Последний шанс Путина: Кремль готовит удар по Европе – Independent

Несмотря на массированные воздушные атаки России, украинским силам пока удается в целом удерживать линию фронта.

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Кремль готовит удар по Европе – Independent / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Кратко:

Кремль верит, что до сентября сохраняется своеобразное "окно возможностей"

Если Путин не одержит победу, война все равно не закончится

В ближайшие два месяца российское руководство может рассматривать ситуацию как последний шанс изменить ход войны в свою пользу, одновременно наращивая активность за пределами Украины. Такое мнение высказал военный обозреватель The Independent Роберт Фокс.

По его оценке, несмотря на массированные воздушные атаки России, украинским силам пока удается в целом удерживать линию фронта. При этом заявления российского диктатора Владимира Путина о скором захвате всей Донецкой области после возможного взятия Константиновки, как считает автор, не соответствуют реальной ситуации на поле боя. Он отмечает, что подобные оценки звучат и со стороны некоторых российских военных блогеров.

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На этом фоне Фокс выделяет три фактора, которые, по его мнению, свидетельствуют об усилении давления Москвы на европейские страны.

Первым признаком автор называет уверенность Кремля в том, что до сентября сохраняется своеобразное "окно возможностей". По мнению обозревателя, такой настрой может быть связан с разногласиями внутри НАТО, неоднозначными заявлениями президента США Дональда Трампа, напряженной ситуацией на Ближнем Востоке, а также с истощением украинской системы противовоздушной обороны.

Вторым фактором, как отмечается в статье, является активизация российской информационной кампании в Европе. По словам Фокса, Москва распространяет обвинения в адрес стран Балтии, утверждая, что они якобы помогают Украине в организации атак беспилотниками по территории России. В частности, за последнюю неделю официальные представители российских властей публично заявляли о якобы вовлеченности Латвии в конфликт на стороне Украины.

Еще одним признаком автор считает рост военной активности России вблизи сил НАТО. Он напоминает об инциденте в Норвежском море, когда российский разведывательный самолет Ту-95 приблизился к корабельной группе Альянса, в состав которой входил британский авианосец HMS Prince of Wales. По данным издания, самолет сбросил около двух десятков гидроакустических буев, после чего был перехвачен британскими истребителями F-35.

По словам автора, этот маневр был демонстративным и даже несколько детским, однако преследовал конкретную цель.

"Даже если бы буи работали всего несколько минут, они могли бы помочь определить, какие именно подводные лодки сопровождения НАТО находятся в этом районе", - заявил он.

Фокс также подчеркнул, что в последнее время российские подводные лодки – как пилотируемые, так и беспилотные – всё активнее действуют в Северном и Ирландском морях, а также в Ла-Манше, отслеживая топливные трубопроводы и подводные кабели связи. По его словам, "ощущение того, что война постепенно выходит за пределы Украины и распространяется на весь регион, только усиливается".

Если Путин не одержит победу, война все равно не закончится

Третий признак вероятного нападения на Европу, по мнению автора, – значительное ухудшение ситуации в самой России, где, как известно, экономика переживает далеко не лучшие времена. Речь идет об очередях за топливом, перебоях с интернетом и мобильной связью. Кроме того, оккупированный Россией Крым переживает острый дефицит топлива и воды.

Однако, пишет обозреватель, если попытка одержать хотя бы какую-то победу для Путина провалится, это не будет означать окончания войны.

"Россия уже функционирует как военная экономика, а Путин стал её военным лидером. Мир не входит в его представление о собственном политическом выживании", - говорится в сообщении.

По мнению автора, если война продлится зимой, российскому диктатору придётся прибегнуть к ещё более рискованным шагам. Скорее всего, он объявит частичную или полную мобилизацию, чтобы набрать не менее 500 тысяч новых военнослужащих. Почти наверняка это будет сопровождаться введением полного военного положения.

"В таком случае о собственной противовоздушной обороне придется серьезно задуматься не только Киеву и его балтийским соседям. Это коснется всех европейских союзников по НАТО, включая Великобританию", – говорится в статье.

По словам автора, странам придётся пересмотреть собственную систему защиты территории и морских рубежей.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Эксперт оценил возможные цели Москвы в отношениях с НАТО

Экс-дипломат России Борис Бондарев высказал мнение, что российское руководство может быть заинтересовано в проверке устойчивости и сплоченности Североатлантического альянса. По его словам, одним из возможных направлений такой стратегии может стать попытка усилить существующие противоречия между государствами-членами НАТО и ослабить их единую позицию.

По мнению эксперта, снижение уровня внутреннего единства Альянса способно создать дополнительные риски для европейской безопасности. В случае ослабления механизмов коллективной защиты отдельным странам Европы пришлось бы в большей степени полагаться на собственные ресурсы для обеспечения безопасности и искать новые форматы взаимодействия с другими государствами, включая Россию.

Угроза РФ для НАТО – новости по теме:

Как сообщал Главред, генсек Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими выкриками в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подтолкнуть Россию к атаке на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

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Об источнике: The Independent The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

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