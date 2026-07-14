Как стильно носить платье-комбинацию: самый элегантный тренд лета 2026

Вы узнаете:
- с чем носить платье-комбинацию в 2026 году
- как создать модные образы с платьем-комбинацией
- о трендах лета 2026 года
Платье-комбинация уже несколько сезонов подряд остается одним из самых универсальных элементов женского гардероба. Главред расскажет, как носить платье-комбинацию и стилизовать его в небанальных образах.
С чем носить платье-комбинацию
Стилист Лена Незлая называет одним из самых эффектных приемов сочетание женского платья с более грубыми и маскулинными вещами. Контраст фактур и силуэтов делает образ интереснее и современнее.
"Платье-комбинация идеально сочетается с более маскулинными вещами - оверсайз-пиджаками, косухами, массивной обувью и объёмными сумками и аксессуарами", - отмечает стилистка.
Многослойные образы с платьем-комбинацией
Многослойность остается одним из главных модных приёмов 2026 года. Платье-комбинация прекрасно смотрится не только как самостоятельная вещь, но и как часть более сложных комплектов.
"Носите её как часть многослойных образов. Полупрозрачную модель можно стилизовать как топ - с шортами, мини-юбками, оверсайз-футболками. А кружевной бра под низ добавит, например, фактурности", - советует Незлая.
Платье-комбинация поверх джинсов или брюк
Сочетание платья с брюками снова вернулось в список актуальных трендов. Особенно гармонично этот прием смотрится с прямыми джинсами или широкими классическими брюками.
"Еще один вариант - платье поверх брюк или джинсов. Лучше всего это смотрится с прямыми джинсами, классическими брюками или широкими свободными моделями", - объясняет эксперт.
Платье-комбинация в спортивном стиле
Сочетание женственного платья со спортивными вещами уже давно стало классикой современной моды. Такие образы выглядят непринужденно, но в то же время очень стильно.
"Комбинируйте с спортивными вещами - кроссовками, худи, ветровками или кепками. Это сразу делает образ более повседневным", - говорит эксперт.
Летние образы с платьем-комбинацией
В жаркую погоду платье-комбинация легко сочетается с натуральными фактурами и пляжными аксессуарами. Такие образы одинаково уместно смотрятся и на курорте, и в городе.
"А если это вариант для лета, то миксуем с вьетнамками, плетеными сумками, оверсайз-рубашками. Можно, кстати, их завязать на пояс", – подытоживает Лена Незлая.
Как стилизовать платье-комбинацию - советы стилиста:
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Об авторе: Елена Незлая
Елена Незлая - украинская инфлюенсерша и лайфстайл-блогерша, проживающая в Варшаве. На своей странице, насчитывающей более 34 тысяч подписчиков, она делится контентом о стиле, книгах и велнесе.
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