог бы существенно повлиять на дальнейший ход боевых действий, поскольку эти города имеют важное логистическое и стратегическое значение.

Ступак также спрогнозировал, какие последствия могут возникнуть для фронта, если российским войскам удастся установить контроль над этими населёнными пунктами.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее Главред писал, что на Запорожском направлении бойцы РДК очистили от врага 9 квадратных километров территории, взяли в плен 24 российских солдата и ликвидировали 80 оккупантов.

Кроме того, 18 июля военные 425-го ОШП "Скала" сняли видео, посвященное зачистке Дома культуры в Константиновке с украинским флагом. Уже на следующий день в сети появились кадры, на которых россияне якобы взяли в плен двух украинских бойцов из того же видео в том же здании.

Напомним, что в Константиновке Донецкой области находятся до 145 российских военнослужащих. Украинские защитники продолжают проводить в городе контрдиверсионные мероприятия и уничтожать силы противника. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

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Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

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