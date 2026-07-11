Как разжечь мангал с углем за 10 минут: хитрый трюк от повара

Вы узнаете:
- Как разогреть угли на мангале
- Сколько времени нужно потратить на разжигание углей
Сезон шашлыков в разгаре, и часто бывает так, что гости уже на пороге, а мангал ещё не разжёг. В таком случае можно воспользоваться лайфхаком от профессионального повара.
Главред узнал, что в TikTok Александр Огородник поделился интересным способом быстрого разжигания мангала с углем.
Крутой способ разжигания мангала за 10 минут
Для начала нужно высыпать в мангал уголь и полить его разжигателем. Далее нужно подождать 5 минут, чтобы уголь впитал в себя разжигатель. Когда отведённое время истечет, уголь нужно поджечь.
"Теперь ждем, пока огонь немного угаснет. Прошло буквально 3 минуты, огонь уже перестал гореть, и нам нужно быстро раскалить уголь… Для этого нам понадобится фен", - добавил повар.
Фен нужно включить примерно на минуту и направить на уголь. При этом важно не держать фен слишком близко, так как горячая зола может повредить его или вылететь наружу.
Смотрите видео с лайфхаком:
@o_gorodnik ❗️Полезный лайфхак от мастера-шашлычника из Одессы⚓️#мангал#уголь#шашлык#повар#лайфхак♬ оригинальный звук - o_gorodnik
Другие новости:
- Как вернуть грязным носкам белоснежность за 30 минут: секретное средство
- Личинки не успеют размножиться: простой лайфхак спасает от мух летом
- Липкий жир просто сползет: домашнее средство отмоет ручки плиты за минуты
О персоне: Александр Огородник
Александр Огородник - украинский повар с 10-летним опытом работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, владелец закрытого Кулинарного клуба, который делится рецептами различных блюд на своём YouTube-канале, в Instagram и TikTok.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред