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Победил рак и внезапно умер: звезда "Парка Юрского периода" скончался

Кристина Трохимчук
13 июля 2026, 11:14
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Знаменитый новозеландский актер Сэм Нилл ушел из жизни в возрасте 78 лет в Сиднее.
Cэм Нилл умер
Cэм Нилл умер / коллаж: Главред, фото: imdb.com, pexels.com

Вы узнаете:

  • Сэм Нилл умер
  • Причина смерти звезды "Парка Юрского периода"

В возрасте 78 лет ушел из жизни знаменитый новозеландский актер Сэм Нилл, получивший мировую известность благодаря роли доктора Алана Гранта в культовой франшизе Стивена Спилберга "Парк Юрского периода". Трагическое известие официально подтвердила семья актера, опубликовав заявление на его странице в Instagram.

Сообщается, что актер провел свои последние часы в окружении близких в частной больнице Святого Винсента в Сиднее, Австралия. Родные актера отметили, что его уход стал полной неожиданностью. Ранее актер открыто боролся с раком крови третьей стадии.

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Cэм Нилл - болезнь
Cэм Нилл - болезнь / фото: imdb.com

"С огромной печалью семья Сэма Нилла делится новостью о его кончине в понедельник, 13 июля, в Сиднее, Австралия. Сэм был окружен семьей и ушел с тем достоинством, которое характеризовало всю его жизнь. Эта потеря была внезапной и неожиданной, но утешением служит тот факт, что Сэм оставался свободен от рака", - говорится в заявлении близких.

Семья также выразила благодарность медицинскому персоналу частной больницы Святого Винсента за невероятную заботу и поддержку в последние дни жизни артиста.

Сэм Нилл - Парк Юрского периода
Сэм Нилл - Парк Юрского периода / фото: imdb.com

Сэм Нилл - фильмы и сериалы

Сэм Нилл оставил колоссальный след в кинематографе. За свою многолетнюю карьеру он блестяще сыграл десятки разноплановых ролей. Помимо легендарного "Парка Юрского периода", зрители знают его по культовым картинам "Пианино", "В пасти безумия", "Охота за "Красным Октябрем", фантастическому хоррору "Сквозь горизонт", а также по ролям в популярных сериалах "Острые козырьки" и "Тюдоры".

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Про персону: Сэм Нилл

Сэм Нилл - новозеландский актер кино и телевидения, наиболее известный ролью доктора Алана Гранта в фильмах "Парк Юрского периода" и "Парк Юрского периода 3", а также ролью кардинала Томаса Уолси в телесериале "Тюдоры", сообщает Википедия. Офицер Ордена Британской империи.

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