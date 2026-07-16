Боюсь измены: воин-актер Ращук сделал неожиданное признание

Воин-актер Ращук заговорил о том, что он боится предательства и измен.

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Владимир Ращук сделал признание / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk

Кратко:

Чего больше всего боится Ращук

Что он сделает сразу после окончания войны

Известный украинский актер Владимир Ращук, который поразил поклонников кардинальным похудением, признался в том, чего боится больше всего.

Об этом он рассказал в интервью 1+1.

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По словам Ращука, он привык доверять людям, верить им, и не может жить в постоянном страхе, что его предадут. "Но, пожалуй, больше всего боюсь именно того, когда со мной ведут двойные игры – этих измен и "ножей в спину", - говорит он.

Владимир Ращук рассказал о личном / Фото Instagram/volodymyr_rashchuk

Кроме того, актер признался, что боится чего-нибудь не сделать. "Я в таком возрасте, когда уж точно знаю, чего хочу, кто я и что чувствую. Сделать что-то мне не страшно, а страшно потом жалеть, что мог, но не сделал. Эти две вещи, наверное, и пугают больше всего", - добавляет он.

Актер также рассказал о том, что он сделает первым делом, когда закончится война. "Прежде всего – демобилизуюсь. Я никогда не собирался быть военным. Сейчас я капитан Национальной гвардии, до которого дорос из солдат за время войны. То, что я оказался эффективным на этой войне, уже о чем-то свидетельствует, но я об этом не мечтал", - говорит он.

Еще в планах у военного - поехать заграницу. "Хочу впечатлений, хочу снова почувствовать жизнь, хочу увидеть мир. Вот собственно и все. Очень простые вещи", - говорит он.

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Ранее Главред рассказывал, чтоизвестная актриса Виктория Билан-Ращук дала откровенное интервью Алине Доротюк и рассказала все подробности об изменах своего мужа, актера и военнослужащего Владимира Ращука. У пары родился ребенок, но семья знаменитостей дала трещину задолго до его рождения.

Ранее также Виктория Билан призналась, что только после развода смогла открыто взглянуть на черты характера бывшего мужа, которые раньше игнорировала.

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О персоне: Владимир Ращук Ращук Владимир Анатольевич (род. 11 октября 1987) - украинский театральный и киноактер, спортсмен и военнослужащий, командир 7-й роты 3-го Батальона "Свобода" в составе Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж". Имеет звание "лейтенант", сообщает "Википедия".

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