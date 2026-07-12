РФ атакует опасным дроном нового поколения: в МО раскрыли главную технологию

Реактивные "Шахеды" могут летать как в управляемом режиме, так и по сигналам спутниковой навигации, предупредил Сергей Бескрестнов.

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РФ атакует Украину дронами / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden

Главное из заявлений Бескрестнова:

"Бандероли" не имеют онлайн-управления и идут по сигналам спутниковой навигации

"Шахеды" могут летать как в управляемом режиме, так и по сигналам спутниковой навигации

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал о ряде средств поражения на вооружении страны-агрессора РФ.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, российский дрон "Герань-5" напоминает боеприпас "Бандероль".

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"Это уже следующая стадия, и россияне также ее используют. Есть и "Бандероли", есть и реактивные КАБы - нечто похожее то ли на дрон, то ли на крылатую ракету. Можно сказать, что это средства одной логики, но с разными характеристиками", - сообщил он.

По словам эксперта, "Бандероли" не имеют онлайн-управления. И они летают так, как раньше летали "Шахеды", - по сигналам спутниковой навигации.

"Тогда как реактивные "Шахеды" могут летать как в управляемом режиме, так и по сигналам спутниковой навигации. В последнее время много именно управляемых "Шахедов". Кроме того, у "Бандероли" скорость может быть выше, чем у "Герани-3". Если у "Герани-3" скорость составляет примерно 300 км/ч, то у "Герани-4" - уже 400–500 км/ч. А "Бандероль" - это уже что-то примерно на уровне "Герани-4" или даже "Герани-5", - уточнил он.

В то же время собеседник предупредил о том, что "Шахед" запускается с земли, а "Бандероль" может запускаться с воздушного носителя - например, с вертолета или самолета.

"Это дает больше маневренности. То есть его можно запускать с очень близкого расстояния. Российская авиация может подлетать к границе и сбрасывать эти средства даже с большой высоты - например, с 5 или 7 км. За счет этого появляется дополнительная дальность", - отметил он.

/ Инфографика: Главред

Бескрестнов добавил, что реактивные "Бандероли" могут проходить первый коридор воздушной защиты, например, на очень больших высотах.

"Поэтому я делаю ставку на то, что наши ребята построят - и они уже строят - реактивные перехватчики, которые смогут атаковать реактивные "Шахеды", - резюмировал он.

Жданов оценил вероятность новых крупных атак по Киеву

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что угроза повторных массированных ударов по Киеву остается актуальной. По его словам, российские силы могут увеличивать промежутки между атаками, однако это не свидетельствует о полном снижении опасности для украинской столицы.

Комментируя предыдущую масштабную атаку, аналитик отметил, что Россия, по его оценке, использовала значительную часть имеющихся ракетных ресурсов. Жданов также допустил, что среди примененного вооружения могла находиться межконтинентальная баллистическая ракета.

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Ранее сообщалось, что враг атаковал и город Днепр. Во время работы подразделений ГосЧС оккупанты нанесли повторный удар, в результате чего погиб спасатель.

Напомним, российские оккупанты атаковали Сумы ударными беспилотниками типа "Шахед" и "Молния". В городе зафиксировали несколько "прилетов".

Как сообщал Главред, ранее российские войска совершили очередную комбинированную атаку на Киев с применением баллистического вооружения. В столице раздалась серия взрывов.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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