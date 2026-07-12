РФ будет атаковать все, что сможет: 'Флеш' объявил о новой фазе войны и угрозах

"Флеш" объяснил, почему приближение возможных мирных переговоров меняет характер ударов.

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Россия будет усиливать удары / коллаж: Главред, фото: t.me/serhii_flash

Главное из заявления "Флеша":

Война перешла в фазу дипстрайков и мидлстрайков

Враг будет наносить удары на глубину 100 км по любым объектам

У Украины есть ресурсы для ударов по территории России

Война в Украине все больше смещается из формата боев на линии фронта в фазу ударов по тыловой инфраструктуре - так называемые "дипстрайки" и "мидлстрайки", которые стороны наращивают по мере приближения возможных переговоров о мире. Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Чем ближе к возможным переговорам о мире, тем больше стороны готовят для них почву. Война из формата боевых действий на фронтах перешла в фазу дипстрайков и мидлстрайков", - говорится в сообщении. видео дня

По его словам, Украина находится в относительно более выгодном положении, ведь территория и количество критически важной инфраструктуры России значительно больше, и полностью прикрыть все эти объекты враг не сможет даже за несколько лет.

"Мы в лучших условиях, потому что Россия больше нас, имеет больше критических объектов, влияющих на ход войны, и даже через несколько лет не сможет обеспечить их защиту", - подчеркнул он.

В то же время Бескрестнов добавил, что у украинской стороны есть своя уязвимость - враг не ограничивается выборочными целями и уже атакует практически любые объекты в тылу. Речь идет об ударах на глубину до 100 километров по объектам, которые ранее не считались приоритетными целями.

"Мы более уязвимы в том, что враг не будет выбирать (уже не выбирает) объекты для атаки на нашей территории. Мы защищаем тыловые регионы от бензиновых "шахедов" в целом. Поэтому нужно готовиться к тому, что они будут атаковать на глубину 100 километров все, что возможно: АЗС, почтовые отделения, любые склады, предприятия, базы строительной и сельскохозяйственной техники, объекты железной дороги, автомобильные дороги, электроподстанции не только большой мощности", - предупредил "Флеш".

Он также обратил внимание на принципиальное различие в мотивации сторон в отношении продолжения ударов по инфраструктуре.

"Ситуация совершенно абсурдна: обе стороны планомерно уничтожают инфраструктуру друг друга. При этом гибнут люди. Мы хотим все это остановить, а наш враг - нет. Его все это вполне устраивает. Следует понимать, что ресурсов и вдохновения для уничтожения объектов на территории нашего врага у нас более чем достаточно", - подытожил советник министра обороны.

Сергей Бескрестнов "Флеш" / Инфографика: Главред

РФ усилила удары по АЗС

Топливный эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин заявил, что в последнее время Россия усилила атаки беспилотниками на автозаправочные станции на территории Украины.

По его словам, одной из возможных целей таких ударов является попытка создать перебои с обеспечением топливом, подобные тем, что сейчас наблюдаются в самой России.

"При нынешней интенсивности атак к концу года Россия может временно вывести из строя около четверти украинских автозаправочных станций. "Шахеды" долетают аж до Мукачево. И нет возможности установить ПВО над каждой заправкой", - подчеркнул он.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшем окружении российского лидера Владимира Путина есть люди, которые поддерживают намерение Украины завершить войну и понимают, что для мира нет альтернативы.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва не собирается соглашаться на прекращение огня по линии фронта. Кремль и в дальнейшем будет пытаться достичь "целей СВО".

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что агрессор не отказался от своих планов полной оккупации Луганской и Донецкой областей, стремится расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать и расширить буферную зону в северных регионах Украины.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем общественной организации "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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