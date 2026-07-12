Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Пол будет пахнуть свежестью гораздо дольше: что нужно добавить в воду для мытья

Инна Ковенько
12 июля 2026, 15:01
google news Подпишитесь
на нас в Google
Большинство моющих средств создают лишь временное ощущение чистоты, которое исчезает уже через час после уборки.
Пол будет пахнуть свежестью гораздо дольше: что нужно добавить в воду для мытья
Как правильно мыть пол - что добавить в воду для свежести / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как правильно мыть пол
  • Что добавить в воду для мытья пола
  • Чем помыть пол, чтобы он приятно пахнул

Каждый сталкивался с ситуацией, когда после мытья пола запах чистоты держится всего несколько минут, а уже через час этот эффект исчезает. Причина проста - большинство моющих средств содержат ароматизаторы, которые быстро испаряются. Но существуют простые приемы, которые помогают сохранить чистоту и приятный аромат в доме значительно дольше.

Главред расскажет, что нужно добавить в воду для приятного запаха.

видео дня

Что добавить в воду для мытья пола

Эксперты по уборке советуют добавить в ведро с водой несколько капель эфирного масла. Достаточно двух-трех капель, чтобы усилить аромат без риска для поверхности, пишет Wprost. Лаванда создает спокойный и стойкий аромат, цитрусовые дарят ощущение свежести, а эвкалипт ассоциируется с чистотой и часто используется в отелях и оздоровительных центрах. Важно не переборщить, ведь чрезмерное количество может оставить полосы или сделать пол скользким.

Почему запах держится по-разному

Материал пола имеет значение. Древесина и ламинат с пористой структурой удерживают аромат дольше, тогда как гладкая плитка быстро его высвобождает. Влажность, температура и проветривание также влияют: чем активнее циркулирует воздух, тем быстрее запах исчезает.

Как правильно мыть пол
Как правильно мыть пол / Инфографика: Главред

Дополнительные советы от профессионалов

Уборщики рекомендуют мыть пол хорошо отжатой шваброй. Избыток воды не улучшает результат, а лишь затягивает процесс высыхания и ускоряет испарение запаха. Слегка влажная швабра оставляет поверхность чистой и помогает аромату сохраняться дольше.

Также можно добавить в воду немного кондиционера для белья, его небольшое количество действительно оставляет приятный запах. Но его стоит применять только на плитке. На деревянных, ламинированных или виниловых поверхностях он может образовывать пленку, что способствует появлению полос и ухудшает свойства покрытия.

Важный нюанс

Перед использованием эфирных масел рекомендуем проверить их безопасность для кошек и собак. Некоторые натуральные ароматы могут оказывать негативное воздействие, поэтому лучше выбирать те, которые не вредят домашним питомцам.

Смотрите видео о том, чем помыть пол, чтобы он как можно дольше оставался чистым:

@sizovasofiaa Лучший лайфхак для чистого пола ?? Ингредиенты: ?ведро тёплой воды ?2 ложки соли ? 1 ложка соды ?пробковый колпачок кондиционера для белья. ? Соль - вытягивает пыль и мелкую грязь с поверхности, действует как легкий антисептик ? Сода - отлично обезжиривает, растворяет пятна, устраняет запахи ? Кондиционер для белья - придаёт блеск, уменьшает статическое электричество (пыль не прилипает!), а ещё оставляет приятный аромат ? #лайфхак#пол#лайфхаки#полезно#уборка#чистота#clean♬ оригинальный звук - София Сизова

Читайте также:

Об источнике: Wprost

Wprost - это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно значимые вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лайфхак уборка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин может открыть новый фронт: нардеп назвал возможное направление

Путин может открыть новый фронт: нардеп назвал возможное направление

15:53Война
Последний шанс Путина: Кремль готовит удар по Европе – Independent

Последний шанс Путина: Кремль готовит удар по Европе – Independent

15:20Мир
Землю накрыла сильная магнитная буря: когда утихнет геомагнитный шторм

Землю накрыла сильная магнитная буря: когда утихнет геомагнитный шторм

14:48Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Что положить в чужую посуду перед возвращением — народная приметка

Что положить в чужую посуду перед возвращением — народная приметка

День рыбака 2026 — поздравления, картинки и открытки для любителей и профессионалов

День рыбака 2026 — поздравления, картинки и открытки для любителей и профессионалов

