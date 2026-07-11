Как разжечь мангал с углем за 10 минут: хитрый трюк от повара

Больше не придется тратить много времени на разжигание мангала, если воспользоваться одним лайфхаком.

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Лайфхак по разжиганию мангала / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как разогреть угли на мангале

Сколько времени нужно потратить на разжигание углей

Сезон шашлыков в разгаре, и часто бывает так, что гости уже на пороге, а мангал ещё не разжёг. В таком случае можно воспользоваться лайфхаком от профессионального повара.

Главред узнал, что в TikTok Александр Огородник поделился интересным способом быстрого разжигания мангала с углем.

видео дня

Крутой способ разжигания мангала за 10 минут

Для начала нужно высыпать в мангал уголь и полить его разжигателем. Далее нужно подождать 5 минут, чтобы уголь впитал в себя разжигатель. Когда отведённое время истечет, уголь нужно поджечь.

"Теперь ждем, пока огонь немного угаснет. Прошло буквально 3 минуты, огонь уже перестал гореть, и нам нужно быстро раскалить уголь… Для этого нам понадобится фен", - добавил повар.

Фен нужно включить примерно на минуту и направить на уголь. При этом важно не держать фен слишком близко, так как горячая зола может повредить его или вылететь наружу.

Смотрите видео с лайфхаком:

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О персоне: Александр Огородник Александр Огородник - украинский повар с 10-летним опытом работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, владелец закрытого Кулинарного клуба, который делится рецептами различных блюд на своём YouTube-канале, в Instagram и TikTok.

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