Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ будет атаковать все, что сможет: "Флеш" объявил о новой фазе войны и угрозах

Мария Николишин
12 июля 2026, 14:11
google news Подпишитесь
на нас в Google
"Флеш" объяснил, почему приближение возможных мирных переговоров меняет характер ударов.
РФ будет атаковать все, что сможет: 'Флеш' объявил о новой фазе войны и угрозах
Россия будет усиливать удары / коллаж: Главред, фото: t.me/serhii_flash

Главное из заявления "Флеша":

  • Война перешла в фазу дипстрайков и мидлстрайков
  • Враг будет наносить удары на глубину 100 км по любым объектам
  • У Украины есть ресурсы для ударов по территории России

Война в Украине все больше смещается из формата боев на линии фронта в фазу ударов по тыловой инфраструктуре - так называемые "дипстрайки" и "мидлстрайки", которые стороны наращивают по мере приближения возможных переговоров о мире. Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Чем ближе к возможным переговорам о мире, тем больше стороны готовят для них почву. Война из формата боевых действий на фронтах перешла в фазу дипстрайков и мидлстрайков", - говорится в сообщении.

видео дня

По его словам, Украина находится в относительно более выгодном положении, ведь территория и количество критически важной инфраструктуры России значительно больше, и полностью прикрыть все эти объекты враг не сможет даже за несколько лет.

"Мы в лучших условиях, потому что Россия больше нас, имеет больше критических объектов, влияющих на ход войны, и даже через несколько лет не сможет обеспечить их защиту", - подчеркнул он.

В то же время Бескрестнов добавил, что у украинской стороны есть своя уязвимость - враг не ограничивается выборочными целями и уже атакует практически любые объекты в тылу. Речь идет об ударах на глубину до 100 километров по объектам, которые ранее не считались приоритетными целями.

"Мы более уязвимы в том, что враг не будет выбирать (уже не выбирает) объекты для атаки на нашей территории. Мы защищаем тыловые регионы от бензиновых "шахедов" в целом. Поэтому нужно готовиться к тому, что они будут атаковать на глубину 100 километров все, что возможно: АЗС, почтовые отделения, любые склады, предприятия, базы строительной и сельскохозяйственной техники, объекты железной дороги, автомобильные дороги, электроподстанции не только большой мощности", - предупредил "Флеш".

Он также обратил внимание на принципиальное различие в мотивации сторон в отношении продолжения ударов по инфраструктуре.

"Ситуация совершенно абсурдна: обе стороны планомерно уничтожают инфраструктуру друг друга. При этом гибнут люди. Мы хотим все это остановить, а наш враг - нет. Его все это вполне устраивает. Следует понимать, что ресурсов и вдохновения для уничтожения объектов на территории нашего врага у нас более чем достаточно", - подытожил советник министра обороны.

Сергей Бескрестнов
Сергей Бескрестнов "Флеш" / Инфографика: Главред

РФ усилила удары по АЗС

Топливный эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин заявил, что в последнее время Россия усилила атаки беспилотниками на автозаправочные станции на территории Украины.

По его словам, одной из возможных целей таких ударов является попытка создать перебои с обеспечением топливом, подобные тем, что сейчас наблюдаются в самой России.

"При нынешней интенсивности атак к концу года Россия может временно вывести из строя около четверти украинских автозаправочных станций. "Шахеды" долетают аж до Мукачево. И нет возможности установить ПВО над каждой заправкой", - подчеркнул он.

РФ будет атаковать все, что сможет: 'Флеш' объявил о новой фазе войны и угрозах
Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшем окружении российского лидера Владимира Путина есть люди, которые поддерживают намерение Украины завершить войну и понимают, что для мира нет альтернативы.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва не собирается соглашаться на прекращение огня по линии фронта. Кремль и в дальнейшем будет пытаться достичь "целей СВО".

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что агрессор не отказался от своих планов полной оккупации Луганской и Донецкой областей, стремится расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать и расширить буферную зону в северных регионах Украины.

Читайте также:

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем общественной организации "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине АЗС новости Украины война России и Украины ракетный удар атака дронов Сергей Флэш Бескрестнов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Землю накрыла сильная магнитная буря: когда утихнет геомагнитный шторм

Землю накрыла сильная магнитная буря: когда утихнет геомагнитный шторм

14:48Синоптик
В Украине готовится отставка премьера и перезапуск кабмина: Зеленский раскрыл подробности

В Украине готовится отставка премьера и перезапуск кабмина: Зеленский раскрыл подробности

14:40Политика
РФ будет атаковать все, что сможет: "Флеш" объявил о новой фазе войны и угрозах

РФ будет атаковать все, что сможет: "Флеш" объявил о новой фазе войны и угрозах

14:11Война
Реклама

Популярное

Ещё
Что положить в чужую посуду перед возвращением — народная приметка

Что положить в чужую посуду перед возвращением — народная приметка

День рыбака 2026 — поздравления, картинки и открытки для любителей и профессионалов

День рыбака 2026 — поздравления, картинки и открытки для любителей и профессионалов

