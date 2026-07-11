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РФ атаковала Киев баллистикой: есть пострадавшие, разрушения, возникли пожары

Анна Косик
11 июля 2026, 07:40
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Ракетный обстрел столицы не обошёлся без раненых. Среди них - ребёнок.
последствия атаки на Киев
Спасатели устраняют последствия вражеских ударов / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Главное:

  • Россия атаковала Киев ракетами
  • В результате ударов РФ пострадали несколько районов столицы
  • В результате атаки РФ в Киеве пострадали 10 человек

В ночь на 11 июля страна-агрессор Россия атаковала столицу Украины. Около 03:41 была объявлена ракетная тревога, а через несколько минут городские власти заявили об атаке с применением баллистического оружия.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Днепровском районе в результате вражеской атаки возник пожар на территории нежилой застройки. В Святошинском районе, по предварительным данным, враг попал в нежилое здание.

видео дня

"В Дарницком районе произошло попадание в проезжую часть дороги. Горит также электрощитовая, управляющая светофорами. В расположенных рядом домах выбило окна", - добавил мэр.

  • Последствия удара РФ по Киеву 11 июля
    Последствия удара РФ по Киеву 11 июля фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара РФ по Киеву 11 июля
    Последствия удара РФ по Киеву 11 июля фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара РФ по Киеву 11 июля
    Последствия удара РФ по Киеву 11 июля фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара РФ по Киеву 11 июля
    Последствия удара РФ по Киеву 11 июля фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара РФ по Киеву 11 июля
    Последствия удара РФ по Киеву 11 июля фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара РФ по Киеву 11 июля
    Последствия удара РФ по Киеву 11 июля фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара РФ по Киеву 11 июля
    Последствия удара РФ по Киеву 11 июля фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара РФ по Киеву 11 июля
    Последствия удара РФ по Киеву 11 июля фото: t.me/dsns_telegram

В Соломенском районе возник пожар в трехэтажном офисном здании. На всех участках, где были попадания или пожары, работали экстренные службы.

Что известно о пострадавших

В результате российских ударов по столице пострадали 8 человек, среди раненых - 11-летний мальчик.

"Четверо пострадавших находятся в стационарах городских больниц. Остальным медики оказали помощь на месте", - отметил Кличко.

В ГСЧС утром обновили информацию о пострадавших. По данным спасателей, их 10, среди них - ребенок.

Скрин из тг
Скриншот из Telegram-канала Главред

Смотрите видео ликвидации последствий вражеской атаки на Киев:

РФ меняет подход к обстрелам

Главред писал, что, по словам советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова, у России нет ракетного ресурса для еженедельных массированных атак на Украину.

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Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Однако враг будет продолжать точечные запуски баллистических ракет для давления на гражданское население. Единичные масштабные атаки все же останутся возможными, хотя периодичность таких обстрелов существенно уменьшится.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки погиб один человек.

Ранее, 10 июля, российские войска нанесли удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Для атаки враг использовал реактивный беспилотник типа "Шахед", который поразил объект критической инфраструктуры.

Накануне, 8 июля, стало известно, что в Деснянском районе столицы беспилотник попал в 25-этажный жилой дом на уровне 16-го этажа. На верхнем этаже здания возник пожар, к ликвидации которого были привлечены экстренные службы.

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О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксер, выступавший в тяжелом весе, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

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