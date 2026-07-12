Бензина станет еще меньше: дроны атаковали стратегический НПЗ России, детали

НПЗ производит, в частности, бензин, дизельное и авиационное топливо.

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Удар по Сызранскому НПЗ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Дроны атаковали Сызранский НПЗ в Самарской области РФ

После удара на предприятии вспыхнул пожар

Вероятно, повреждена ключевая установка

Утром 12 июля беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России. Удар мог повредить одну из основных установок предприятия, после чего вспыхнул пожар. Об этом пишет Telegram-канал Exilenova+.

"Вероятно, была повреждена установка ЭЛОУ-АВТ-5, которая обеспечивает до 30% первичной переработки завода", - говорится в сообщении. видео дня

После атаки на территории завода вспыхнул пожар. Геолокацию места возгорания по видеозаписям очевидцев подтвердили OSINT-аналитики.

Стоит добавить, что Сызранский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Самарской области и входит в структуру российской компании "Роснефть".

Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другую продукцию. Ежегодно предприятие перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти.

Цель ударов вглубь РФ

Научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джеймс Хендерсон заявлял, что расширение зоны ударов вглубь РФ со стороны Украины становится серьезным вызовом для энергетической системы врага.

По его словам, стратегическая цель воздушной кампании Украины заключается в том, чтобы заставить кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина согласиться на прекращение войны вдоль нынешней линии фронта.

"В определенном смысле удар по Омску вполне может стать той каплей, которая переполнила чашу", - добавил он.

НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по российским НПЗ - что известно

Как сообщал Главред, в Московской и Калужской областях страны-агрессора России днем 10 июля объявили ракетную тревогу. В столице РФ начал гореть НПЗ в районе Капотни.

В ночь на 10 июля в Краснодарском крае страны-агрессора России было шумно из-за взрывов. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил об атаке на Ильский НПЗ. В районе предприятия прогремели взрывы, после чего возник пожар.

В ночь на 9 июля несколько регионов России всколыхнула очередная волна взрывов из-за налета беспилотников. Под ударом оказались объекты топливно-энергетического комплекса, в результате чего на двух нефтебазах вспыхнули масштабные пожары.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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