У популярного российского певца отказали ноги

У популярного российского певца отказали ноги

Киркоров поставил крест на своей проблемной дочери

Киркоров поставил крест на своей проблемной дочери

Китайский гороскоп на 13–19 июля: Крысам — успех, Кроликам — осторожность

Китайский гороскоп на 13–19 июля: Крысам — успех, Кроликам — осторожность

Последние новости

15:53

Путин может открыть новый фронт: нардеп назвал возможное направление

15:20

Последний шанс Путина: Кремль готовит удар по Европе – Independent

15:09

Жизнь станет намного лучше: для кого 13 июля начнётся удачная полоса в жизни

15:05

Деньги сами идут к ним: пять знаков зодиака чаще других становятся богатыми

15:01

Пол будет пахнуть свежестью гораздо дольше: что нужно добавить в воду для мытья

У России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей "Флеш" БескрестновУ России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей «Флеш» Бескрестнов
14:48

Землю накрыла сильная магнитная буря: когда утихнет геомагнитный шторм

14:40

В Украине готовится отставка премьера и перезапуск кабмина: Зеленский раскрыл подробности

14:13

Поздравления с днём рождения подруге — красивые слова и забавные картинки

14:11

РФ будет атаковать все, что сможет: "Флеш" объявил о новой фазе войны и угрозах

Реклама
13:53

Зачем ставить кофейную гущу с содой в холодильник: незаменимый лайфхак

13:47

"Идут малыми группами": оккупанты усилили давление на Лиманском направлении

13:42

Китайский гороскоп на завтра, 13 июля: Тиграм - уступки, Петухам - накал страстей

13:27

РФ готовит новую угрозу: Флэш объяснил, почему над Украиной стало меньше Шахедов

13:00

В Австралии миллионы кроликов, но их не едят: основные причины табу

12:58

В Украину возвращается комфортное тепло: какой будет погода в начале недели

12:56

Открытые или закрытые окна: что действительно поможет сохранить прохладу в домеВидео

12:54

Клиентка ПриватБанка лишилась 10 тысяч гривен: женщина во всем винит банк

12:16

Умер Линдси Грэм: что сенатор говорил о войне в Украине, Путине

12:14

ВСУ разгромили танкеры, паромы и НПЗ: раскрыты последствия ударов по РФ

12:04

Погода на вторую половину лета — приметы 13 июля, которые обязательно сбудутся

Реклама
12:02

Какой церковный праздник в Украине 13 июля: как правильно отметить

11:47

Доллар достигнет психологической отметки: каким будет курс валют с понедельника

11:08

Финансовый гороскоп на 13–19 июля: Львам — терпение, Девам — баланс расходов

10:56

В Украину вернется жара до +35 градусов: когда закончатся дожди и грозы

10:52

ПВО Украины пропускает 92% баллистики: СМИ назвали главную уязвимость Киева

10:30

Любовный гороскоп на 13–19 июля: Тельцам — гармония, Львам — поддержка

09:34

Тотальный блэкаут в Крыму: взрывы гремели сразу в нескольких районах полуострова

09:27

Скончался сенатор США Линдси Грэм: реакция Украины

08:40

Оккупанты ударили "Шахедами" по Кривому Рогу: есть погибшие

08:35

Бензина станет еще меньше: дроны атаковали стратегический НПЗ России, деталиВидео

08:10

Что на самом деле поразили дроны СБУ в России: Копытько раскрыл правдумнение

07:36

РФ атаковала Харьков "Шахедами": повреждено более 20 домов, есть пострадавшие

05:36

Гороскоп на завтра, 13 июля: Ракам — удовольствие, Львам — перемены

04:44

Что положить в чужую посуду перед возвращением — народная приметка

04:16

Лучшая жена по дате рождения: психолог рассказала, кто она

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с помидорами за 51 с

03:03

Именины с 13 по 19 июля — кто будет отмечать именины на следующей неделе

01:46

Сенсационное открытие: следы жизни на Марсе могут быть совсем рядом

11 июля, суббота
23:55

Киркоров поставил крест на своей проблемной дочери

23:24

О бесконечной прополке можно забыть: простой трюк избавит участок от сорняков

Реклама
23:00

У популярного российского певца отказали ноги

22:31

"Не хотим его видеть": Навроцкий сделал скандальное заявление в отношении Украины

22:14

Комбриг ВСУ ушел в бега: раскрыто громкое подозрение в похищении и убийстве

21:40

Удары Украины ошеломили РФ, даже США не готовы к таким атакам - Fox News

21:39

Жизнь четырех знаков зодиака изменится к лучшему к концу 2026 года

21:17

Звучит ужасно: как одним метким словом заменить русизм "мне обидно"

20:50

"Будут наказаны": Зеленский назвал виновных в трагедии со складами в ВишневомФото

20:41

РФ может разрушить четверть АЗС в Украине: пугающий прогноз новых обстрелов

20:06

Сода или разрыхлитель — в чём разница и что лучше добавлять в тесто

19:49

Украина сможет делать ракеты к Patriot быстрее, чем США - американский политик

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости Сум
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять