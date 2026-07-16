Морковь будет ровной и большой: огородник рассказал чем подкормить ее в июле

Автор назвал главную ошибку, из-за которой морковь вырастает кривой и ветвистой.

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Как правильно вносить удобрения для максимального эффекта / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Какие удобрения помогают вырастить крупную морковь

Почему азот может испортить урожай

Как правильно вносить гуматы для подкормки

Получить большой, ровный и качественный урожай моркови удается не всем огородникам. Одной из самых распространенных причин деформации корнеплодов является неправильный выбор удобрений в период активного роста культуры.

Главред решил выяснить, какие подкормки помогают вырастить крупную морковь правильной формы и каких ошибок следует избегать при уходе за растением.

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Как рассказал опытный огородник и автор YouTube-канала "Полезное ТВ", на этапе формирования корнеплодов особое внимание следует уделять составу удобрений. По его словам, азотные соединения в этот период могут негативно влиять на развитие моркови и ухудшать качество будущего урожая.

Почему азотные удобрения могут навредить моркови

По его словам, избыток азота после начала формирования моркови часто приводит к искривлению плодов. Корнеплоды могут становиться неровными, разветвляться или терять товарный вид.

"Это происходит именно тогда, когда вы применяете на своей моркови азотные удобрения. Потому что морковь не переносит азотные удобрения, как и практически любые корнеплоды", - добавил садовод.

Эксперт объясняет, что в этот период растению нужны другие элементы питания, которые направляют энергию на формирование крепкого и сочного корнеплода.

Какие удобрения нужны для крупной и ровной моркови

Для активного роста моркови необходимы фосфор, калий, а также комплекс органических веществ, которые улучшают усвоение питательных элементов из почвы. Именно поэтому многие огородники используют гуматы, содержащие гуминовые и фульвовые кислоты.

Такие препараты помогают растениям эффективнее усваивать питательные вещества, укрепляют корневую систему и способствуют формированию качественного урожая.

"Гуматы бывают разные. Есть калиевые гуматы, которые я вам рекомендую использовать. Есть натриевые гуматы. Они менее концентрированные и не такие эффективные, но зато очень дешевые", - отмечает автор видео.

При выборе препарата важно обращать внимание на концентрацию активных веществ. Более концентрированные средства обычно расходуются экономнее и обеспечивают лучший результат при правильном использовании.

Как правильно подкармливать морковь

Для максимальной эффективности подкормки огородники советуют вносить удобрения в хорошо увлажненную почву. Если земля сухая, её необходимо предварительно полить. Это позволяет питательным веществам быстрее попасть в корневую систему и лучше усваиваться растением.

Что любит и чего не любит морковь / Инфографика: Главред

Перед использованием гуматов также необходимо тщательно перемешивать рабочий раствор, поскольку органические компоненты могут образовывать осадок. Важно строго соблюдать рекомендованную производителем дозировку, чтобы избежать избыточной нагрузки на растения.

Специалист отмечает, что повторная подкормка через две недели после того, как верхняя часть корнеплода начинает подниматься над поверхностью почвы, способствует активному развитию листьев и формированию крупной моркови правильной формы.

Подробнее о том, какие гуматы стоит выбирать для подкормки моркови и как правильно вносить удобрения, чтобы получить крупный и ровный урожай, - смотрите в видео.

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Об источнике: YouTube-канал "Корисное TV" YouTube-канал "Полезное ТВ" - это канал, на котором можно найти множество лайфхаков, поделок и других полезных видео. Автор делится множеством рецептов подкормки растений на всех этапах вегетации, а также рассказывает свои секреты по уходу за садом и огородом. На этот канал подписано более 2,92 миллиона пользователей.

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