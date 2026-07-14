Эликсир молодости существует: 76-летняя Вера Вонг ошарашила своим видом

Популярная дизайнер в свои 76 лет выглядит намного моложе своего возраста.

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Вера Вонг снова удивила / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Как сейчас выглядит Вера Вонг

Чем она удивила поклонников

Американский дизайнер Вера Вонг не устает удивлять своих поклонников своим внешним видом.

Так, в социальной сети Theads обсуждают последний выход в свет знаменитости, а также то, как молодо и стильно она выглядела.

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Пользователи шутливо пишут, что Вонг наверняка употребляет секретный эликсир молодости.

Вера Вонг удивила внешним видом / Скриншот видео

Она появилась в жемчужной юбке макси и коротком топе, который подчеркнул ее плоский живот.

Вера Вонг удивила внешним видом / Скриншот видео

Вера Вонг не в первый раз удивляет. Так, недавно на красную дорожку премии BAFTA-2026 в Лондоне модельер вышла в белоснежном платье собственного бренда и черном болеро. Тогда она сменила образ и вышла в новом амплуа - платиновой блондинки.

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О персоне: Вера Вонг Вера Вонг - американский модельер и бывшая фигуристка. Получила известность благодаря уникальным дизайнам свадебных платьев. Наряды от Веры Вонг очень популярны среди мировых знаменитостей.

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