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Какую максимальную скорость выдерживают шины: ответ удивит многих водителей

Мария Николишин
20 июля 2026, 20:27
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Даже шины одного размера могут иметь совершенно разную предельно допустимую скорость.
Какую максимальную скорость выдерживают шины: ответ удивит многих водителей
Максимальная скорость для шин / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Вы узнаете:

  • Почему шины одного размера имеют разную предельно допустимую скорость
  • Где на шине указывается индекс скорости

В наше время ассортимент автомобильных шин поражает своими размерами. На рынке можно найти множество типов протекторов и моделей. Однако мало кто знает, что шины одного размера могут иметь совершенно разную предельно допустимую скорость, и это может стать неожиданностью для водителей.

Главред решил разобраться, как определить максимальную скорость шин.

видео дня

Важные параметры шин

Каждая автомобильная шина имеет два важнейших параметра: индекс нагрузки и индекс скорости. Первый определяет максимальный вес, который выдерживает колесо, а второй указывает на предельную скорость, при которой шина не деформируется и не взорвется, пишет Jalopnik.

Почему у шин разный индекс скорости

Шины одного размера могут иметь совершенно разный индекс скорости. Например, одна модель размера 215/55/R17 имеет маркировку H, что позволяет ехать со скоростью до 209 км/ч. В то же время другая похожая шина аналогичного размера имеет индекс V, рассчитанный на движение со скоростью до 240 км/ч. При этом обе модели имеют одинаковый индекс нагрузки, равный 670 кг.

Где на шине указан скоростной лимит

Узнать индекс нагрузки и скоростной лимит можно на боковине любой шины, где эти параметры всегда указаны рядом.

Также рекомендованные заводом характеристики обычно приведены в инструкции к автомобилю или на специальной табличке на дверной стойке водителя.

Какую максимальную скорость выдерживают шины: ответ удивит многих водителей
Как хранить шины / Инфографика: Главред

Как обозначается индекс скорости на шинах

Исторически система маркировки скоростных индексов шин сформировалась в начале 1970-х годов в США. Так, каждая буква имеет свое значение:

  • Q - до 160 км/ч;
  • R - до 170 км/ч;
  • S - до 180 км/ч;
  • T - до 190 км/ч;
  • H - до 210 км/ч;
  • V - до 240 км/ч;
  • W - до 270 км/ч;
  • Y - до 300 км/ч.

Что такое индекс скорости шин - видео:

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Об источнике: Jalopnik

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