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ЕС разрешил Украине закупать китайские компоненты для дронов за кредитные деньги - FT

Виталий Кирсанов
15 июля 2026, 12:45
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Киев сможет направить часть первого транша кредита ЕС объемом около 6 млрд евро на закупку комплектующих китайского производства.
С помощью дронов наносится около 80% потерь российским войскам
С помощью дронов наносится около 80% потерь российским войскам / коллаж: Главред, фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Кратко:

  • Беспилотники продолжают играть ключевую роль в боевых действиях
  • С помощью дронов наносится около 80% потерь российским войскам

Европейский Союз одобрил Украине использование части средств оборонного кредита для приобретения китайских компонентов, необходимых для производства беспилотников. Как сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники, такое решение стало исключением из действующих правил финансирования.

По данным издания, Киев сможет направить часть первого транша кредита ЕС объемом около 6 млрд евро на закупку комплектующих китайского производства. Эти средства входят в более масштабную программу поддержки, предусматривающую выделение Украине 60 млрд евро на оборонные закупки.

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Обычно условия программы требуют, чтобы продукция, приобретаемая за счет европейского финансирования, была произведена в странах Евросоюза, Украине или государствах-партнерах, одобренных Брюсселем. Однако действующий механизм допускает исключения в случаях, когда необходимые товары невозможно оперативно получить в достаточном объеме. Именно этой возможностью, как отмечает FT, воспользовалась украинская сторона.

По информации издания, решение отражает существующие ограничения европейского оборонно-промышленного комплекса. Несмотря на увеличение объемов производства вооружений, предприятия ЕС пока не способны полностью обеспечить выпуск украинских беспилотников всеми необходимыми комплектующими, поэтому часть критически важных деталей продолжает закупаться в Китае.

При этом ситуация выглядит неоднозначной. Евросоюз неоднократно критиковал Пекин, обвиняя его в поставках товаров двойного назначения, которые, по мнению европейских чиновников, используются российским военно-промышленным комплексом. Вместе с тем китайские компоненты остаются важной частью цепочки поставок для украинского производства дронов.

Беспилотники продолжают играть ключевую роль в боевых действиях. По словам украинских официальных лиц, именно с их помощью сегодня наносится около 80% потерь российским войскам на поле боя.

За последние годы Украина значительно расширила собственное производство беспилотных систем и стала одним из лидеров оборонных инноваций в Европе. Однако потребности фронта по-прежнему превышают возможности партнеров по выпуску отдельных видов комплектующих.

Выделение 90 миллиардов евро для Украины – последние новости

Как писал ранее Главред, в конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Евросоюза разблокировали пакет макрофинансовой поддержки для Украины на 90 миллиардов евро.

Украина должна провести налоговую реформу для получения следующих траншей в рамках кредитной программы ЕС объемом 90 млрд евро. Соответствующее требование будет включено в условия финансирования.

25 июня Украина получила первый транш в размере 3,2 миллиарда евро из кредита на общую сумму 90 миллиардов евро.

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Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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