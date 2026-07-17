Украинские дроны взорвали 12 судов теневого флота РФ за сутки — "Мадяр"

За 12 дней операции было поражено более 150 российских судов.

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За 12 суток поражено 159 судов теневого флота РФ

17 июля в Черном море было поражено еще 17 судов

Цель - парализовать логистику нефти и топлива

Украинские беспилотники 17 июля атаковали 12 судов российского теневого флота в Черном море. Поражение произошло в рамках операции "МоЛоЧКа", которая продолжается уже 12 дней. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди.

По данным Сил беспилотных систем, за сутки морские дроны "Птицы СБС" вывели из строя 12 судов российского теневого флота. Среди них:

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9 сухогрузов;

1 танкер;

1 танкер-газовоз;

1 буксир.

В СБС отметили, что такие удары направлены на ослабление логистических возможностей России и срыв перевозок, которые Москва осуществляет в обход международных санкций.

"Цель: неизлечимый паралич логистики нефти, топлива, грузов в обход санкций. Каждое самоходное плавсредство превратить в дрейфующую по морю баржу, слепую и глухую; не ставится цель загрязнять акваторию нефтяными пятнами, поэтому никаких пробоин", - отметил командующий.

Теневой флот РФ / Инфографика: Главред

Сколько судов было поражено за время операции "МоЛоЧКа"

Операция "МоЛоЧКа" стартовала 6 июля и по состоянию на 17 июля уже охватила значительное количество целей. За этот период украинские силы поразили 159 судов российского теневого флота.

Больше всего ударов пришлось на Азовское море - там было поражено 117 судов. Еще 42 единицы флота были атакованы в Черном море.

Что ждет россиян в Крыму - мнение эксперта

Россиянам, переехавшим в оккупированный Крым после 2014 года, стоит задуматься о выезде с полуострова из-за ухудшения ситуации. Такое мнение высказала секретарь Форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова в интервью Главреду.

По её словам, проблемы в Крыму уже не ограничиваются топливным кризисом. На полуострове возникают перебои с электроэнергией и водоснабжением, а в будущем региону может грозить серьёзный экономический кризис из-за проблем в туристической сфере.

Курносова также обратила внимание на риски для россиян, которые приобрели недвижимость в Крыму после аннексии. По её словам, с точки зрения международного права полуостров остаётся территорией Украины, поэтому такие активы могут оказаться под угрозой.

"Сейчас россияне уже начали сталкиваться с этим. Кто-то из них уже понял, что из Крыма пора бежать", - заявила она.

Удары по российским кораблям - последние новости

Напомним, в ночь на 14 июля Силы обороны Украины нанесли удары по нефтеперерабатывающим комплексам "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане и "Афипский" в Краснодарском крае. В Азовском море украинские силы нанесли удары по 5 танкерам, 5 сухогрузам и буксиру.

Также в ночь на 16 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных и логистических объектов РФ. Среди целей - шесть танкеров и два буксира в Черном и Азовском морях, нефтебаза "Шахтерск", мосты в Запорожской области и Крыму.

Как сообщал Главред, ВМС ВСУ уничтожили пограничный корабль ФСБ РФ "Изумруд". Российский сторожевой корабль 2-го ранга был поражен морским беспилотным комплексом Sargan-3000 вблизи Новороссийска и пошел ко дну.

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О персоне: Роберт Бровди Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадьяр"; род. 9 августа 1975 года, Ужгород, Закарпатская область) - украинский военнослужащий, майор ВСУ, известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра". Герой Украины (2025). С 3 июня 2025 года является командующим Силами беспилотных систем ВСУ.

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