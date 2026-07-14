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Почему нужно всегда застилать кровать по утрам: мольфар дал неожиданный совет

Мария Николишин
14 июля 2026, 15:06
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Мольфар объяснил, как застеленная постель влияет на настроение человека в течение всего дня.
Почему нужно всегда застилать кровать по утрам: мольфар дал неожиданный совет
Нужно ли застилать кровать по утрам / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Почему незастеленная кровать "сливает" энергию человека
  • Как привлечь в жизнь деньги и любовь

Некоторые люди, просыпаясь утром, сразу застилают кровать, а другие, наоборот, этого не делают. Хотя на первый взгляд это кажется мелочью, время, когда человек застилает кровать, имеет большое значение.

Главред решил разобраться, почему нужно застилать кровать утром.

видео дня

Почему очень важно застилать кровать по утрам

Мольфар Макс Гордеев в своем видео рассказал, что незастеленная постель после сна забирает у человека положительную энергию и привносит негатив в его повседневную жизнь.

"Никогда не оставляй свою постель после сна незастеленной. Это очень важно, потому что ты должен понимать: если будешь так поступать, в твоей жизни останется очень много негатива", - подчеркнул он.

Как сон влияет на энергетику человека

По его словам, ночной отдых выполняет роль своеобразной естественной зарядки для организма.

"Когда ты спишь, твоя энергия накапливается, твоя энергия гармонизируется для того, чтобы ты хорошо провел или провела свой день. Продуктивно, для того, чтобы привлечь к себе много денег, любви, много позитива", - рассказал мольфар.

Максим Гордеев
Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Почему незастеленная кровать "сливает" энергию

Игнорирование этого утреннего ритуала, по словам Гордеева, оказывает противоположный эффект на самочувствие человека в течение дня.

"Вот когда ты не застилаешь свою постель, ты тем самым обнуляешь свою энергию, сливаешь ее, и потом весь день чувствуешь себя очень-очень плохо. Поэтому запомни раз и навсегда: тебе нужно застилать кровать после того, как ты проснулся", - подчеркнул он.

Почему нельзя оставлять кровать незастеленной - видео:

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О персоне: Макс Гордеев

Макс Гордеев - таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов".

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