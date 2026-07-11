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"Россияне будут атаковать баллистикой": "Флеш" назвал цели и число ракет у РФ

Алексей Тесля
11 июля 2026, 16:52
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Киев является символической целью для РФ, что ранее объяснялось концентрацией здесь средств ПВО, пояснил Сергей Бескрестнов.
искандер
Появился прогноз новых ударов РФ по Украине / колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Бескрестнова:

  • РФ будет продолжать атаковать Украину баллистическими ракетами
  • По Украине ежемесячно могут наноситься удары 30 баллистическими ракетами

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов прокомментировал вопрос о кризисной ситуации по противодействию баллистическим ракетам страны-агрессора РФ.

"Россияне будут атаковать нас баллистическими ракетами. Такая ситуация уже сложилась по всей стране. Мы же знаем, что количество установок Patriot в Украине ограничено - они есть лишь в нескольких городах. Россия уже давно атакует всю страну баллистическими ракетами, и мы годами ничего не могли с этим поделать", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт отметил, что для врага Киев является символической целью, что ранее объяснялось концентрацией здесь средств ПВО.

"Многие люди, которых я знаю, переезжали в Киев из других городов именно потому, что здесь был Patriot. Но сейчас россияне смогут атаковать нас и будут атаковать дальше. Они могут атаковать все наши объекты. Мы не знаем, что именно и как они будут делать", - говорит он.

Инфографика patriot, патриот
/ Главред

Собеседник также не исключил, что для ударов по Киеву РФ может задействовать ракеты, применяемые на линии фронта.

"Запасы ракет у них есть. Я могу сказать, что, например, запасы "Искандеров" и баллистических ракет до С-400, которыми они нас атакуют, позволяют россиянам ежемесячно наносить по нам удары примерно 30 ракетами. Кроме того, мы понимаем, что они даже могут отозвать ракеты с фронта, чтобы атаковать Киев", - добавил Бескрестнов.

ЦПД о ракетных ударах по Киеву: важные детали

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал ночную атаку на столицу, высказав мнение, что применение баллистических ракет в данном случае не было обусловлено необходимостью достижения существенных военных целей.

По оценке Коваленко, подобные удары в большей степени рассчитаны на информационный и психологический эффект. Он предположил, что таким образом российская сторона стремится воздействовать на общественное мнение, в том числе отвлечь внимание от внутренних трудностей, включая проблемы с обеспечением топливом и ситуацию на автозаправочных станциях.

Глава ЦПД также заявил, что атаки по жилой инфраструктуре могут рассматриваться как элемент информационного давления и использоваться для формирования выгодной для российской стороны повестки.

Как писал Главред, российская атака на Киев привела к масштабным разрушениям и новым жертвам. По данным городской военной администрации, в результате есть погибшие и много пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что ПВО не сбила ни одной баллистики и Циркона. Враг нанес комбинированный удар по Киеву, задействовав 419 средств воздушного нападения, из которых удалось сбить 363 цели.

Напомним, ранее сообщалось о том, почему ПВО не сбила баллистику. Наибольшее число жертв зафиксировано в Подольском и Дарницком районах столицы.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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