Огурцы в бутылках без стерилизации: идеальная заготовка без лишних хлопот

Огурцы в пластиковой бутылке можно засолить без стерилизации и уксуса. Как приготовить рассол, какие специи добавить и почему огурцы остаются хрустящими.

https://glavred.info/recipes/ogirki-v-butlyah-bez-sterilizaciji-idealna-zagotovka-bez-zayvih-klopotiv-10782038.html Ссылка скопирована

Огурцы в пластиковых бутылках / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Как засолить огурцы в пластиковой бутылке без стерилизации

Какие пропорции соли нужны для хрустящих огурцов

Почему этот способ подходит для большого урожая

Консервирование огурцов в больших пластиковых бутылях объемом 5–6 литров становится все более популярным среди домохозяек. Такой способ позволяет быстро переработать большой урожай, сэкономив время на стерилизации и подготовке стеклянных банок. Подробнее расскажет Главред.

Как рассказывают на YouTube-канале "Родинне Подвір'я", для этого рецепта не нужны кипяток или уксус. Огурцы получаются плотными, хрустящими и хорошо хранятся в прохладном месте в течение всей зимы.

видео дня

Какие огурцы подходят для засолки

Главное преимущество этого способа заключается в том, что можно использовать огурцы любого размера и сорта. Важно лишь, чтобы плоды свободно проходили через горлышко пластиковой бутылки.

Какие специи и зелень понадобятся

На дно чистой пятилитровой пластиковой бутылки кладут:

лист хрена;

2 зубчика чеснока;

зонтик укропа;

несколько листьев черешни;

листья грецкого ореха;

листья черной смородины;

листья смородины.

Видео о том, как засолить огурцы в пластиковой бутыли, можно посмотреть здесь:

По словам авторов рецепта, именно листья хрена и грецкого ореха помогают сохранить хрусткость огурцов и придают им красивый цвет.

Как правильно наполнять бутыль

Огурцы укладывают максимально плотно. Крупные плоды размещают внизу, а более мелкие - сверху. После этого овощи накрывают ещё одним слоем зелени и добавляют чеснок.

Как приготовить рассол

Для рассола понадобится:

10 литров холодной сырой воды;

3 стакана каменной соли по 200 граммов.

Соль нужно хорошо размешать до полного растворения.

Как правильно стерелизовать банки / Инфографика: Главред

Как хранить заготовку

Бутылку наполняют рассолом до самого верха, оставляя минимум воздуха, после чего плотно закручивают крышкой. Готовые заготовки сразу переносят в холодный погреб или другое прохладное место.

Во время хранения огурцы остаются упругими и хрустящими. Единственная особенность этого способа заключается в том, что из-за узкого горлышка пластиковой бутылки достать овощи целыми сложно. Поэтому после открытия емкость обычно аккуратно разрезают ножом.

Читайте также:

Об источнике: "Родинне Подвір'я" "Родинне Подвір'я" - украинский YouTube-канал, посвященный садоводству, огородничеству, домашнему хозяйству и заготовке продуктов. Авторы публикуют практические советы по выращиванию овощей и фруктов, уходу за растениями, борьбе с вредителями, а также делятся проверенными рецептами консервирования, полезными лайфхаками для дома и сезонными рекомендациями для хозяев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред