Харьков массированно атаковали дроны РФ: повреждены парк, кинотеатр и дома

Кратко:
- Оккупанты атаковали Харьков дронами
- Повреждения есть в Немышлянском и Шевченковском районах
- Под удар попала территория парка
В ночь на 16 июля российская оккупационная армия атаковала Харьков - прозвучала серия взрывов. Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в направлении города летят целые группы российских беспилотников. В результате обстрела дронами в городе повреждены здания в нескольких районах.
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехова, "прилеты" зафиксированы в Киевском, Шевченковском и Немышлянском районах.
По словам Терехова, в Шевченковском районе попадание зафиксировано на территории одного из парков. В результате удара РФ повреждены здание кинотеатра, парковка и теннисные корты.
"Еще одно попадание произошло на территории гаражного кооператива", - добавил он.
В Немышлянском районе, по предварительным данным, в результате "прилета" вспыхнула хозяйственная постройка на территории частного домовладения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
На месте происшествия работают все соответствующие службы.
Атаки РФ на Харьков - новости
Как писал Главред, в ночь на 12 июля страна-агрессор Россия атаковала Харьков "Шахедами". Зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры, на местах возникли пожары, есть пострадавшие.
7 июля днем российские войска цинично нанесли удар по Шевченковскому району Харькова. Оккупанты сбросили на город управляемые авиабомбы, в результате чего есть погибший и раненые.
8 июля российские оккупанты убили с помощью дрона жительницу села Токаровка Вторая в Харьковской области. Женщина была последним человеком, который там оставался и жил.
Как часто РФ может массированно атаковать Украину
Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что у России нет ракетного ресурса для еженедельных массированных атак на Украину, однако она будет продолжать точечные запуски баллистических ракет для оказания давления на гражданское население.
По его словам, единичные масштабные атаки все же останутся возможными, хотя периодичность таких обстрелов существенно уменьшится.
"Время от времени будут массированные залпы - например, по 20–30 баллистических ракет. Возможно, раз в месяц или раз в несколько недель", - отметил он.
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О персоне: Игорь Терехов
Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.
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