У популярного российского певца отказали ноги

У популярного российского певца отказали ноги

Киркоров поставил крест на своей проблемной дочери

Киркоров поставил крест на своей проблемной дочери

Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 июля: Тельцам — уют, Весам — выбор

Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 июля: Тельцам — уют, Весам — выбор

Последние новости

15:05

Деньги сами идут к ним: пять знаков зодиака чаще других становятся богатыми

15:01

Пол будет пахнуть свежестью гораздо дольше: что нужно добавить в воду для мытья

14:48

Землю накрыла сильная магнитная буря: когда утихнет геомагнитный шторм

14:40

В Украине готовится отставка премьера и перезапуск кабмина: Зеленский раскрыл подробности

14:13

Поздравления с днём рождения подруге — красивые слова и забавные картинки

У России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей "Флеш" БескрестновУ России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей «Флеш» Бескрестнов
14:11

РФ будет атаковать все, что сможет: "Флеш" объявил о новой фазе войны и угрозах

13:53

Зачем ставить кофейную гущу с содой в холодильник: незаменимый лайфхак

13:47

"Идут малыми группами": оккупанты усилили давление на Лиманском направлении

13:42

Китайский гороскоп на завтра, 13 июля: Тиграм - уступки, Петухам - накал страстей

Реклама
13:27

РФ готовит новую угрозу: Флэш объяснил, почему над Украиной стало меньше Шахедов

13:00

В Австралии миллионы кроликов, но их не едят: основные причины табу

12:58

В Украину возвращается комфортное тепло: какой будет погода в начале недели

12:56

Открытые или закрытые окна: что действительно поможет сохранить прохладу в домеВидео

12:54

Клиентка ПриватБанка лишилась 10 тысяч гривен: женщина во всем винит банк

12:16

Умер Линдси Грэм: что сенатор говорил о войне в Украине, Путине

12:14

ВСУ разгромили танкеры, паромы и НПЗ: раскрыты последствия ударов по РФ

12:04

Погода на вторую половину лета — приметы 13 июля, которые обязательно сбудутся

12:02

Какой церковный праздник в Украине 13 июля: как правильно отметить

11:47

Доллар достигнет психологической отметки: каким будет курс валют с понедельника

11:08

Финансовый гороскоп на 13–19 июля: Львам — терпение, Девам — баланс расходов

Реклама
10:56

В Украину вернется жара до +35 градусов: когда закончатся дожди и грозы

10:52

ПВО Украины пропускает 92% баллистики: СМИ назвали главную уязвимость Киева

10:30

Любовный гороскоп на 13–19 июля: Тельцам — гармония, Львам — поддержка

09:34

Тотальный блэкаут в Крыму: взрывы гремели сразу в нескольких районах полуострова

09:27

Скончался сенатор США Линдси Грэм: реакция Украины

08:40

Оккупанты ударили "Шахедами" по Кривому Рогу: есть погибшие

08:35

Бензина станет еще меньше: дроны атаковали стратегический НПЗ России, деталиВидео

08:10

Что на самом деле поразили дроны СБУ в России: Копытько раскрыл правдумнение

07:36

РФ атаковала Харьков "Шахедами": повреждено более 20 домов, есть пострадавшие

05:36

Гороскоп на завтра, 13 июля: Ракам — удовольствие, Львам — перемены

04:44

Что положить в чужую посуду перед возвращением — народная приметка

04:16

Лучшая жена по дате рождения: психолог рассказала, кто она

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с помидорами за 51 с

03:03

Именины с 13 по 19 июля — кто будет отмечать именины на следующей неделе

01:46

Сенсационное открытие: следы жизни на Марсе могут быть совсем рядом

11 июля, суббота
23:55

Киркоров поставил крест на своей проблемной дочери

23:24

О бесконечной прополке можно забыть: простой трюк избавит участок от сорняков

23:00

У популярного российского певца отказали ноги

22:31

"Не хотим его видеть": Навроцкий сделал скандальное заявление в отношении Украины

22:14

Комбриг ВСУ ушел в бега: раскрыто громкое подозрение в похищении и убийстве

Реклама
21:40

Удары Украины ошеломили РФ, даже США не готовы к таким атакам - Fox News

21:39

Жизнь четырех знаков зодиака изменится к лучшему к концу 2026 года

21:17

Звучит ужасно: как одним метким словом заменить русизм "мне обидно"

20:50

"Будут наказаны": Зеленский назвал виновных в трагедии со складами в ВишневомФото

20:41

РФ может разрушить четверть АЗС в Украине: пугающий прогноз новых обстрелов

20:06

Сода или разрыхлитель — в чём разница и что лучше добавлять в тесто

19:49

Украина сможет делать ракеты к Patriot быстрее, чем США - американский политик

19:36

РФ начала бить по Киеву опасной баллистикой: раскрыты детали о ракетахВидео

19:14

Лунный календарь на неделю — какие дни принесут успех, а какие — испытания

19:12

Украинцы в ЕС: в Эстонии, Польше и Германии беженцев ждут нововведения

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости Полтавы
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять