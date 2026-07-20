Какую максимальную скорость выдерживают шины: ответ удивит многих водителей

Вы узнаете:
- Почему шины одного размера имеют разную предельно допустимую скорость
- Где на шине указывается индекс скорости
В наше время ассортимент автомобильных шин поражает своими размерами. На рынке можно найти множество типов протекторов и моделей. Однако мало кто знает, что шины одного размера могут иметь совершенно разную предельно допустимую скорость, и это может стать неожиданностью для водителей.
Главред решил разобраться, как определить максимальную скорость шин.
Важные параметры шин
Каждая автомобильная шина имеет два важнейших параметра: индекс нагрузки и индекс скорости. Первый определяет максимальный вес, который выдерживает колесо, а второй указывает на предельную скорость, при которой шина не деформируется и не взорвется, пишет Jalopnik.
Почему у шин разный индекс скорости
Шины одного размера могут иметь совершенно разный индекс скорости. Например, одна модель размера 215/55/R17 имеет маркировку H, что позволяет ехать со скоростью до 209 км/ч. В то же время другая похожая шина аналогичного размера имеет индекс V, рассчитанный на движение со скоростью до 240 км/ч. При этом обе модели имеют одинаковый индекс нагрузки, равный 670 кг.
Где на шине указан скоростной лимит
Узнать индекс нагрузки и скоростной лимит можно на боковине любой шины, где эти параметры всегда указаны рядом.
Также рекомендованные заводом характеристики обычно приведены в инструкции к автомобилю или на специальной табличке на дверной стойке водителя.
Как обозначается индекс скорости на шинах
Исторически система маркировки скоростных индексов шин сформировалась в начале 1970-х годов в США. Так, каждая буква имеет свое значение:
- Q - до 160 км/ч;
- R - до 170 км/ч;
- S - до 180 км/ч;
- T - до 190 км/ч;
- H - до 210 км/ч;
- V - до 240 км/ч;
- W - до 270 км/ч;
- Y - до 300 км/ч.
Что такое индекс скорости шин - видео:
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Об источнике: Jalopnik
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