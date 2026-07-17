Бензин и дизель ждет подорожание: раскрыты сроки нового роста цен

На рынке сложилась необычная ситуация: закупочная и оптовая стоимость дизельного топлива уже превышает цены, по которым его продают на АЗС.

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Появился прогноз нового подорожания на АЗС / колаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Куюна:

Цены на топливо могут вырасти как минимум на 5 гривен за литр

Изменения на ценниках станут заметны в течение ближайших двух-трех недель

В ближайшие недели стоимость топлива на украинских автозаправочных станциях, вероятно, начнет постепенно увеличиваться.

По оценке директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, цены могут вырасти как минимум на 5 гривен за литр, передает РБК-Украина.

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По его словам, на рынке сложилась необычная ситуация: закупочная и оптовая стоимость дизельного топлива уже превышает цены, по которым его продают на АЗС. Иными словами, новые партии горючего обходятся операторам дороже, чем действующие розничные ценники.

"В то время как, например, прошлый год или позапрошлый год эта разница между оптовой и розничной ценой составляла где-то 8-10, 9 гривен за литр. Вот соответственно это и есть потенциал роста, который может быть", - пояснил он.

По словам Куюна, дальнейшее повышение стоимости топлива практически неизбежно.

"Эти 5 гривен сейчас - это уже вопрос решенный. Это будет так или иначе, потому что уже идут закупки по высоким ценам выше текущих розничных", - подчеркнул он.

Эксперт прогнозирует, что изменения на ценниках станут заметны в течение ближайших двух-трех недель. Именно за это время в Украину поступят партии топлива, закупленные по более высоким мировым ценам.

При этом, по его мнению, подорожание будет происходить постепенно, без резких скачков, поскольку рост стоимости нефтепродуктов на мировом рынке также был поэтапным.

/ Инфографика: Главред

Куюн отметил, что первыми корректировать цены начали сети автозаправок эконом-сегмента. Это связано с тем, что они располагают меньшими запасами топлива и имеют более низкую маржу. Крупные операторы, обладающие значительными резервами, могут дольше удерживать прежние цены.

"Сейчас мы видим, что повышение мировых цен длится уже две недели (если не больше), а цена на колонках не росла. Все это время работали запасы. Но они не безграничны, больше чем на две недели никто не держит. Этот запас уже отработал", - добавил Куюн.

В Минэкономики оценили ситуацию с запасами топлива в Украине

Украинский рынок нефтепродуктов продолжает функционировать в штатном режиме, несмотря на российские удары по объектам топливной инфраструктуры. Об этом ранее заявил министр экономики Алексей Соболев.

По его словам, страна полностью обеспечена необходимыми объемами бензина и дизельного топлива. Импорт нефтепродуктов продолжается без сбоев, а действующие логистические цепочки позволяют своевременно доставлять топливо потребителям.

"На данный момент дефицита топлива для гражданского сектора в Украине нет. Рынок обеспечен, импортные поставки контрактуются, логистика работает", - подчеркнул он.

Таким образом, в министерстве заверяют, что оснований для возникновения дефицита топлива на внутреннем рынке в настоящее время нет.

Цены на топливо - новости по теме

Ранее Главред сообщал, что эксперт по топливу Дмитрий Леушкин заявлял, что резкого обвала цен на нефть до 60 долларов за баррель при президентстве Трампа не будет. По его словам, если что-то произойдет, то цена снова подскочит до 85–90 долларов.

Напомним, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что сейчас цены на топливо в большей степени зависят не от курса валют, а от ситуации в Ормузском проливе и конфликта на Ближнем Востоке.

Как сообщалось, в августе из-за возможного роста мировых цен на нефть топливо снова подорожает примерно до 90–92 грн за литр.

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О персоне: Сергей Куюн Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НефтьРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

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