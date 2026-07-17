Получил отсрочку благодаря экс-полицейскому, присвоившему 13 млн: ветераны призвали расследовать уклонение Николова от призыва

https://glavred.info/ukraine/poluchil-otsrochku-blagodarya-eks-policeyskomu-prisvoivshemu-13-mln-veterany-prizvali-rassledovat-uklonenie-nikolova-ot-prizyva-10781342.html Ссылка скопирована

Ветераны и военные из движения "Честная мобилизация" призвали ДБР и Национальную полицию расследовать уклонение от мобилизации редактора проекта "Наші гроші" Юрия Николова с помощью экс-руководителя одного из следственных подразделений Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рыбянского. В настоящее время Рыбянский проходит обвиняемым по делу о присвоении более 13 млн грн, изъятых как вещественные доказательства. Об этом говорится в заявлении движения.

"Мы видим несправедливость в том, что коррупционер-полицейский понесет наказание, а его друг "антикоррупционер", за деньги организовавший себе отсрочку, – нет. Поэтому движение "Честная мобилизация" призывает ДБР и Нацполицию расследовать уклонение от мобилизации редактора проекта "Наші гроші" Юрия Николова. Убеждены, что патрульные полицейские, которых Рыбянский угрозами заставил освободить журналиста из ТЦК, с удовольствием дадут показания против своего бывшего шефа", - заявили в "Честной мобилизации".

Как отметили представители движения, Николов уклонялся от мобилизации до 2025 года, пока его не задержал полицейский патруль, но Рыбянский заставил правоохранителей освободить журналиста из ТЦК.

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"Николов был в розыске и скрывался от мобилизации до 2025 года, пока его не задержал полицейский патруль и не отвез в ТЦК, откуда антикоррупционер успел позвонить по телефону Рыбянскому. А тот, в свою очередь, заставил патрульных отпустить журналиста под угрозой увольнения. Затем Рыбянский помог Николову с помощью "друзей в ТЦК" оформить отсрочку в связи с "уходом за больным родственником". Но почему-то это не мешает Николову надолго уезжать из Киева в "командировки", - отметили в "Честной мобилизации".

По словам представителей движения, дело Рыбянского о присвоении вещественных доказательств передано в суд.

"ДБР совместно с Нацполицией завершили расследование и направили в суд дело экс-руководителя одного из следственных подразделений Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рыбянского. Он присвоил деньги, изъятые как вещественные доказательства – более 13 млн. грн. Вместо того, чтобы передать их в банк, как того требует закон, он оставил средства себе и скрылся с ними в лесу, где его и нашли. Кроме денег у него изъяли оружие, боевые патроны и кокаин. Экс-полицейскому грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Но прямо накануне этого Рыбянский успел отличиться еще одним преступлением, которое осталось без внимания правоохранителей. Будучи еще начальником следственного подразделения, он спас от мобилизации своего друга, журналиста Юрия Николова", – сообщили в "Честной мобилизации".

Как сообщалось ранее, движение "Честная мобилизация" заявило о создании "Национального реестра ухылянтов", где будут размещены досье на блоггеров, антикоррупционных активистов, журналистов и других известных украинцев, уклоняющихся от службы в армии с помощью различных схем.

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