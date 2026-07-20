Что происходит в Константиновке: Сырский сообщил, сколько оккупантов в городе

По словам Сырского, украинская оборона остается активной, а ключевую роль в выявлении и поражении противника играют беспилотники.

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В Константиновке сейчас сосредоточено до 145 российских оккупантов / коллаж: Главред, фото: t.me/GeneralStaffZSU

Кратко:

В Константиновке сейчас сосредоточено до 145 российских оккупантов

Российские войска в городе несут существенные потери

В Константиновке Донецкой области находятся до 145 российских военнослужащих. Украинские защитники продолжают проводить в городе контрдиверсионные мероприятия и уничтожать силы противника. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

По его словам, украинская оборона остается активной, а ключевую роль в выявлении и поражении противника играют беспилотники.

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"Наша оборона остается активной. Дроны обязательно идут первыми – и для обнаружения противника, и для его поражения. Ознакомился с деталями текущей ситуации в Константиновке. Обсудили с командирами потенциальные новые вызовы и возможные варианты противодействия им", – заявил он.

Главнокомандующий подчеркнул, что Константиновское направление остается одним из самых напряженных участков фронта. По его словам, ежедневно российские войска предпринимают здесь в среднем до 20 штурмовых атак, пытаясь продвинуться вглубь города.

Согласно данным украинской разведки, в настоящее время в Константиновке сосредоточено до 145 российских оккупантов. В ответ подразделения Сил обороны проводят поисково-ударные и контрдиверсионные операции, активно применяя FPV-дроны и беспилотники со сбросом боеприпасов для выявления и уничтожения живой силы и огневых позиций противника.

Сырский сообщил, что российские войска несут существенные потери. Так, только за 18 июля, по его словам, в Константиновке были ликвидированы 21 оккупант, еще шестеро получили ранения. Кроме того, украинские военные поразили шесть вражеских укрытий.

Главнокомандующий отметил, что основной задачей Сил обороны остается удержание Константиновки и нанесение максимального ущерба российским войскам. По его словам, украинские подразделения продолжают выполнять эту задачу.

Константиновка инфографика / Инфографика: Главред

Какова цель летнего наступления РФ - комментарий эксперта

Летняя кампания российских войск в Украине сосредоточится на Донецкой области - оккупанты стремятся установить контроль над несколькими ключевыми городами региона. Об этом сообщил бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак в интервью Главреду.

Эксперт определил приоритетные направления, куда этим летом захватчики могут направить основные силы.

"Думаю, они сосредоточатся на Донецкой области. Россиянам необходимо решить вопрос с Покровском, Константиновкой и, конечно, Краматорском и Славянском", - сказал Ступак.

Ступак предсказал, что произойдет, если два первых населенных пункта окажутся под контролем оккупантов.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что на Запорожском направлении бойцы РДК очистили от врага 9 квадратных километров территории, взяли в плен 24 российских солдата и ликвидировали 80 оккупантов.

Ранее сообщалось, что Силы обороны отбросили российских оккупантов вблизи Малиевки, Сичневого, Новогеоргиевки и Запорожского в Днепропетровской области, расширив "серую зону" на фронте.

Накануне украинские военные сообщали об успешном проведении наступательной операции в Днепропетровской области. Силы обороны восстановили контроль над шестью населенными пунктами.

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О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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