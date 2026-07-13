"Как хотела мама": Тина Кароль заговорила о личной жизни сына и его профессии

Вы узнаете:
- Чем занимается Вениамин Огир
- Что происходит в личной жизни сына Тины Кароль
Популярная украинская певица Тина Кароль впервые за долгое время поделилась подробностями из жизни своего единственного сына, 17-летнего Вениамина Огира. В интервью "Люкс ФМ" артистка рассказала, чем занимается ее сын и что происходит в его личной жизни.
Юноша уже много лет живет и учится в Великобритании, где сейчас оканчивает старшие классы одной из самых престижных английских школ. Звездная мама с гордостью рассказала, что ее сын уже окончательно определился со своей будущей профессией.
"Он определился с будущей профессией и уже начинает добывать ее. Потому что старшие классы - это уже распределение по специальностям. Веня политолог и экономист. Содержательная личность - все, как хотела мама. Это шутка. На самом деле в 17 лет им уже хватает ума вести дискуссии на эти темы", - поделилась певица.
Помимо учебы, Тина Кароль затронула тему личной жизни повзрослевшего наследника. По словам артистки, на данный момент сердце юноши абсолютно свободно, и до серьезных романов дело пока не дошло. Исполнительница пошутила, что будущей девушке сына следует остерегаться ее.
"Что касается избранницы, то не дошло у нас до этого. Буду ужасной свекровью, просто даже не становитесь в очередь", - добавила певица.
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О персоне: Тина Кароль
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
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