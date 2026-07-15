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Путин сильно занервничал и резко увеличил количество охранников: названа причина

Юрий Берендий
15 июля 2026, 17:39
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Окружение Путина не готово взять на себя ответственность за будущее страны, поэтому глава Кремля формирует лояльную охрану на случай эскалации ударов.
Путин сильно занервничал и резко увеличил количество охранников: названа причина
Сотник: Путин готовится укрыться в бункере и поэтому усиливает личную охрану / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • Раскола среди элит Кремля нет
  • Окружение ищет гаранта сохранения статус-кво
  • Путин готовит лояльную охрану для бункера

Российский диктатор и военный преступник Путин увеличил штат личной охраны не из-за раскола среди элит, а из-за страха перед собственным окружением и ожидания всё более болезненных ударов по России. Об этом сообщил главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник в интервью Главреду.

На фоне слухов о борьбе группировок за власть вокруг президента России Сотник опровергает сценарий открытого конфликта в Кремле. По его словам, ближайшее окружение Путина скорее избегает прямой ответственности за судьбу страны, чем готовит мятеж.

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"Никакого раскола нет. Есть нежелание брать на себя эту "шапку Мономаха", всю эту "красу". Есть страх, есть непонимание", - отметил Сотник.

Элиты ищут гаранта

Публицист добавляет, что ближайшее окружение Путина уже оценивает перспективы дальнейшего обострения и ищет для себя запасной вариант на будущее.

"Сейчас элиты оглядываются по сторонам. Они понимают, что дальше будет только хуже. Если Путину не удастся создать и применить это оружие, то ситуация однозначно ухудшится. И они проиграют. Поэтому элиты начинают оглядываться в поисках того, кто мог бы гарантировать им сохранение статус-кво, кто сможет договориться со всеми и при этом действительно будет соблюдать этот статус-кво, не обманет и не начнет тянуть одеяло на себя. Пока что такой фигуры они не нашли", - говорит журналист.

Путин готовится к сценарию с бункером

Сотник прогнозирует дальнейшую эскалацию атак вглубь российской территории и изменение их характера.

"Удары вглубь России будут только нарастать, и они станут всё более болезненными. К беспилотникам вскоре присоединятся баллистические и крылатые ракеты. Затем всё это вместе полетит в невероятных количествах", - прогнозирует Сотник.

По его убеждению, президент России уже готовится к худшему варианту развития событий лично для себя.

"Путин действует на опережение, понимая, что однажды ему придется очень глубоко спрятаться в бункере. И тогда рядом с ним должна быть абсолютно лояльная, проверенная охрана. Только так он может обеспечить себе безопасность", - подчеркивает Сотник.

Смотрите интервью с Александром Сотником, в котором он рассказал о страхах и личной мини-армии Путина, о подготовке Кремлем "оружия возмездия", а также о финале войны и России:

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович заявил, что в РФ растет риск недовольства населения, и это влияет на внутреннюю стабильность страны. По его словам, в ближайшие месяцы ожидается усиление апатии и депрессии среди россиян, и это вряд ли быстро приведет к массовым уличным протестам.

The Telegraph сообщил, что президент России в четвертый раз увеличил штат личной охраны из-за сочетания внешних и внутренних угроз. В материале говорится об усилении личной охраны и введении более строгих протоколов безопасности для сотрудников, находящихся рядом с ним. Согласно сообщению, численность службы безопасности превысила 800 человек, а сотрудникам, близким к президенту, запрещено пользоваться мобильными телефонами.

По данным мониторинговых каналов, 10 июля в Московской и Калужской областях была объявлена ракетная тревога, а над Москвой появился густой столб дыма. В сообщениях также фигурирует информация о пожаре на НПЗ в Капотне и уточнения относительно источника возгорания. Местные каналы сообщали, что жителям рекомендовали оставаться дома, возможны перебои с мобильным интернетом и что местные власти пока не подтверждают обстоятельства пожара.

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О персоне: Александр Сотник

Александр Сотник (творческий псевдоним - Саша Сотник) - писатель, публицист, автор и исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Основатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с резкой критикой российских властей. 11 марта 2010 года подписал обращение "Путин должен уйти". Последовательно осуждает российскую вооруженную агрессию против Украины, пишет Википедия.

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