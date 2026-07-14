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Оккупанты атаковали в Черном море два судна, капитан одного из них погиб

Виталий Кирсанов
14 июля 2026, 19:56
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В результате очередной атаки на гражданское судно под флагом Танзании погиб один человек.
Оккупанты атаковали в Черном море два судна
Оккупанты атаковали в Черном море два судна / коллаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

Кратко:

  • Враг продолжает атаковать гражданские суда в акватории Черного моря
  • Экипаж в составе 11 человек эвакуирован на берег

Оккупанты атаковали два торговых судна под флагами Танзании и Либерии, капитан одного из судов погиб. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, а также Администрация морских портов Украины.

"Враг продолжает прицельно атаковать гражданские суда в акватории Черного моря. Очередной целью агрессора стали два торговых судна, которые двигались по морскому коридору под флагами Танзании и Либерии", - написал Кипер в Telegram.

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В результате атаки погиб капитан одного из судов. Экипаж в составе 11 человек эвакуирован на берег, трое из них пострадали.

"Пятые сутки подряд Россия не прекращает террор против портовой инфраструктуры Большой Одессы и гражданского судоходства. Днём и ночью враг наносит удары баллистическими ракетами и беспилотниками, целенаправленно атакуя порты, гражданские суда и людей, обеспечивающих работу морской отрасли", - отметили в АМПУ.

В результате очередной атаки на гражданское судно под флагом Танзании погиб ещё один человек. Таким образом, с начала этой волны российских атак жертвами террора уже стали девять человек, отметили в морской администрации.

Атаки РФ на морские судна

Напомним, как ранее сообщал Главред, 19 июня российские дроны атаковали два гражданских судна в Черном море. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

В ночь на 18 мая российские оккупационные войска с помощью дрона атаковали торговое судно под флагом Китая. Это произошло в территориальных водах Украины.

12 января российский беспилотник попал в танкер под флагом Панамы, который находился в зоне ожидания и готовился зайти в порт для загрузки растительного масла.

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О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

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