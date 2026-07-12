Пол будет пахнуть свежестью гораздо дольше: что нужно добавить в воду для мытья

Большинство моющих средств создают лишь временное ощущение чистоты, которое исчезает уже через час после уборки.

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Как правильно мыть пол - что добавить в воду для свежести / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как правильно мыть пол

Что добавить в воду для мытья пола

Чем помыть пол, чтобы он приятно пахнул

Каждый сталкивался с ситуацией, когда после мытья пола запах чистоты держится всего несколько минут, а уже через час этот эффект исчезает. Причина проста - большинство моющих средств содержат ароматизаторы, которые быстро испаряются. Но существуют простые приемы, которые помогают сохранить чистоту и приятный аромат в доме значительно дольше.

Главред расскажет, что нужно добавить в воду для приятного запаха.

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Что добавить в воду для мытья пола

Эксперты по уборке советуют добавить в ведро с водой несколько капель эфирного масла. Достаточно двух-трех капель, чтобы усилить аромат без риска для поверхности, пишет Wprost. Лаванда создает спокойный и стойкий аромат, цитрусовые дарят ощущение свежести, а эвкалипт ассоциируется с чистотой и часто используется в отелях и оздоровительных центрах. Важно не переборщить, ведь чрезмерное количество может оставить полосы или сделать пол скользким.

Почему запах держится по-разному

Материал пола имеет значение. Древесина и ламинат с пористой структурой удерживают аромат дольше, тогда как гладкая плитка быстро его высвобождает. Влажность, температура и проветривание также влияют: чем активнее циркулирует воздух, тем быстрее запах исчезает.

Как правильно мыть пол / Инфографика: Главред

Дополнительные советы от профессионалов

Уборщики рекомендуют мыть пол хорошо отжатой шваброй. Избыток воды не улучшает результат, а лишь затягивает процесс высыхания и ускоряет испарение запаха. Слегка влажная швабра оставляет поверхность чистой и помогает аромату сохраняться дольше.

Также можно добавить в воду немного кондиционера для белья, его небольшое количество действительно оставляет приятный запах. Но его стоит применять только на плитке. На деревянных, ламинированных или виниловых поверхностях он может образовывать пленку, что способствует появлению полос и ухудшает свойства покрытия.

Важный нюанс

Перед использованием эфирных масел рекомендуем проверить их безопасность для кошек и собак. Некоторые натуральные ароматы могут оказывать негативное воздействие, поэтому лучше выбирать те, которые не вредят домашним питомцам.

Смотрите видео о том, чем помыть пол, чтобы он как можно дольше оставался чистым:

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Об источнике: Wprost Wprost - это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно значимые вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.

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