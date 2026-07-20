Огурцы в бутылках без стерилизации: идеальная заготовка без лишних хлопот

Читайте в материале:
- Как засолить огурцы в пластиковой бутылке без стерилизации
- Какие пропорции соли нужны для хрустящих огурцов
- Почему этот способ подходит для большого урожая
Консервирование огурцов в больших пластиковых бутылях объемом 5–6 литров становится все более популярным среди домохозяек. Такой способ позволяет быстро переработать большой урожай, сэкономив время на стерилизации и подготовке стеклянных банок. Подробнее расскажет Главред.
Как рассказывают на YouTube-канале "Родинне Подвір'я", для этого рецепта не нужны кипяток или уксус. Огурцы получаются плотными, хрустящими и хорошо хранятся в прохладном месте в течение всей зимы.
Какие огурцы подходят для засолки
Главное преимущество этого способа заключается в том, что можно использовать огурцы любого размера и сорта. Важно лишь, чтобы плоды свободно проходили через горлышко пластиковой бутылки.
Какие специи и зелень понадобятся
На дно чистой пятилитровой пластиковой бутылки кладут:
- лист хрена;
- 2 зубчика чеснока;
- зонтик укропа;
- несколько листьев черешни;
- листья грецкого ореха;
- листья черной смородины;
- листья смородины.
Видео о том, как засолить огурцы в пластиковой бутыли, можно посмотреть здесь:
По словам авторов рецепта, именно листья хрена и грецкого ореха помогают сохранить хрусткость огурцов и придают им красивый цвет.
Как правильно наполнять бутыль
Огурцы укладывают максимально плотно. Крупные плоды размещают внизу, а более мелкие - сверху. После этого овощи накрывают ещё одним слоем зелени и добавляют чеснок.
Как приготовить рассол
Для рассола понадобится:
- 10 литров холодной сырой воды;
- 3 стакана каменной соли по 200 граммов.
- Соль нужно хорошо размешать до полного растворения.
Как хранить заготовку
Бутылку наполняют рассолом до самого верха, оставляя минимум воздуха, после чего плотно закручивают крышкой. Готовые заготовки сразу переносят в холодный погреб или другое прохладное место.
Во время хранения огурцы остаются упругими и хрустящими. Единственная особенность этого способа заключается в том, что из-за узкого горлышка пластиковой бутылки достать овощи целыми сложно. Поэтому после открытия емкость обычно аккуратно разрезают ножом.
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Об источнике: "Родинне Подвір'я"
"Родинне Подвір'я" - украинский YouTube-канал, посвященный садоводству, огородничеству, домашнему хозяйству и заготовке продуктов. Авторы публикуют практические советы по выращиванию овощей и фруктов, уходу за растениями, борьбе с вредителями, а также делятся проверенными рецептами консервирования, полезными лайфхаками для дома и сезонными рекомендациями для хозяев.
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