Как хранить чашки после мытья: многие узнают правду слишком поздно

Неправильное хранение кружек может привести к появлению влаги, запаха и пыли. Разбираемся, какой способ подходит для разных кухонь лучше всего.

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Как хранить кружки правильно / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему миллионы людей хранят кружки по-разному

В каком случае лучше ставить их вверх дном

Какой способ оказался самым практичным

Некоторые люди переворачивают кружки вверх дном, другие же оставляют их открытыми. Пользователи соцсетей попытались выяснить, какой способ лучше защищает посуду от влаги, пыли и неприятного запаха.

У каждого человека есть бытовые привычки, которые кажутся правильными, пока не становятся предметом жарких споров. Одна из таких тем неожиданно вызвала активные обсуждения в сети. Пользователи Reddit начали обсуждать тему правильного хранения кружек.

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Универсального ответа не существует. Лучший вариант зависит от того, где именно хранится посуда и в каких условиях находится кухня.

Многие советуют хранить кружки отверстием вверх

По словам пользователей, в закрытых кухонных шкафах кружки лучше ставить в обычном положении (отверстием вверх). Главная причина заключается в том, что даже после мытья внутри посуды может оставаться небольшое количество влаги.

"В закрытых шкафах, перевернув их лицевой стороной вверх, чтобы обеспечить выход влаги", - объясняет один из пользователей.

Многие советуют хранить кружки отверстием вверх / Фото: скриншот с Youtube

Если перевернуть недостаточно высушенную кружку вверх дном, влага задерживается внутри. Со временем это может привести к появлению неприятного запаха.

Кроме того, некоторые считают такой способ более гигиеничным. Внутренние поверхности шкафов далеко не всегда остаются идеально чистыми, поэтому соприкосновение края кружки с полкой нравится не всем.

Когда лучше переворачивать кружки

Если посуда хранится на открытых полках или рядом с кофемашиной, ситуация меняется.

В этом случае хранение вверх дном помогает защитить внутреннюю поверхность кружек от пыли, которая неизбежно оседает в помещении. Некоторые любители кофе также отмечают, что кружки, стоящие на кофемашине вверх дном, быстрее нагреваются благодаря теплому воздуху от устройства.

Хранение вверх дном помогает защитить внутреннюю поверхность кружек от пыли / Фото: скриншот с Youtube

Еще один аргумент связан с устойчивостью.

"Чашки и стаканы с более узким дном более устойчивы при хранении вверх дном и менее склонны опрокидываться, когда вы пытаетесь их достать", - написал один из пользователей форума.

Какой вариант называют оптимальным

Многие пользователи сходятся во мнении, что выбирать способ хранения стоит с учетом условий кухни:

в закрытых шкафах предпочтительнее хранить кружки отверстием вверх, чтобы остаточная влага могла испаряться;

на открытых полках лучше ставить их вверх дном, защищая внутреннюю часть от пыли;

перед тем как убрать кружку в шкаф, важно убедиться, что она полностью высохла.

Таким образом, единственно правильного способа не существует. Однако соблюдение этих простых рекомендаций поможет сохранить посуду чистой, избежать появления неприятного запаха и продлить срок ее службы.

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