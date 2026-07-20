В Украине растут цены на топливо: сколько будет длиться новая волна подорожания

Оптовые цены уже вызвали новую волну подорожания топлива, и она пока не собирается останавливаться.

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Подорожание бензина и дизельного топлива в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления эксперта:

Подорожание топлива в Украине только началось

Кризис на Ближнем Востоке оказывает давление на стоимость нефти

Запасы нефтепродуктов в мире истощены

В Украине начали массово расти цены на топливо, но это лишь первый этап - бензин и дизель будут дорожать и в дальнейшем. Об этом заявил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Он обратил внимание на временной разрыв между началом роста цен на мировом рынке и реакцией украинских АЗС.

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"Мировой рынок начал расти 7 июля, а на заправках цены начали повышаться через две недели. Это к разговору о том, что цены растут быстро и где же запасы. Вот они – удерживали цены две недели", – отметил Куюн.

Причины подорожания топлива

По его словам, ключевую роль сыграло очередное обострение ситуации вокруг Ормузского пролива и стремительный рост котировок на нефть.

Второй причиной аналитик называет дефицит нефтепродуктов на европейском рынке: поставки нефти на европейские НПЗ сократились, Россия приостановила экспорт дизельного топлива и одновременно начала активно скупать бензин на мировом рынке.

"Ситуация напоминает март, когда украинские компании столкнулись с проблемами при закупке дизельного топлива. В румынскую Констанцу, откуда мы закупаем значительную часть ресурса, направлялся огромный танкер грузоподъемностью 100 тыс. т с ближневосточным дизельным топливом, но по пути кто-то предложил больше денег, и он изменил курс. Все предыдущие заказы были аннулированы", - подчеркнул аналитик.

Кроме того, дополнительное давление на рынок создает переход на бензин Е10.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Что будет с ценами на топливо дальше

Исходя из текущих оптовых цен, аналитик прогнозирует дальнейшее повышение розничных цен на топливо.

"Впереди нас ждет повышение цен на дизельное топливо как минимум до 86 грн/л (сейчас 79) и как минимум до 83 грн/л на бензин А-95 (сегодня утром - 77). Возможны некоторые корректировки по ходу дела из-за дальнейших колебаний внешнего рынка, но, скорее всего, только в сторону увеличения", - предупреждает Куюн.

Он подчеркнул, что эта фаза кризиса может оказаться тяжелее весенней, поскольку ближайшие два месяца являются пиком сезонного потребления, а запасы нефти и нефтепродуктов в мире истощены и не успели восстановиться.

Цены на бензин / Инфографика: Главред

Какими могут быть новые цены на топливо

Эксперт по топливу, основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин заявил, что цены на бензин и дизельное топливо на украинских АЗС могут вырасти на 10–12 гривен за литр уже с понедельника, а стоимость топлива может достичь почти 90 гривен.

По его словам, причиной нового витка подорожания является обострение ситуации на Ближнем Востоке и сезонный рост спроса на топливо.

"Если завтра "Укрнафта" подорожает на 1 гривню, то через 15 минут все АЗС подорожают на гривню. Просто будут ориентироваться на государственного игрока", - подчеркнул он.

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, в ближайшие недели стоимость топлива на украинских автозаправочных станциях, вероятно, начнет постепенно расти. Цены могут вырасти как минимум на 5 гривен за литр.

Дмитрий Леушкин ранее заявлял, что активное подорожание топлива начнется после 19 июля, а стоимость бензина и дизеля может вырасти на 3 гривни.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что рост курса иностранных валют может привести не только к подорожанию импортных товаров, но и топлива.

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О персоне: Сергей Куюн Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. Ранее - главный редактор журнала "НафтаРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

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